'বাংলাদেশি অনুপ্রেশকারী' হয়েও SIR ফর্ম ফিল-আপ তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের

সেই ফর্ম আপলোডও করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে ৷ এই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে মালদায় ৷

রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অপসারিত তৃণমূলী প্রধান লাভলি খাতুন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 6:17 PM IST

5 Min Read
মালদা, 25 নভেম্বর: এসআইআর আবহে ফের চর্চায় হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অপসারিত তৃণমূলী প্রধান লাভলি খাতুন ৷ স্থানীয়দের কথায়, প্রায় ন’বছর আগে বাংলাদেশ থেকে বিনা পাসপোর্টে এপারে এসে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক যুবককে বিয়ে করেছিলেন লাভলি ৷ বাংলাদেশে তাঁর নাম ছিল নাসিয়া শেখ ৷ আট বছরের মধ্যে ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ সমস্ত শংসাপত্র জোগাড় করে নেন ৷ তবে পাসপোর্ট বানাতে পারেননি ৷

অভিযোগ ওঠে, স্থানীয় বিষণপুর গ্রামের বাসিন্দা মুস্তাফা শেখকে নিজের বাবা দেখিয়ে তিনি এসব ভুয়ো ভারতীয় শংসাপত্র জোগাড় করেন ৷ এসব ভুয়ো নথি পেশ করে 2023 সালে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে যান ৷ জয়ের পরেই তিনি তৃণমূলে যোগ দেন ৷ তাঁকে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদে বসায় ঘাসফুল শিবির ৷ কিন্তু তাঁর কাছে হার মেনে নিতে পারেননি বিজিত তৃণমূল প্রার্থী রেহানা সুলতানা ৷ লাভলিকে বাংলাদেশি হিসাবে অভিযুক্ত করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন ৷ পরবর্তীতে যে 11 জন গ্রামবাসীর ভুয়ো সাক্ষ্য প্রমাণ প্রশাসনের কাছে পেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজনও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন ৷

ETV BHARAT
'বাংলাদেশি অনুপ্রেশকারী' হয়েও SIR ফর্ম ফিল-আপ তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের (নিজস্ব চিত্র)

জেলা প্রশাসন এনিয়ে তদন্ত শুরু করে ৷ তদন্তে অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হলে লাভলির ওবিসি শংসাপত্র খারিজ করে দেওয়া হয় ৷ এতে সংরক্ষিত পঞ্চায়েত প্রধানের পদ ছাড়তে হয় তাঁকে ৷ পরবর্তীতে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর পরিবর্তে অন্য একজনকে প্রধানের পদে বসায় ৷ যদিও 'বাংলাদেশি' লাভলিকে দল থেকে এখনও বহিষ্কার করা হয়নি ৷ এখনও তিনি বহাল তবিয়তে শাসকদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ সেই 'বাংলাদেশি' লাভলি এসআইআর প্রক্রিয়ায় এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দিয়েছেন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 53 নম্বর বুথে তাঁর ফর্ম জমা পড়েছে ৷ ওই ফর্ম নির্বাচন কমিশনের পোর্টালেও আপলোড করা হয়েছে ৷ এনিয়ে আরও একবার বিতর্ক ছড়িয়েছে জেলায় ৷ প্রশাসনিক তদন্তে প্রমাণিত একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর এন্যুমারেশন ফর্ম কীভাবে কমিশনের পোর্টালে আপলোড হয়, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও ৷

হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 53 নম্বর বুথের বিএলও মুজিবর রহমানের বক্তব্য, "আমিও জানতাম, ওই মহিলা প্রশাসনিক তদন্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত ৷ কিন্তু যেহেতু তাঁর নামে এন্যুমারেশন ফর্ম রয়েছে, তাই আমি তাঁকে সেটা দিতে বাধ্য ৷ আমি সেটাই করেছি ৷ কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী ফিল-আপ হওয়া ফর্ম জমা নিয়ে কমিশনের পোর্টালে আপলোডও করেছি ৷ আমি গাইডলাইন মেনেই কাজ করেছি ৷ তবে গোটা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি ৷"

ETV BHARAT
রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত (নিজস্ব চিত্র)

এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি লাভলি খাতুন ৷ মন্তব্য করতে চাননি তাঁর স্বামী, স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবিউল ইসলামও ৷ তবে লাভলির কাকা আজাদ আলি বাংলাদেশ থেকে জানিয়েছেন, "আমি আগেও বলেছিলাম মোস্তাফা শেখ আমাদের পরিবারের কেউ নন ৷ এখনও বলছি, নাসিয়ার বাবার নাম মুস্তাফা নয় ৷ ভারতে গিয়ে সে কী করেছে, আমাদের জানা নেই ৷"

লাভলি খাতুন যে 11 জন সাক্ষীর সমর্থনে নিজের প্রয়োজনীয় ভারতীয় শংসাপত্র পেয়েছিলেন, সেই সাক্ষীদের অন্যতম শালদহ গ্রামের রিয়াজ আলম বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রশাসনিক তদন্তে লাভলি খাতুনের ভারতীয় শংসাপত্র বাতিল হয়েছে ৷ তিনি যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, সেটা প্রমাণিত ৷ যে শেখ মুস্তাফাকে তিনি বাবা বানিয়েছিলেন, সেই মোস্তফার একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে ৷ মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁকে আমরা সবাই চিনি ৷ এরপরেও ভোটার তালিকায় লাভলির নাম কীভাবে থাকে, বুঝতে পারছি না ৷ আমরা চাই, প্রশাসন বিষয়টি দেখুক ৷"

হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা, সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ফিরদৌস আলম বলছেন, "এ'রাজ্যে তৃণমূল আর প্রশাসনের মধ্যে কোনও ফারাক নেই ৷ এর জন্য বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় পরিচয়পত্র সহজে তৈরি হয়ে যায় ৷ কমিশন নিশ্চয়ই লাভলি খাতুনের এন্যুমারেশন ফর্মের বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে ৷"

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়ার কথায়, "এমন অনেক লাভলি খাতুন রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ এরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক ৷ তাই বাংলায় এসআইআর চালু করতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে তাঁর ঘোষণায় কোনও কাজ হয়নি ৷ এসআইআর চালু হওয়ায় আরও অনেক এমন লাভলির নাম সামনে উঠে আসবে ৷ তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত ৷"

যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির বক্তব্য, "তৃণমূল কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না ৷ এখানে যদি কোনও অন্যায় হয়ে থাকে প্রশাসন অবশ্যই সেটা দেখবে ৷ এই এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করা মানেই শেষ কথা নয় ৷ কমিশনও সেই ফর্ম খতিয়ে দেখবে ৷" কিন্তু প্রশাসনিক তদন্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত লাভলির বিরুদ্ধে দল এখনও কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন রহিম সাহেব ৷

বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সৌমেন মণ্ডল ৷ ফোন ধরেননি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক প্রীতি আগরওয়াল ৷

