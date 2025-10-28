রাতে মালদা মেডিক্যালে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি ! ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের

রাতে মালদা মেডিক্যালে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি ! ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের
অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ সংস্থার থেকে 5 লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ ৷ টাকা না-পেলে প্রাণনাশের হুমকি ! অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতার ৷
Published : October 28, 2025 at 7:55 PM IST
মালদা, 28 অক্টোবর: তৃণমূল নেতার দাদাগিরির সাক্ষী থাকলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মীরা ! তাঁদের অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতালে এসে তাঁদের নিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছেন ৷ টাকা না-পেলে তাঁদের খুন করার হুমকি পর্যন্ত দেন ৷ সোমবার মাঝরাতের এই ঘটনায় অস্থায়ী কর্মীদের তরফে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
তৃণমূল নেতার দাদাগিরি প্রতিবাদে মঙ্গলবার মেডিক্যাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মীরা ৷ প্রয়োজনে তাঁরা ধর্মঘটে নামারও হুমকি দিয়েছে ৷ এদিকে অভিযুক্ত নেতা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ যদিও অস্থায়ী কর্মীদের সুপারভাইজার দাবি করেছেন, তাঁর কাছে ওই নেতার দাদাগিরির অডিয়ো রেকর্ড রয়েছে ৷ প্রয়োজনে তিনি পুলিশের হাতেও সেই রেকর্ড তুলে দেবেন ৷
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম জয়ন্ত বসু ৷ তিনিও পেশায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী ৷ আর তাঁর স্ত্রী পূজা দাস ইংরেজবাজার পুরসভার 27 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর ৷ জয়ন্ত তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন, আইএনটিটিইউসি-র ইংরেজবাজার শহর কমিটির সহকারী সভাপতি ৷ দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ একাধিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দলের জেলাস্তরের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ৷ গতকাল রাতের ঘটনার পর মেডিক্যালের 135 জন অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মী ভয়ে রয়েছেন ৷ বিশেষ করে প্রায় 50 জন মহিলা কর্মী রীতিমতো আতঙ্কিত বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷
অভিযোগ, গতকাল রাত একটা নাগাদ তিন সঙ্গীকে নিয়ে জয়ন্ত মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সুপারভাইজারের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালান ৷ শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন সেই সময় ডিউটিতে থাকা বিশ্বজিৎ সিংহ এবং সাহিম বিশ্বাসকে ৷
বিশ্বজিৎ বলেন, "জয়ন্ত বসু তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী ৷ তিনি আইএনটিটিইউসির সহ-সভাপতি ৷ গতকাল রাতে তিনি সেটাই দাবি করেছেন ৷ গতকাল রাত একটা নাগাদ আমাদের অফিসের দরজায় কেউ আঘাত করে ৷ আমরা দরজা খুলতেই জয়ন্তরা চারজন অফিসে ঢুকে আমাদের হুমকি দিতে শুরু করেন ৷ কলার ধরে বলেন, কোম্পানির কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আসতে হবে ৷ অত রাতে তাঁরা কীভাবে অফিসে ঢুকলেন জানি না ৷ তবে এই ঘটনায় আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি ৷ এমন ঘটনা ঘটলে এখানে ডিউটি করা যাবে না ৷ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ আশা করি পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ নেবে ৷"
গতকাল রাতে ওই অফিসে থাকা সুপারভাইজার সাহিম বিশ্বাস বলছেন, "গতকাল রাতে চারটি ছেলে এসে গেটে ধাক্কা মারতে থাকে ৷ আমরা দরজা খুলতেই ওরা ভিতরে ঢুকে প্রথমে আমাদের দু’জনের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় ৷ এর পরেই আমাদের হুমকি দিতে শুরু করে ৷ আমরা কে জানতে চায় ৷ আমাদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলে ৷ নানা ধরনের কথা বলতে থাকে ৷ আমি ওদের সকালে আসতে বলি ৷ কিন্তু, ওরা পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে ৷ আমার বসকে ডেকে পাঠাতে বলে ৷ তখন আমি মানত দা’কে খবর দিই ৷"
মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মীদের সুপারভাইজার মানত রায় বলেন, "গতকাল রাতে আমাদের ক্যাম্পের ইনচার্জই নাকি পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীকে গেট খুলে দিতে বলেন ৷ ওখান দিয়ে রাতে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে না ৷ তালা বন্ধ করা থাকে ৷ তালা খুলে দিতে বলে ডিউটি অফিসার চলে যান ৷ এরপর তারা মদ্যপ অবস্থায় আমাদের অফিসে যায় ৷ সেখানে একজন সুপারভাইজার ও একজন কর্মী ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ গেটে লাথি মেরে ওরা অফিসে ঢোকে ৷ আমাদের নিয়োগকারী কোম্পানির মালিককে ফোন করতে বলে ৷ রাত পৌনে দুটো নাগাদ আমি ফোনে বিষয়টি জানতে পারি ৷ ফোনে জয়ন্ত বসুর সঙ্গে কথা বলি ৷ তখন সে সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় ছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "কোম্পানির মালিককে ফোনের লাইনে নেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অফিসে চলে আসি ৷ অফিসে এলে ওরা আমাকে খুনের হুমকিও দেয় ৷ বলে, ওদের কমিশন দিয়ে এখানে কাজ করতে হবে ৷ কমিশনের অংক পাঁচ লাখ টাকা ৷ ঝামেলার মধ্যে কোনরকমে মেডিক্যালের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে গোটা ঘটনা জানাই ৷ পুলিশ অফিসারের সামনে জয়ন্ত বসুর কথা ঘুরে যায় ৷ বলে, ওর কাছে নাকি লিখিত অভিযোগ রয়েছে, আমরা নাকি কোনও কর্মীকে বের করে দিয়েছি ৷ অথচ এসব সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ৷ এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কে আছি ৷ গতকাল ওরা যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে, আমাদের ডিউটি করতে দেখলে খুন করে দেবে ৷ আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷"
এক অস্থায়ী কর্মী নন্দিতা পালের বক্তব্য, "আজ সকালে কাজে এসে ঘটনা জানতে পারি ৷ আরজি কর মেডিক্যালের ঘটনার পর থেকে আমরা এমনিতেই ভয়ে-ভয়ে কাজ করি ৷ এখানে যদি ছেলেদেরই সুরক্ষা না-থাকে, তবে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায় ? মদ্যপ অবস্থায় একজন তৃণমূলের নেতা এই কাজ করে গিয়েছে ৷ এভাবে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে ৷ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না-পাওয়া গেলে, আমাদের হয়তো ধর্মঘটের পথেও নামতে হতে পারে ৷"
যদিও, অভিযুক্ত জয়ন্ত বসুর সাফাই, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ ৷ পুরোটাই মিথ্যে ৷ কেউ বা কারা কী কারণে এমন করছে জানি না ৷ তবে বেশ কিছুদিন ধরে মালদা মেডিক্যালে অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে একটা সমস্যা চলছে ৷ বাইরের কোম্পানি আসছে ৷ বিভিন্নভাবে নিয়োগ হচ্ছে ৷ এসব নিয়ে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা মেডিক্যালের মাতৃমা বিভাগে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে এক রোগীর অবস্থা শোচনীয় ছিল ৷ আমি নিজেও মেডিক্যালের অস্থায়ী কর্মী ৷"
জয়ন্তর দাবি, "আমরা অভিযোগকারীদের নিয়ে ওদের অফিসে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে একজন নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ৷ শুধু বলা হয়েছিল, তাঁকে কীভাবে নিয়োগ করা হল, সেটা যেন নিয়োগকারী সংস্থা জানায় ৷ এখানে কয়েকজনকে 10-15 বছর কাজ করার পর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, সেটা জানতেই নিয়োগকারী সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল ৷ তারপর আমরা চলে আসি ৷ এনিয়ে লেবার কমিশনার, জেলাশাসক, এমএসভিবি-কে অভিযোগ করা হয়েছে ৷"
কিন্তু, এসব জানতে রাত একটায় কেন তাঁকে ওই অফিসে যেতে হল, কে তাঁকে এসব দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে, সে’ব্যাপারে কোনও উত্তর দিতে পারেননি জয়ন্ত বসু ৷ যদিও এই ইস্যুতে অভিযুক্ত নেতার পাশেই দাঁড়িয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ তাঁর দাবি, "এসব মিথ্যে কথা ৷ এধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ ও নিজে মেডিক্যালের কর্মী ৷ হয়তো কিছু শুনেছিল ৷ তাই হাসপাতালে গিয়েছিল ৷ যাঁরা কাজ না-করে বেতন তোলার চেষ্টা করছে, হয়তো তাঁদের কিছু বলেছে ৷"