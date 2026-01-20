বারবার নোটিশ, নথির প্রমাণ দিতে শেষে দাদুর কবরের মাটি নিয়ে SIR শুনানিতে নাতি !

বারবার নোটিশ, নথির প্রমাণ দিতে শেষে দাদুর কবরের মাটি নিয়ে SIR শুনানিতে নাতি !
ভারতীয় প্রমাণে মাটির DNA পরীক্ষা করার দাবি ব্যক্তির ৷ বিজেপির বক্তব্য, তৃণমূলের উসকানিতেই এই ঘটনা ৷ চূড়ান্ত হয়রানি বলে অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের ৷
Published : January 20, 2026 at 11:58 AM IST
মালদা, 20 জানুয়ারি: বেনজির ৷ বারবার ডেকে পাঠানো হচ্ছে SIR-এর শুনানিতে ৷ একের পর এক নথি চাওয়া হচ্ছে ৷ চাওয়া হচ্ছে জমির দলিলও ৷ বাবার নামে সমস্ত পুরোনো নথি থাকলেও দাদুর সেসব নথি নেই ৷ তাই সম্পর্কের প্রমাণে দাদুর কবরের মাটি নিয়েই শুনানি কেন্দ্রে হাজির এক ব্যক্তি ৷ দাবি করেছেন, ওই মাটির ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হোক, তিনি ভারতীয় কিনা ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷
বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তির নাম সালেক ৷ বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ওয়ারি দৌলতপুর গ্রামে ৷ জানা যাচ্ছে, তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই শুনানিতে তলব করা হয়েছে ৷ তাঁদের হাতে থাকা সমস্ত নথিপত্র নিয়ে শুনানিতে হাজির হলেও কমিশনের সন্দেহ দূর হয়নি ৷ তাই জমির দলিল তলব করা হয়েছে ৷ তাতেই ক্ষোভে এবার দাদুর কবরের মাটি নিয়ে সটান শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন সালেক ৷
সালেকের বক্তব্য, "নির্বাচন কমিশন বারবার আমাদের হয়রানি করছে ৷ আমাদের কাছে যত কাগজপত্র ছিল সব দেখিয়েছি ৷ তারপরেও আমাদের দ্বিতীয়বার শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷ ওরা ডাকছে, কিন্তু কিছু দেখছে না, বলছেও না ৷ ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকবে কি থাকবে না সেটা কী করে বুঝব ? তাই এবার দাদুর কবরের মাটি নিয়ে এখানে এসেছি ৷ এই মাটির ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হোক ৷ তাতে নির্বাচন কমিশন বুঝতে পারবে আমার দাদু বাংলাদেশি নাকি ভারতীয় ৷ এখানে প্রতিদিন শুনানির জন্য বিশাল লাইন পড়ছে ৷ অন্তঃসত্ত্বা মা-বোনেরাও দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ সবাই হয়রান হচ্ছে ৷ আমার বাবার সঙ্গে নাকি দাদুর নাম মিলছে না ৷ তাই আমার সঙ্গেও তাঁদের নাম মিস ম্যাচ হচ্ছে ৷ এতদিন সব ম্যাচ হয়েছে, এখন হচ্ছে না ?"
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে ERO তথা চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরা শুধু বলেন, "কমিশনের গাইড লাইন মেনেই কাজ চলছে ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী কাউকে কাউকে দ্বিতীয়বার শুনানিতে হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠানো হচ্ছে ৷ এর বেশি আমার কিছু বলার নেই ৷"
বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে বিজেপি-তৃণমূলের তরজা ৷ এই ঘটনাকে তৃণমূলের পরিকল্পনা বলে দাবি করেছেন পদ্ম শিবিরের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়া ৷ তাঁর কথায়, "আজ একটা সরকারি সংস্থা কাউকে নোটিশ পাঠাতেই পারে ৷ এই সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করছে ৷ তাদের সেভাবেই কাজ করতে দেওয়া উচিত ৷ ভুলভ্রান্তি সবার হয় ৷ তার জন্য আইন রয়েছে ৷ সেটা নিজের হাতে নেওয়া ঠিক নয় ৷ তৃণমূল এখন অরাজকতা তৈরি করছে ৷ তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ৷ তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়েই এই ব্যক্তি দাদুর কবরের মাটি নিয়ে এসেছে ৷ এসব অশান্তি ছড়ানোর পরিকল্পনা ৷ মানুষ বুঝে গিয়েছে, তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই ৷ তাই তারা নিজেদের কর্মীদের দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে ৷"
এদিকে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের বক্তব্য, "সালেকের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত, মানুষ কতটা আতঙ্কে রয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন SIR-এর নামে মানুষকে মৃত্যুর লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ৷ তাই নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে এই যুবক দাদুর কবরের মাটি নিয়ে চলে এসেছেন ৷ বিজেপির কাঠের পুতুল হয়ে কাজ করছে কমিশন ৷ এই ঘটনার পিছনে আমাদের উসকানির অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ আসলে মানুষের কাছে কীভাবে ভোট চাইবে সেটাই বিজেপি বুঝতে পারছে না ৷ তাই তারা এসব কথা বলছে ৷ বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে যেভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করছে, তার জবাব মানুষ তাদের ভোটেই দিয়ে দেবে ৷"