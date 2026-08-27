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অগস্টে 24 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে 77 শিশুর মৃত্যু, পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ চলতি মাসের 24 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা 77 ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷

MALDA MEDICAL COLLEGE CHILD DEATH
মালদা মেডিক্যাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2026 at 6:04 PM IST

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মালদা, 27 অগস্ট: মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো মোটেই ভালো নয় ৷ বলছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির বিধায়ক ৷ 24 ঘণ্টায় 10 শিশুমৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন তাঁরাও ৷ এরই মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনায় মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে ৷ প্রতিটি শিশুর মৃত্যু সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানোর জন্য মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

এরই মধ্যে উঠে এসেছে নতুন তথ্য, গতকাল মেডিক্যালের একটি সূত্র জানিয়েছিল, 15 দিনে এখানে মৃত্যু হয়েছে 60 শিশুর ৷ হাসপাতালের নথি বলছে, চলতি মাসের 24 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে মৃত্যু হয়েছে 77 শিশুর ৷ তবে মৃত শিশুদের বেশিরভাগই বাইরে থেকে রেফার হয়ে আসা ৷ এত শিশুর মৃত্যুর রিপোর্ট পেয়ে 24 অগস্টই স্বাস্থ্য ভবনের তরফে চিঠি দিয়ে রেফার্ড হয়ে আসা শিশুর সংখ্যা, তাদের কেস হিস্ট্রি, মৃত্যুর কারণ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত, হাসপাতালের বিভাগ অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা, সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের ব্যবস্থাপনা, সেসবের পরিকাঠামো ঠিক রয়েছে কি না, এসবই জানতে চাওয়া হয়েছে ৷

MALDA MEDICAL COLLEGE CHILD DEATH
অগস্টে 24 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে 77 শিশুর মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

তবে শুধুই মালদা মেডিক্যাল নয়, মালদার পাশাপাশি এই রিপোর্ট তলব করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ড. বিধানচন্দ্র রায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের থেকেও ৷ সেইসঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও এসব রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷ তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও মালদা মেডিক্যালে হঠাৎ করে বেশি সংখ্যক শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷

একনজরে শিশুমৃ্ত্যু

  • জেলা স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট বলছে 2009-10 সালে এখানে প্রতি মাসে গড়ে মৃত্যু হত 115টি শিশুর ৷
  • 2017-18 সালে এখানে প্রতি মাসে গড়ে মৃত্যু হত 57টি শিশুর ৷
  • 2014 সালের সেপ্টেম্বরে 72 ঘণ্টায় এখানে মৃত্যু হয়েছিল 15 শিশুর ৷
  • সেই বছরই কাঁচা লিচু খেয়ে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যালে মৃত্যু হয়েছিল 14 শিশুর ৷
  • 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসেও এখানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায় ৷
  • সেই সময় ভাইরাল জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় দিনে গড়ে 60টি শিশুকে এখানে ভর্তি করা হচ্ছিল ৷
  • শয্যার অভাবে একটি বেডে তিনটি শিশুকেও রাখতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ ৷ মৃত্যুও হয়েছিল বেশ কিছু শিশুর ৷

মেডিক্যালের এক আধিকারিক বলছেন, সাধারণত এই মেডিক্যালে দিনে তিন থেকে চারটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা স্বাভাবিক ৷ 24 ঘণ্টায় যে 10 শিশুর মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে দু'টি শিশুর জন্ম হয়েছিল মেডিক্যালে ৷ বাকি আটজনই বাইরে থেকে রেফার হয়ে আসা ৷ অর্থাৎ মালদা মেডিক্যালে জন্মানো শিশুদের মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের থেকে কম ৷ যখন কোনও নার্সিং হোম কিংবা বেসরকারি হাসপাতাল দেখে তাদের আর কিছু করার নেই, তখনই তারা বাচ্চাদের মেডিক্যালে রেফার করে দেয় ৷"

MALDA MEDICAL COLLEGE CHILD DEATH
অগস্টে 24 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা 77 (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "একই ঘটনা আমরা লক্ষ্য করছি কিছু সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রেও ৷ তাই এই ঘটনায় শুধু মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হচ্ছে কেন ? তাছাড়া শুধু তো মালদা নয়, রাজ্যের আরও একাধিক মেডিক্যালে অল্প সময়ে অনেক শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ সেসব ঘটনা অবশ্য সংবাদমাধ্যমের নজরে আসেনি ৷"

এদিকে মেডিক্যাল সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে, চলতি মাসের 1 তারিখ থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত এখানে মৃত্যু হয়েছে 77টি শিশুর ৷ অবশ্য সেই শিশুদের ক'জন মেডিক্যালে জন্ম নিয়েছিল, বাইরে থেকে কতজন রেফার্ড হয়ে এসেছিল, তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে যেসব নার্সিং হোম কিংবা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ওই শিশুদের মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইতিমধ্যে প্রশাসন অভিযান শুরু করেছে ৷ কয়েকটি নার্সিং হোমের গাফিলতির নমুনাও প্রশাসনের নজরে এসেছে ৷ সেই নার্সিং হোমগুলির কর্তৃপক্ষকে শো-কজও করা হয়েছে ৷

মালদা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "80 শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় তখন শিশুদের মেডিক্যালে রেফার করে দেওয়া হয় ৷ অনেক সময় দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে শিশুদের যখন মেডিক্যালে ভর্তি করা হয় তখন এখানকার চিকিৎসকদের করার কিছু থাকে না ৷ তবু আমরা প্রত্যেককেই বাঁচানোর চেষ্টা করি ৷ একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দিনে তিন থেকে চারটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা স্বাভাবিক বিষয় ৷ বড় বড় হাসপাতাল কিংবা অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকা মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও এই ঘটনা ঘটে থাকে ৷

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ যে কোনও বিষয়েই অনেক সমস্যা রয়েছে ৷ আজ সুইচ টিপলে আগামিকাল, এসব পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ সরকার পরিবর্তন হলেও সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেম পরিবর্তন করা যায় না ৷ একটু সময় দিতে হবে ৷ এই সিস্টেম আমাদের নতুন করে বানাতে হবে ৷ মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো যে ভালো নয় আমরা জানি ৷ কিন্তু এসব ঠিক করতে সময়ের প্রয়োজন ৷ ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে ? চাইলেই তো ডাক্তার ধরে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে দেওয়া যাবে না ৷ এতদিন চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়নি ৷ মেডিক্যাল কলেজ বাড়ানোর চেষ্টা হয়নি ৷ উল্টে বাধা এসেছে ৷ তা না হলে তো দক্ষিণ দিনাজপুরে মালদার সঙ্গেই মেডিক্যাল কলেজ এতদিনে তৈরি হয়ে যেত ৷ তাহলে আমরা আরও সরকারি ডাক্তার পেতাম ৷ এখানে পরিকাঠামোর অবশ্যই উন্নতি হবে ৷ তবে তার জন্য সময় দিতে হবে ৷"

মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়িও ৷ তাঁর বক্তব্য, "বাম জমানায় মালদা সদর হাসপাতালকে মেডিক্যালে উন্নীত করা হয় ৷ শুরু থেকেই এই মেডিক্যাল ধুঁকছিল ৷ তার মধ্যেই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল ৷ গত 15 বছর চিকিৎসকদের এখানে শাস্তিমূলক পোস্টিং দেওয়া হত ৷ তাঁরা ঠিকমতো পরিষেবাও দিতেন না ৷ মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো উন্নয়নে তৃণমূল সরকার সেভাবে কাজও করেনি ৷"

তিনি আরও বলেন, "পরিকাঠামোর অনেক খামতি থেকে গিয়েছে ৷ উপর রয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, এমনকী বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রেফার সিস্টেম ৷ অনেক সময় রোগীদের এমন সময় মেডিক্যালে রেফার করা হয় যখন চিকিৎসকদের কিছু করার থাকে না ৷ এসব একদিনে ঠিক করা যাবে না ৷ তবে ধীরে ধীরে আমাদের এটা ঠিক করতে হবে ৷ তার জন্য ইতিমধ্যেই আমরা প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করেছি ৷ বিষয়টি নিয়ে বিধানসভাতেও আলোচনা করা হবে ৷"

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শিশুমৃত্যুর সংখ্যা
MALDA HEALTH DEPARTMENT
মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
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MALDA MEDICAL COLLEGE CHILD DEATH

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