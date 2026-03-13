বিরূপ আবহাওয়া, এবার মহার্ঘ হবে লিচু! মিষ্টি স্বাদ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা

বিরূপ আবহাওয়া, এবার মহার্ঘ হবে লিচু! মিষ্টি স্বাদ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা
লিচু চাষে আবহাওয়ার বড়সড় প্রভাব পড়তে চলেছে বলে জানিয়েছে উদ্যানপালন দফতর ৷ ফলে চিন্তায় মালদা ও মুজফফরপুরের লিচুচাষিরা ৷
Published : March 13, 2026 at 7:59 PM IST
মালদা, 13 মার্চ: ফাল্গুন চলছে ৷ মধ্যে আরেকটি মাস ৷ তারপরেই রসে ডুববে গোটা দেশ ৷ আম, জাম, লিচু, তরমুজ, কাঁঠাল-সহ একাধিক রসালো ফলের পসরা সাজিয়ে চলে আসবে গ্রীষ্ম ৷ গরমের ফলগুলির মধ্যে আম কার্যত এলিট ৷ তবে পিছিয়ে নেই লিচুও ৷ দেশে সবচেয়ে সুস্বাদু লিচু উৎপন্ন হয় বিহারের মুজফ্ফরপুরে ৷ স্বাদে পরিপূর্ণ মালদার লিচুও ৷ চলতি মরশুমে সেই লিচু নিয়েই মাথাব্যথা চাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, এমনকি উদ্যানপালন দফতরের কর্তাদেরও ৷
এ’বছর মালদা জেলার লিচু চাষে আবহাওয়ার বড়সড় প্রভাব পড়তে চলেছে বলে জানিয়ে দিয়েছে উদ্যানপালন দফতর ৷ একই কথা ব্যবসায়ীদেরও ৷ শুধু মালদা নয়, একই ছবি মুজফ্ফরপুরেও ৷ সেখানেও এবার লিচু চাষে আবহাওয়া বড় প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার চাষি ও সরকারি কর্তারা ৷
গত বছর মালদা জেলায় প্রায় 1500 হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছিল ৷ উৎপাদিত হয়েছিল 8 হাজার 880 মেট্রিক টন লিচু ৷ শুধু জেলা নয়, বিভিন্ন রাজ্যে সেই লিচু রফতানি করেছিলেন মালদার ব্যবসায়ীরা ৷ দর উঠেছিল 3000-3200 টাকা প্রতি হাজার ৷ চলতি বছর জেলায় প্রায় 1553 হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছে ৷ অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় প্রায় 50 হেক্টর জমিতে এই ফলের চাষ বেড়েছে ৷
এর মধ্যে কালিয়াচকের তিনটি ব্লকেই লিচুর চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে ৷ কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে প্রায় 70 হেক্টর, কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের প্রায় 190 হেক্টর এবং কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকে প্রায় 300 হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ করেছেন চাষিরা ৷ এছাড়াও জেলার উল্লেখযোগ্য লিচু চাষের ব্লকগুলি হল রতুয়া 1 নম্বর ব্লক (প্রায় আশি হেক্টর), রতুয়া 2 নম্বর ব্লক (প্রায় 70 হেক্টর), মানিকচক (প্রায় 40 হেক্টর) ইত্যাদি ৷ এছাড়াও অন্য ব্লকগুলিতে অল্পবিস্তর লিচুর চাষ হয়েছে ৷
চলতি বছর মালদার আম বাগানগুলিতে ব্যাপক মুকুল এসেছে ৷ এবার ভালো ফসলের আশা করছেন আমচাষিরা ৷ ঠিক উলটো ছবি লিচু বাগানগুলিতে ৷ মুকুলের পরিমাণ ভীষণ কম ৷ কোনও কোনও বাগানে মুকুল চোখে পড়ছে না বললেই চলে ৷ জেলার উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গুটি এবং বোম্বাই প্রজাতি মিলিয়ে এবার মাত্র 55 শতাংশ গাছে মুকুল এসেছে ৷ আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই মুকুল থেকে গুটি ধরতে আরও 15-20 দিন সময় লাগবে ৷ তার মধ্যে যদি কালবৈশাখি কিংবা হঠাৎ করে রোদের তাপ বেড়ে যায়, তবে এই মুকুল কতটা টিকে থাকবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ৷ তবে একটি বিষয়ে সবাই নিশ্চিত, এবার জেলায় লিচুর উৎপাদন ব্যাপক মার খাবে ৷
কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের যদুপুর গ্রামের মনিরুল হক একজন লিচুচাষি ৷ বিঘা পাঁচেক লিচুর বাগান রয়েছে তাঁর ৷ গত বছর ফলন ভালো হয়েছিল ৷ দাম ভালো থাকায় লাভের মুখও দেখেছিলেন ৷ তিনি জানালেন, "এবার গাছে মুকুল চোখে পড়ছে না বললেই চলে ৷ পুরো লস ৷ এক বিঘা লিচু চাষ করতে 15-20 হাজার টাকা খরচ ৷ ছত্রাকনাশক, কীটনাশকের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ গত বছর কিছু লাভ হয়েছিল ৷ এবার চাষের খরচই উঠবে না ৷" একই বক্তব্য কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের লিচুচাষি গণেশ মণ্ডল, আলাউল হকদেরও ৷
মালদা জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক ইটিভি ভারতকে জানান, "এবার জেলায় লিচুর ফলন ভালো হবে না ৷ গত বছরের তুলনায় অর্ধেক কিংবা তারও কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ চলতি মরশুমে 55 থেকে 60 শতাংশের মতো মুকুল এসেছে ৷ আসলে শীতের শেষে নভেম্বর মাসে জেলায় দু’দফায় বৃষ্টি হয়েছিল ৷ তারই প্রভাবে মুকুলের পরিবর্তে গাছে নতুন পত্রমুকুল চলে এসেছে ৷ আমি নিজে প্রচুর বাগান ঘুরেছি ৷ মুকুল এবার অনেক কম ৷
প্রশ্ন উঠতে পারে, নভেম্বরের বৃষ্টি আমগাছেও পড়েছে ৷ তাহলে আমগাছে এবার এত মুকুল কেন ? ওই বৃষ্টিতে কিন্তু জলদি প্রজাতি যেমন, গোপালভোগ, লক্ষ্মণভোগের মতো গাছেও প্রভাব পড়েছে ৷ এবার জেলার 93-95 শতাংশ গাছে ব্যাপক মুকুল এসেছে ৷ কিন্তু জলদি প্রজাতির মুকুল কিছু ঝরে পড়েছে ৷ তবে ল্যাংড়া, হিমসাগর-সহ অন্যান্য প্রজাতির আমের মুকুল ভালোই রয়েছে ৷ যাই হোক, লিচুচাষিদের বলব, এখন গাছের গোড়ায় অবশ্যই যেন তাঁরা জলসেচ দেন ৷ তাতে যা মুকুল রয়েছে, তা থেকে গুটি বেরনোর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ৷ একইসঙ্গে গাছে কোনও ফাঙ্গিসাইড, তার সঙ্গে কোনও সংবেদনশীল কীটনাশক স্প্রে করা প্রয়োজন ৷ তবে এর মধ্যে কোনও কালবৈশাখির ঝড় হলে কী হবে বলা যায় না ৷ সব মিলিয়ে এবার বাজারে লিচু মহার্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দাম উঠতে পারে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত (1000 লিচুর)৷"
মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, "লিচু মালদা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল ৷ এই চাষের সঙ্গে প্রচুর কৃষক ও ব্যবসায়ীর জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে ৷ চলতি বছর মাত্র 55 শতাংশ লিচু গাছে মুকুল এসেছে ৷ এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক ৷ এখন প্রয়োজন, গাছে যতটুকু মুকুল রয়েছে তাকে ফলে রূপান্তরিত করা ৷ সঠিক পরিচর্যা, সেচ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাষিরা মেনে চললে আশা করা যায়, চাষিরা কিছু ফসল ঘরে তুলতে পারবেন ৷ উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের আধিকারিকরা বিষয়টির উপর নজর রেখে চলেছেন ৷ তাঁদের কথা অনুযায়ী পরিচর্যা চালালে লিচুচাষিরা উপকৃত হবেন ৷"
একই ছবি পাশের রাজ্য বিহারের মুজফ্ফরপুরেও ৷ সেখানে সবে লিচুর মুকুল আসতে শুরু করেছে ৷ মুকুলও দেখা যাচ্ছে বেশ ভালো ৷ চাষিরা ভেবেছিলেন, এবার ভালো ফল উৎপাদন করা যাবে ৷ কিন্তু সেখানেও অনেক বাগানে পত্রমুকুল দেখা যাচ্ছে ৷ গাছে পাতা চলে এলে ফলন যে ভালো হবে না তা নিয়ে দ্বিমত নেই কারও ৷ কারণ, একই গাছে যখন মুকুল ও নতুন পাতা বেরোতে শুরু করে, তখন গাছের পুষ্টি ভাগাভাগি হয়ে যায় ৷ ফলে মুকুল সম্পূর্ণ পুষ্টি পায় না ৷ এতে ফলের মান খারাপ হয়ে যায় ৷
সেখানকার এক লিচুচাষি রাজীব কুমার জানান, "চলতি মরশুমে গাছে গত বছরের মতো মুকুল দেখা যাচ্ছে না ৷ গাছে মুকুল আর কচি পাতা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে ৷ মুকুল যদি কম আসে, উৎপাদনের পরিমাণও কম হবে ৷ এতে আমাদের আয় কমবে ৷ শুধু তাই নয়, মুকুল কম এলে লিচুফুলের মধু উৎপাদনের পরিমাণও কমে যাবে ৷ তাতে মৌচাষিদেরও ক্ষতি হবে ৷"
রাজীব কুমার আরও জানান, "এবার লিচুর বাগানগুলিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে ৷ সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চে গাছে ভালো পরিমাণে মুকুল আসে ৷ কিন্তু এবার অনেক গাছে মুকুলের থেকে বেশি পাতা দেখা যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ফলের আকার ছোট হয়ে যাবে ৷ উৎপাদনও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
আরেক লিচুচাষি প্রভাত সিং বলেন, "এবার বাগানে মুকুল দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু মুকুলের ঘনত্ব গত বছরের তুলনায় অনেক কম ৷ গাছে নতুন পাতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ মুকুল যদি পরিপুর্ণ পুষ্টি না পায় তবে ফলের সংখ্যা ও গুণগত মান, উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷"
বিহার লিচু রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ড. বিকাশ দাস জানান, "চলতি বছর বিহারে লিচু গাছে মুকুল এলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় তার পরিমাণ কিছুটা কম ৷ এর প্রধান কারণ, নভেম্বর-ডিসেম্বরে স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ৷ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কিছু বাগানে নতুন পাতা বেরিয়ে গিয়েছে ৷ এর ফলে গাছে মুকুল কম এসেছে ৷ লিচু গাছে অক্টোবরের মধ্যে নতুন পাতা চলে এলে ফলন সাধারণত ভালো হয় ৷ কিন্তু নতুন পাতা বেরনোর প্রক্রিয়া ডিসেম্বর পর্যন্ত চললে উৎপাদন প্রভাবিত হয় ৷ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় লিচু চাষের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ ওই সময়েই গাছে মুকুল আসে ৷ এই সময়কালে তাপমাত্রা 12 থেকে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে তা লিচু চাষের ক্ষেত্রে আদর্শ ৷ কিন্তু এবার জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এতে গাছের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়েছে ৷ এই কারণেই কিছু গাছে মুকুলের সঙ্গে নতুন পাতা বেরিয়ে এসেছে ৷"