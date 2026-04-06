মোথাবাড়ি কাণ্ডে মোফাক্কেরুল ইসলামকে সাসপেন্ড করল কলকাতা হাইকোর্ট বার কাউন্সিল
Published : April 6, 2026 at 4:55 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: মোথাবাড়ির ঘটনায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সাসপেন্ড করল। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল সাংগঠনিক জটিলতার জন্য এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। সোমবার হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের একটি জেনারেল বডির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় মোথাবাড়ির ঘটনা নিন্দনীয়। ওই ঘটনায় 'মূল অভিযুক্ত' আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে সাসপেন্ড করা হল।
অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের কমিটির এক সদস্যকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল এখন হাই পাওয়ার কমিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়।
পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও আইনজীবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে, কোনও ব্যক্তিকে ওই আইনজীবির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে হবে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলে। ওই অভিযোগ পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল একটি কমিটি গঠন করবে। সেই কমিটি অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তকে শুনানির সুযোগ দেবে। দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পরেই ওই আইনজীবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
এখনও পর্যন্ত মোথাবাড়ি ঘটনায় অভিযুক্ত আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলে। এখন পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচন হলেও ফলাফল এখনও ঘোষণা হয়নি। তাই অভিযোগ জমা পরলে এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে হাই পাওয়ার কমিটি।
মোথাবাড়ির এসআইআর (SIR) বিরোধী আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তভারের দায়িত্ব পেয়েই গত শুক্রবার সকালে মালদায় পৌঁছয় NIA-এর বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ শুক্রবার সকালেই রাজ্য পুলিশের সিআইডি বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে এই ঘটনার 'মূলচক্রী'পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে ৷ কমিশনের তরফে জানানো হয়, মোফাক্কেরুল পালানোর চেষ্টা করছিলেন । সেই সময় তাঁকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় । মোফাক্কেরুলের গ্রেফতারের আগে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও 23 জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷