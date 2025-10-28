ETV Bharat / state

রাতে মালদা মেডিক্যালে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি ! ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের

অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ সংস্থার থেকে 5 লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ ৷ টাকা না-পেলে প্রাণনাশের হুমকি ! অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতার ৷

TMC LEADER THREATS WORKERS
মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গ্রুপ-ডি কর্মীদের বিক্ষোভ ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 7:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 28 অক্টোবর: তৃণমূল নেতার দাদাগিরির সাক্ষী থাকলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মীরা ! তাঁদের অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতালে এসে তাঁদের নিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছেন ৷ টাকা না-পেলে তাঁদের খুন করার হুমকি পর্যন্ত দেন ৷ সোমবার মাঝরাতের এই ঘটনায় অস্থায়ী কর্মীদের তরফে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

তৃণমূল নেতার দাদাগিরি প্রতিবাদে মঙ্গলবার মেডিক্যাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মীরা ৷ প্রয়োজনে তাঁরা ধর্মঘটে নামারও হুমকি দিয়েছে ৷ এদিকে অভিযুক্ত নেতা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ যদিও অস্থায়ী কর্মীদের সুপারভাইজার দাবি করেছেন, তাঁর কাছে ওই নেতার দাদাগিরির অডিয়ো রেকর্ড রয়েছে ৷ প্রয়োজনে তিনি পুলিশের হাতেও সেই রেকর্ড তুলে দেবেন ৷

TMC Leader Threats Workers
আক্রান্ত অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মী ৷ (ইটিভি ভারত)

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম জয়ন্ত বসু ৷ তিনিও পেশায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী ৷ আর তাঁর স্ত্রী পূজা দাস ইংরেজবাজার পুরসভার 27 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর ৷ জয়ন্ত তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন, আইএনটিটিইউসি-র ইংরেজবাজার শহর কমিটির সহকারী সভাপতি ৷ দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ একাধিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দলের জেলাস্তরের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ৷ গতকাল রাতের ঘটনার পর মেডিক্যালের 135 জন অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মী ভয়ে রয়েছেন ৷ বিশেষ করে প্রায় 50 জন মহিলা কর্মী রীতিমতো আতঙ্কিত বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷

অভিযোগ, গতকাল রাত একটা নাগাদ তিন সঙ্গীকে নিয়ে জয়ন্ত মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সুপারভাইজারের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালান ৷ শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন সেই সময় ডিউটিতে থাকা বিশ্বজিৎ সিংহ এবং সাহিম বিশ্বাসকে ৷

বিশ্বজিৎ বলেন, "জয়ন্ত বসু তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী ৷ তিনি আইএনটিটিইউসির সহ-সভাপতি ৷ গতকাল রাতে তিনি সেটাই দাবি করেছেন ৷ গতকাল রাত একটা নাগাদ আমাদের অফিসের দরজায় কেউ আঘাত করে ৷ আমরা দরজা খুলতেই জয়ন্তরা চারজন অফিসে ঢুকে আমাদের হুমকি দিতে শুরু করেন ৷ কলার ধরে বলেন, কোম্পানির কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আসতে হবে ৷ অত রাতে তাঁরা কীভাবে অফিসে ঢুকলেন জানি না ৷ তবে এই ঘটনায় আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি ৷ এমন ঘটনা ঘটলে এখানে ডিউটি করা যাবে না ৷ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ আশা করি পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ নেবে ৷"

গতকাল রাতে ওই অফিসে থাকা সুপারভাইজার সাহিম বিশ্বাস বলছেন, "গতকাল রাতে চারটি ছেলে এসে গেটে ধাক্কা মারতে থাকে ৷ আমরা দরজা খুলতেই ওরা ভিতরে ঢুকে প্রথমে আমাদের দু’জনের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় ৷ এর পরেই আমাদের হুমকি দিতে শুরু করে ৷ আমরা কে জানতে চায় ৷ আমাদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলে ৷ নানা ধরনের কথা বলতে থাকে ৷ আমি ওদের সকালে আসতে বলি ৷ কিন্তু, ওরা পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে ৷ আমার বসকে ডেকে পাঠাতে বলে ৷ তখন আমি মানত দা’কে খবর দিই ৷"

মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মীদের সুপারভাইজার মানত রায় বলেন, "গতকাল রাতে আমাদের ক্যাম্পের ইনচার্জই নাকি পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীকে গেট খুলে দিতে বলেন ৷ ওখান দিয়ে রাতে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে না ৷ তালা বন্ধ করা থাকে ৷ তালা খুলে দিতে বলে ডিউটি অফিসার চলে যান ৷ এরপর তারা মদ্যপ অবস্থায় আমাদের অফিসে যায় ৷ সেখানে একজন সুপারভাইজার ও একজন কর্মী ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ গেটে লাথি মেরে ওরা অফিসে ঢোকে ৷ আমাদের নিয়োগকারী কোম্পানির মালিককে ফোন করতে বলে ৷ রাত পৌনে দুটো নাগাদ আমি ফোনে বিষয়টি জানতে পারি ৷ ফোনে জয়ন্ত বসুর সঙ্গে কথা বলি ৷ তখন সে সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় ছিল ৷"

তিনি আরও বলেন, "কোম্পানির মালিককে ফোনের লাইনে নেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অফিসে চলে আসি ৷ অফিসে এলে ওরা আমাকে খুনের হুমকিও দেয় ৷ বলে, ওদের কমিশন দিয়ে এখানে কাজ করতে হবে ৷ কমিশনের অংক পাঁচ লাখ টাকা ৷ ঝামেলার মধ্যে কোনরকমে মেডিক্যালের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে গোটা ঘটনা জানাই ৷ পুলিশ অফিসারের সামনে জয়ন্ত বসুর কথা ঘুরে যায় ৷ বলে, ওর কাছে নাকি লিখিত অভিযোগ রয়েছে, আমরা নাকি কোনও কর্মীকে বের করে দিয়েছি ৷ অথচ এসব সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ৷ এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কে আছি ৷ গতকাল ওরা যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে, আমাদের ডিউটি করতে দেখলে খুন করে দেবে ৷ আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷"

এক অস্থায়ী কর্মী নন্দিতা পালের বক্তব্য, "আজ সকালে কাজে এসে ঘটনা জানতে পারি ৷ আরজি কর মেডিক্যালের ঘটনার পর থেকে আমরা এমনিতেই ভয়ে-ভয়ে কাজ করি ৷ এখানে যদি ছেলেদেরই সুরক্ষা না-থাকে, তবে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায় ? মদ্যপ অবস্থায় একজন তৃণমূলের নেতা এই কাজ করে গিয়েছে ৷ এভাবে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে ৷ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না-পাওয়া গেলে, আমাদের হয়তো ধর্মঘটের পথেও নামতে হতে পারে ৷"

যদিও, অভিযুক্ত জয়ন্ত বসুর সাফাই, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ ৷ পুরোটাই মিথ্যে ৷ কেউ বা কারা কী কারণে এমন করছে জানি না ৷ তবে বেশ কিছুদিন ধরে মালদা মেডিক্যালে অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে একটা সমস্যা চলছে ৷ বাইরের কোম্পানি আসছে ৷ বিভিন্নভাবে নিয়োগ হচ্ছে ৷ এসব নিয়ে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা মেডিক্যালের মাতৃমা বিভাগে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে এক রোগীর অবস্থা শোচনীয় ছিল ৷ আমি নিজেও মেডিক্যালের অস্থায়ী কর্মী ৷"

জয়ন্তর দাবি, "আমরা অভিযোগকারীদের নিয়ে ওদের অফিসে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে একজন নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ৷ শুধু বলা হয়েছিল, তাঁকে কীভাবে নিয়োগ করা হল, সেটা যেন নিয়োগকারী সংস্থা জানায় ৷ এখানে কয়েকজনকে 10-15 বছর কাজ করার পর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, সেটা জানতেই নিয়োগকারী সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল ৷ তারপর আমরা চলে আসি ৷ এনিয়ে লেবার কমিশনার, জেলাশাসক, এমএসভিবি-কে অভিযোগ করা হয়েছে ৷"

কিন্তু, এসব জানতে রাত একটায় কেন তাঁকে ওই অফিসে যেতে হল, কে তাঁকে এসব দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে, সে’ব্যাপারে কোনও উত্তর দিতে পারেননি জয়ন্ত বসু ৷ যদিও এই ইস্যুতে অভিযুক্ত নেতার পাশেই দাঁড়িয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ তাঁর দাবি, "এসব মিথ্যে কথা ৷ এধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ ও নিজে মেডিক্যালের কর্মী ৷ হয়তো কিছু শুনেছিল ৷ তাই হাসপাতালে গিয়েছিল ৷ যাঁরা কাজ না-করে বেতন তোলার চেষ্টা করছে, হয়তো তাঁদের কিছু বলেছে ৷"

TAGGED:

MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
TMC
TMC LEADER DADAGIRI
তৃণমূল নেতার দাদাগিরি
TMC LEADER THREATENS WORKERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.