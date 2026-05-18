কাঁচা লিচুতে ভরেছে বাজার, লিচি সিনড্রোমের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কায় প্রশাসন

কাঁচা লিচুতে ভরেছে বাজার, লিচি সিনড্রোমের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কায় প্রশাসন
Published : May 18, 2026 at 7:12 PM IST
মালদা, 16 মে: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মানেই বাঙালির পার্বণের মাস ৷ আর পার্বণ মানে ফলমূলের সমাহার ৷ প্রকৃতিও যেন তার ফলের ডালি এই সময় উজার করে দেয় ৷ কিন্তু বাঙালির এই পার্বণের সুযোগ নেন কিছু ফল ব্যবসায়ী ৷ এই সময় বাজারে দেদার বিকোচ্ছে অপরিপক্ক আম আর লিচু ৷ প্রাকৃতিকভাবে এই দুই ফল পাকতে আরও অন্তত দিন 15 বাকি ৷ যদিও দক্ষিণ ভারতের কিছু আমের প্রজাতি এখন সঠিকভাবেই পেকেছে ৷ কিন্তু পাকা লিচুর মরশুম এখনও দেশের কোথাও শুরু হয়নি ৷ আর এই কাঁচা লিচু নিয়েই আশঙ্কায় জেলা উদ্যানপালন দফতর ৷
দফতরের আধিকারিকরা এখনও ভোলেননি কয়েক বছর আগের ঘটনা ৷ এই কাঁচা লিচু খেয়েই লিচি সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গিয়েছিল কালিয়াচক এলাকার 10-12 জন শিশুর ৷ দফতরের আধিকারিকরা বলছেন, শুধু শিশু নয়, কাঁচা লিচু খেয়ে অসুস্থ হতে পারেন বয়স্করাও ৷ তাই জেলাবাসীকে কাঁচা লিচু থেকে সতর্ক করতে উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন ৷
এই মুহূর্তে গোটা মালদা জুড়ে বিক্রি হচ্ছে অপরিপক্ক লিচু ৷ বেশিরভাগ অংশই সবুজ, খানিক লালের আভা ৷ সেই লিচুই বিকোচ্ছে দেড়শো টাকা কিলো দরে ৷ এই জেলার পরিপক্ক লিচু সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বাজারে উঠতে শুরু করে ৷ আমদানি বেড়ে যাওয়ায় তখন অবশ্য লিচুর দাম অনেকটা কমে যায় ৷ তাই একশ্রেণির ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাঁচা লিচু কার্বাইড কিংবা অ্যাসিটিলিন প্রয়োগে কিছুটা নরম করে বাজারজাত করেন ৷ অনেক সময় লিচুতে কৃত্রিম রংও করা হয় ৷
মালদা শহরের এক লিচু বিক্রেতা আনন্দ মণ্ডল জানান, "জেলার লিচু এখনও বাজারে আসেনি ৷ এসব ভিনজেলার লিচু ৷ এখনও পুরোপুরি পাকেনি ৷ সেটা আমরাও জানি ৷ কিন্তু এখন পুজো-পার্বণের সময় ৷ লিচুর চাহিদা খুব বেশি ৷ খানিকটা লাভের আশায় লিচু বিক্রি করছি ৷ আর দিন 15 পরে এই লিচু আর বাজারে আসবে না ৷ তখন পুজোর বাজার দখল করে নেবে জেলার লিচু ৷"
কিন্তু কাঁচা লিচু খাওয়ায় যে জীবনের ঝুঁকিও হতে পারে তা হয়তো অনেকের জানা নেই ৷ জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক বলছেন, "অনেক সময় ভালো দাম পাওয়ার জন্য অনেকেই প্রথম বাজার ধরতে পরিপক্ক হওয়ার আগেই গাছ থেকে লিচু পেড়ে নেন ৷ দফতরের তরফে আমরা সব কৃষকদের অনুরোধ করব, পুরোপুরি পরিপক্ক হওয়ার সময় লিচুতে যখন রং ধরতে শুরু করেছে সেই সময় শাখা-সহ লিচু ভাঙুন ৷ তা না-হলে কাঁচা লিচু বাচ্চাদের জন্য মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে ৷ লিচুতে থাকা রাসায়নিক ও অ্যালকালয়েড তাদের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হতে পারে ৷ লিচি সিনড্রোমে আক্রান্ত হয় তারা ৷ আবার অনেক সময় বাদুড় কাঁচা লিচু খেতে বাগানে আসে ৷ বাদুড়ের লালা অন্যান্য লিচুতেও ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেই লালা থেকেও নানা ধরনের রোগ ছড়ায় ৷ তাই কেউ যেন কাঁচা কিংবা রং করে লিচু বিক্রি না-করেন ৷"
সামন্ত লায়েক আরও জানিয়েছেন, তাঁরা দফতরের তরফে লিফলেট বিলি করে কাঁচা ও ক্ষত থাকা লিচুর অপকারিতা সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সতর্ক করবেন ৷
তিনি বলেন, "মালদা জেলায় প্রায় 1553 হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়ে থাকে ৷ মূলত কালিয়াচকের তিনটি ও রতুয়ার দুটি ব্লকে বোম্বাই প্রজাতির লিচু বেশি চাষ হয় ৷ বাকি ব্লকগুলিতেও অল্পবিস্তর চাষ হয়ে থাকে ৷ জেলায় গড়ে 8900 মেট্রিক টন ফলন হয়ে থাকে ৷ এবার কিছু গাছে মুকুল থেকে ফল হয়েছে, কিন্তু কিছু গাছে মুকুলই দেখা দেয়নি ৷ যেখানে লিচু হওয়ার কথা ছিল, সেখানে গাছে পাতা বেরিয়ে এসেছে ৷ ফল ভাঙার সময় শাখা ভেঙে নেওয়া লিচু চাষের মূল পদ্ধতি ৷ শাখা ভেঙে দেওয়া হলে পরের বছর সেখানে আরও শাখা তৈরি হয় ৷ লিচুর উৎপাদনও বাড়ে ৷ গত বছর লিচুচাষিরা সেভাবেই লিচু ভেঙেছিলেন ৷ কিন্তু একদিকে আবহাওয়ার তারতম্য, অন্যদিকে গত অক্টোবরের বৃষ্টি ৷ সেই সময় আবহাওয়া শুকনো থাকা আর মাটিতে রস কম থাকা লিচু চাষের পক্ষে ভালো ৷ কিন্তু সেই সময়ের বৃষ্টিতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গাছে নতুন শাখা চলে আসে ৷ এই শাখাতেও ফল হবে ৷ কিন্তু এবছর হবে না, পরের বছর হবে ৷"
বাজারে কাঁচা লিচুর বিক্রিতে উদ্বিগ্ন মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহাও ৷ তিনি জানালেন, "কয়েক বছর আগে এই কাঁচা লিচু খেয়েই কালিয়াচকের বেশ কিছু বাচ্চা মারা গিয়েছিল ৷ আমরা কিছুদিন আগে লিচুচাষিদের চিঠি দিয়ে আবেদন করেছি, তাঁরা যেন কাঁচা লিচু বাজারজাত না-করেন ৷ কিন্তু তারপরেও বাজারে কাঁচা লিচু বিক্রি হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই আমরা বিক্রেতাদের সতর্ক করেছি, কেউ যাতে কাঁচা এবং কার্বাইড কিংবা অন্য কোনও উপায়ে লিচু পাকিয়ে বাজারে বিক্রি না-করেন ৷ লিচুতে যেন কোনওভাবেই কৃত্রিম রং ব্যবহার না-করা হয় ৷ কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি ৷ তাই আগামী সোমবারই আমরা বিষয়টি জেলাশাসকের নজরে আনতে চলেছি ৷"