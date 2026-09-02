আগ্রাসী গঙ্গার বুকে মালদায় বন্যার পদধ্বনি, রাজনীতির মারপ্যাঁচে 'অকেজো' জেলা পরিষদ !

আগ্রাসী গঙ্গার বুকে মালদায় বন্যার পদধ্বনি, রাজনীতির মারপ্যাঁচে 'অকেজো' জেলা পরিষদ !
রাজনীতির ডামাডোলে পদ হারিয়েছেন সভাধিপতি-সহকারি সভাধিপতি । বন্যার আতঙ্কে দিন কাটানো অসহায় মানুষের পাশে নেই কেউ ! ইটিভি ভারতের পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : September 2, 2026 at 8:26 PM IST
মালদা 2 সেপ্টেম্বর: অন্য বছরের মতো এবারও অগস্টের মাঝামাঝি থেকে মালদায় গঙ্গার ভাঙন তীব্র হয়েছে ৷ সময় যত গড়াবে প্রকৃতির এই দুর্যোগ তীব্রতর হবে বলে আশঙ্কা ৷ নদী ভাঙনে গৃহহীন অনেক মানুষ ৷ অনেকের ঘরছাড়া হওয়া সামান্য সময়ের অপেক্ষার বেশি আর কিছু নয় ৷ এই প্রাকৃতিক সঙ্কটের সময় বিপদ বাড়িয়েছে রাজনীতির মারপ্যাঁচ । মালদা জেলা প্রশাসনে এখন চূড়ান্ত অব্যবস্থা । রাজনীতির ডামাডোলে সভাধিপতি কিংবা সহকারি সভাধিপতি, কেউই নেই ! তাহলে কাজ করবেন কে ? সব হারানো মানুষের পাশে থাকবেন কে ?
গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তর ভারতে গঙ্গায় জলোচ্ছ্বাস ৷ তার প্রভাব মালদাতেও গঙ্গার জলস্তর বাড়ছে ৷ মঙ্গলবার গঙ্গা তার চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে ৷ অবশ্য বুধবার সকালে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয় ৷ সকাল আটটায় নদীর জলস্তর ছিল 24.99 মিটার ৷
গতকালের তুলনায় চার সেন্টিমিটার কম ৷ কিন্তু জলস্তর কমার বিষয়টিকে সাময়িক বলে মনে করছেন সেচ দফতরের কর্তারা ৷ তাঁরা জানিয়ে়ছেন, উত্তর ভারতের প্রবল জলরাশি নীচে নেমে এলেই গঙ্গার জল ফের হু হু করে বাড়তে শুরু করবে ৷ বর্তমানে বেশকিছু জায়গায় নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছে ৷ আগামী কয়েকদিনে আরও বেশি এলাকায় ঢুকে পড়বে জল ।
সাধারণত এই পরিস্থিতিতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে জেলা পরিষদ ৷ বিপন্ন মানুষের প্রাণ রক্ষা করা, সময়মতো নদীর আশপাশ থেকে মানুষজনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রকল্প তৈরি এবং অনুমোদন করিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা, দুর্গত এলাকায় সরকারি ত্রাণ পৌঁছে বিলিবন্টন করা-সবকিছুতেই জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে কাজ করে ৷
বিপর্যয়ের সময় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন ৷ কিন্তু এখন মালদা জেলা পরিষদে সভাধিপতি কিংবা সহকারি সভাধিপতি, কেউই নেই ৷ নেই কোনও বোর্ডও ৷ ফলে ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে একাই কাজ করতে হচ্ছে ৷ এক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তারা বিডিও এবং সরকারি কর্মচারিদের উপরেই ভরসা করে চলছেন ৷ গঙ্গা-ফুলহরের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর আকার নিলে তাঁরা কী করবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছে জেলা প্রশাসনের অন্দরেও ৷
কবে সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতি নির্বাচন
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, আগামী 17 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ডিভিশনাল কমিশনারকে। মানে আরও 15 দিন বাকি ৷ এই সময়ের মধ্যে জেলার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হবে, কেউ জানে না ৷ গত 28 অগস্ট জেলা পরিষদের সিংহভাগ জনপ্রতিনিধি ডিভিশনাল কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানান, সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া যেন দ্রুত শেষ করা হয় ৷ যদিও এখনও সেই চিঠির কোনও উত্তর দেননি ডিভিশনাল কমিশনার ৷
জেলা পরিষদের বর্ষীয়ান সদস্য তথা তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের নেতা সামশুল হক বলেন, “ভাঙন আর বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেলেও জেলা পরিষদে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির চেয়ার ফাঁকা ৷ আমরাও মানুষের জন্য কোনও কাজ করতে পারছি না ৷ যতদিন না প্রশাসন সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের কাজ শেষ করবে ততদিন আমাদের হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হবে ৷ ”
প্রাক্তনীদের চোখে বর্তমান সঙ্কট
এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ? প্রশ্ন করা হয়েছিল জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সাবিনা ইয়াসমিনকে ৷ সাবিনা সেচ দফতরের মন্ত্রী়ও ছিলেন ৷ জেলার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, “আমাদের জেলায় নদী ভাঙন আর প্লাবন লেগেই থাকে ৷ বছরের এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রতি বছর রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচকের কয়েকটি ব্লকের কিছু অংশ গঙ্গার আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ বিপর্যয়ের এই সময় সভাধিপতি ও জেলাশাসকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ৷ উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, বিপন্ন মানুষকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সরকারি অর্থ কীভাবে আপৎকালীন ভিত্তিতে খরচ করা যায় সেই সিদ্ধান্ত তাঁরা যৌথভাবে নেন ৷ কিন্তু এখন মালদা জেলা পরিষদে সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতি কিংবা বোর্ড নেই ৷"
তিনি আরও বলেন, "এদিকে রাজ্যের নতুন সরকার শুধু প্রতিদিন ব্লক থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত ভিডিয়ো কনফারেন্স করেই সময় পার করছে ৷ তারা কাজ করবে কখন ? আশা করি, যে কাজ আমরা করতে পারিনি তা নতুন সরকার করবে ৷ আমি শুধু সভাধিপতির দায়িত্ব পালন করিনি, রাজ্যের সেচ দফতরের দায়িত্বও সামলেছি ৷ ়এই সময় আমরা নিয়মিত প্রশাসন ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে বৈঠক করতাম ৷ ব্লকস্তরেও বৈঠক করা হত ৷ বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের আধিকারিকরা থাকতেন ৷ বন্যা ও ভাঙন মোকাবিলায় এসব প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ৷ তা না হলে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি কোষাগারের অর্থ সঠিক জায়গায় খরচ করা যাবে না ৷”
জনপ্রতিনিধি ছাড়া প্রশাসন সাফল্য পাবে ?
মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির পদ সামলেছেন আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন ৷ তিনি বলেন, "বন্যা ও ভাঙন বিপর্যয়ে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ একসঙ্গেই কাজ করে থাকে ৷ কারণ, প্রশাসনের অত লোকবল নেই ৷ ফলে একেবারে তৃণমূল স্তরের সমস্যা জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছয় না ৷ এখানে জনপ্রতিনিধিদের বড় ভূমিকা থাকে ৷ তাঁরা জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সেতুর মতো কাজ করেন ৷ যা বিডিয়ো কিংবা সরকারি কর্মীরা সহজে করতে পারেন না ৷ ফলে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ ভালো হয় ৷
তিনি বলেন, "জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি না থাকায় দুর্গত মানুষ কিছুটা হলেও সমস্যায় রয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে ষোড়শ অর্থ কমিশনের টাকা চলে এসেছে ৷ কিন্তু সেই টাকা খরচ করার জন্য জেলা পরিষদের তরফে এখনও কোনও স্কিম তৈরিই করা যায়নি ৷ ভাঙন মোকাবিলাতেও এই স্কিম তৈরি করা যেত ৷ সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি থাকলে সহজেই স্কিম তৈরি করে অর্থ বরাদ্দ করা যেত ৷ তবে এই কাজ প্রশাসনও করতে পারে ৷ তাদের সমস্যার মুখে পড়তে হবে ৷ জনপ্রতিনিধিদের তৈরি স্কিম আর প্রশাসনের স্কিমের কার্যকারিতা এক হতে পারে না ৷ প্রশাসন স্কিম তৈরির দায়ভারও নিতে চায় না ৷ কারণ, জনপ্রতিনিধিরা স্কিম তৈরি করলে প্রশাসনের কোনও দায় থাকে না ৷ তাই জেলা পরিষদে দ্রুত সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচিত করাই বাঞ্ছনীয়৷”
জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি উজ্জ্বল চৌধুরীর মতে, “জেলা পরিষদের মাধ্যমে বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে থাকে ৷ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় জেলা পরিষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় ৷ দরকারি কোনও কাজের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে পারে ৷ এখন যেহেতু মালদা জেলা পরিষদে কোনও সভাধিপতি নেই, এমনকী বোর্ডও নেই, তাই প্রশাসনকেই বেশি দায়িত্ব নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ করতে হবে ৷”
কবে মালদা জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচিত হবেন, কেউ জানে না ৷ প্রশাসনের তরফেও এ নিয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না ৷ জেলাশাসক বিষয়টি ডিভিশনাল কমিশনারের এক্তিয়ারভুক্ত বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিনে গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়লে বিপন্ন মানুষের পরিস্থিতি কী হবে, তা সময়ই বলবে৷