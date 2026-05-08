এবার মালদার লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা গান ঠাঁই পেতে চলেছে বাংলা চলচ্চিত্রে
মালদার গম্ভীরা শিল্পী বাবলু মণ্ডল জানান, পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের পরবর্তী সিনেমায় এই লোকসংস্কৃতি ঠাঁই পাবে৷
Published : May 8, 2026 at 6:52 PM IST
মালদা, 8 মে: এবার চিত্রায়িত হবে মালদার গম্ভীরা! কিছুদিনের মধ্যে সেটাই হতে চলেছে৷ জেলার এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি উঠে আসছে সিনেমার পর্দায়৷ খুব তাড়াতাড়ি মালদায় এর শুটিং করতে আসছেন বাংলা ছবির নামি পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়৷ এমনই দাবি করেছেন জেলার বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পী বাবলু মণ্ডল৷ তাঁর দাবি, সেই চলচ্চিত্রের গান রচনা তিনিই করবেন৷ গায়কও তাঁকেই হতে হবে৷ ইতিমধ্যেই তিনি গান রচনা করে ফেলেছেন৷
বাবলু বলেন, “শিবপ্রসাদ-নন্দিতা বাংলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে ‘বহুরূপী’ ছবি তৈরি করেছিলেন৷ প্রথম পর্যায়ে রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতিকে তাঁরা ছবির বিষয় করেছিলেন৷ এবার সেই ‘বহুরূপী’ ছবিরই দ্বিতীয় পর্যায় তৈরি করছেন তাঁরা৷ এই ভাগে মালদার জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা৷”
বাবলু মণ্ডল পেশায় শিক্ষক৷ ইংরেজবাজার ব্লকের নঘরিয়া হাইস্কুলে ভূগোল পড়ান তিনি৷ নেশায় জড়িয়ে রয়েছে গম্ভীরা৷ ছোট থেকেই দেশের অন্যতম প্রাচীন এই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন৷ নিজে গম্ভীরা গান রচনা করেন, সুর দেন৷ নিজেই সেই গান পরিবেশন করেন৷ ফতেপুর গম্ভীরা দল নামে একটি সংগঠনও রয়েছে তাঁর৷ গম্ভীরা নিয়ে তিনি গবেষণা করেন৷ তার জন্য নিজের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন এক গবেষণাগারও৷
ওই গবেষণাগারে গম্ভীরা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন ইতালির কয়েকজন গবেষক৷ দক্ষিণ ভারতের এক খ্যাতনামা পরিচালকও ওই গবেষণাগারে গম্ভীরা নিয়ে শুটিং করে গিয়েছেন৷ বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতেও ডাক পড়েছে তাঁর৷ কখনও বাল্যবিবাহ রোধ, কখনও পণপ্রথা, কখনও নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে গম্ভীরা গানকে হাতিয়ার করে মানুষকে সচেতন করার কাজ করেছেন৷ মালদার নদী ভাঙন-সহ বন্যা প্রতিরোধ নিয়ে গান বেঁধেছেন তিনি৷ এমনকি ইউনেস্কোর ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের বাঘ রক্ষায় তিনি তাঁর গম্ভীরা গান নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন বাদাবনে৷ গম্ভীরা গান গেয়ে বাঘ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন সেখানকার মানুষজনকে৷
এবার বাবলুর গান উঠে আসছে সিনেমার পর্দায়৷ তিনি বলেন, “বাংলা চলচ্চিতের দুই খ্যাতনামা পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন৷ তাঁরা জানিয়েছিলেন, বহুরূপী ছবির দ্বিতীয় ভাগ নির্মাণ করতে চলেছেন তাঁরা৷ সেই ছবির জন্য তাঁরা আমাকে একটি গান লেখার অনুরোধ করেন৷ সেই গান রেকর্ড করে আমি তাঁদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অবশেষে বুধবার রাতে তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন, তাঁদের নতুন ছবিতে ওই গান ব্যবহার করা হবে৷ তার শুটিংও মালদায় হবে৷ কিছুদিনের মধ্যেই পুরো টিম নিয়ে তাঁরা মালদায় আসছেন৷ যদিও ঠিক কবে তাঁরা মালদা আসছেন, তা নিয়ে এখনও কিছু আমাকে জানাননি৷ আমার রচিত গান বাংলা চলচ্চিত্রে জায়গা নিতে চলেছে, আমার গলা সেখানে শোনা যাবে৷ এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!”
আপাতত নিজের সৃষ্টি ‘কী বলব তোকে নানা...আমার মন ভালো না...’ গলায় আরও বেশি সড়গড় করতে ব্যস্ত মালদার এই গম্ভীরা শিল্পী৷ বিভিন্নভাবে সেই গান গাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি৷ খেয়াল রেখেছেন, যাতে সুরের দাপটে মালদার এই লোকসংস্কৃতির আসল রূপের কোনও বিচ্যুতি না ঘটে৷