মাসের পর মাস বেতন নেই, মানসিক অবসাদে চরম সিদ্ধান্ত যুবকের
পরিবার জানিয়েছে, বাপ্পা পুরাতন মালদা পুরসভায় নির্মল বন্ধু পদে কাজ করত ৷ কয়েক মাস ধরে কোনও মজুরি পাচ্ছিলেন না ৷ সংসার চালাচ্ছিলেন ধার করে ।
Published : August 14, 2026 at 6:50 PM IST
মালদা, 14 অগস্ট: তিনি কি সরকারি নির্দেশিকার বলি ! পুরাতন মালদা পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের সামুণ্ডাই কলোনির বাসিন্দা বাপ্পা সরকারের (40) মৃত্যুর ঘটনায় এই প্রশ্নই উঁকি দিচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিজের ঘরেই নিজেকে শেষ করে দেন বাপ্পা ৷ তিনি ছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার অস্থায়ী কর্মী ৷ নির্মল বন্ধু হিসেবে কাজ করতেন ৷
রাজ্যের নতুন সরকারের নির্দেশিকার জেরে তাঁদের মজুরি বন্ধ হয়ে যায় ৷ মাসের পর মাস মজুরি না পেয়ে পেটের তাগিদে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি ৷ সম্প্রতি পাওনাদারদের তাগাদা বাড়ছিল ৷ তাঁকে নাকি হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল ৷ এই মানসিকচাপেই তিনি নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে খবর ৷ খবর পেয়ে বাপ্পার দেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে মালদা থানার পুলিশ ৷ এদিন ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে দেওয়া হবে ৷
বাপ্পার বাবা, ষাটোর্ধ্ব মন্টু সরকার অসুস্থ ৷ মা মিনতি সরকারেরও বয়স হয়েছে ৷ অবিবাহিত বাপ্পার সঙ্গেই থাকতেন তাঁরা ৷ অন্য ছেলেরা পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন ৷ মিনতি বলেন, "ছেলে রাত 10টায় বাড়ি ফেরে ৷ তারপর খেয়ে গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটায় ৷ আমার এক নাতি দেখে ভিতর থেকে ঘর বন্ধ ৷ ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে পায় সে ৷ তখনই দরজা ভেঙে ও ঘরে ঢোকে ৷ ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা ওকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷"
পরিবারের দাবি, বাপ্পা পুরাতন মালদা পুরসভায় নির্মল বন্ধু পদে কাজ করতেন ৷ কয়েক মাস ধরে কোনও মজুরি পাচ্ছিলেন না ৷ সংসার চালাতে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন ৷ এভাবে বাজারে তাঁর বেশকিছু টাকা ধার হয়ে গিয়েছিল ৷ তার উপর সুদের চাপও ছিল ৷ এসব নিয়ে সবসময় চিন্তা করতেন তিনি ৷ মাসখানেক ধরে কারও সঙ্গে কথা বলত না বলেও জানাচ্ছে পরিবার ৷
মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এদিন সকালে তাঁদের বাড়ির সামনে ভিড় করেন এলাকার লোকজন ৷ উপস্থিত হন তাঁর সহকর্মীরাও ৷ তাঁদেরই একজন বিপুল রায় । তিনি বলেন, " আমিও পুরসভায় নির্মল বন্ধুর কাজ করি ৷ কয়েক মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না ৷ তার জন্য আমাদের সবাইকেই ধার করে সংসার চালাতে হচ্ছে ৷ পুরসভা কেন আমাদের বেতন দিচ্ছে না জানি না ৷ তরতাজা ছেলেটা চলে গেল ৷”
পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষের বক্তব্য, “এটা ঠিক, রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয় ৷ এতদিন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি থেকে এদের বেতন আসত ৷ সরকার পরিবর্তনের পর এদের বেতন নিয়মিত আসছিল না ৷ এতে এই কর্মীদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া থেকে যায় ৷ সম্প্রতি আমরা দু’মাসের বেতন পেয়েছি ৷ সেই বেতন সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ খবর পেয়ে আমি আজ সকালে বাপ্পা বাড়ি গিয়েছিলাম ৷ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমার ধারণা, ঋণের ফাঁদে পড়েই বাপ্পা এই পথ বেছে নিয়েছে ৷”
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “মালদা মেডিক্যালে এদিনই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করানো হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ হলে সেই অনুযায়ী তদন্তের অভিমুখ নির্ধারণ করা হবে ৷”