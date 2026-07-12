সাপে কামড়াতেই পাল্টা সাপকে কামড় ! হাতে বিষধর নিয়ে হাসপাতালের পথে মালদার যুবক
ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, যুবককে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷
Published : July 12, 2026 at 5:42 PM IST
মালদা, 12 জুলাই: সাপ মানুষকে কামড়েছে, এমন ঘটনা নতুন নয় । কিন্তু সাপের কামড় খেয়ে উল্টে সেই সাপকেই দাঁতে কামড়ে, হাতে ঝুলিয়ে হাসপাতালের দিকে হাঁটা ! এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না । মালদার মোথাবাড়ির এক যুবকের এমন কাণ্ডর ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে । কেউ বিস্মিত, কেউ হতবাক !
29 বছরের ফারুক মোমিন । পেশায় নির্মাণ শ্রমিক । বাড়ি মোথাবাড়ি থানার মনুটোলা গ্রামে । কয়েক দিন আগের ঘটনাটি শনিবার সন্ধেয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে শোরগোল ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক হাতে একটি প্রায় নিস্তেজ সাপের মাথা শক্ত করে চেপে ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন ফারুক । সাপের বাকি অংশ রাস্তায় লুটিয়ে রয়েছে । পথচলতি এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলে ফারুক শান্ত গলায় জানান, "সাপটা আমাকে কামড়েছে । আমিও ওকে কামড়ে দিয়েছি ! এখন সাপটাকে নিয়েই হাসপাতালে যাচ্ছি !"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন মনুটোলা গ্রামের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে কাজ করছিলেন ফারুক । ইটের পাঁজা থেকে হঠাৎ প্রায় চার ফুট লম্বা একটি সাপ বেরিয়ে এসে তাঁর ডান পায়ে ছোবল মারে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে খানিকটা হতচকিত হলেও মুহূর্তের মধ্যেই সাপটিকে ধরে ফেলেন তিনি । তারপরই রাগের মাথায় সাপটিকে দাঁতে কামড়ে দেন বলে অভিযোগ ।
এর পরেই শুরু হয় আর এক নাটকীয় পর্ব । হাতে সাপ নিয়ে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন ফারুক । পথে একাধিক টোটো থামিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, সাপ দেখে কোনও চালকই তাঁকে তুলতে রাজি হননি । শেষ পর্যন্ত সাপ হাতে নিয়েই হেঁটে হাসপাতালে পৌঁছন তিনি ।
কালিয়াচক-2 নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক কৌশিক মিস্ত্রি বলেন, "যুবককে সাপে কামড়েছিল । তিনি আবার সাপটিকেও কামড়ে দেন । হাতে সাপ নিয়ে হাসপাতালে আসেন । সেই দৃশ্য দেখে হাসপাতালের কর্মীরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ।" তাঁর কথায়, হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা-প্রোটোকল মেনেই ফারুককে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয় । পরে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বর্তমানে ফারুকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা ।