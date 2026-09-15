সরকারি ত্রাণ নিয়ে বৈমাতৃসুলভ আচরণ প্রশাসনের ! বন্যায় মৃত বেড়ে 5

সরকারি ত্রাণ নিয়ে বৈমাতৃসুলভ আচরণ প্রশাসনের ! বন্যায় মৃত বেড়ে 5
Malda Flood Situation: বন্যায় শুধু কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লক নয়, প্লাবিত হয়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাও ৷
Published : September 15, 2026 at 9:34 PM IST
মালদা, 15 সেপ্টেম্বর: কোথাও অপর্যাপ্ত, কোথাও একেবারেই নেই ৷ সরকারি ত্রাণ বিলিবন্টনে বন্যা বিধ্বস্ত মালদায় এমনই অভিযোগ উঠে আসছে ৷ দুর্গতদের অভিযোগ কার্যত মেনেও নিচ্ছে প্রশাসন ৷ এরই মধ্যে বন্যার জলে ডুবে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের দুই নাবালক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে ৷ ফলে এবারের বন্যায় জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ ৷
তবে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে গঙ্গার জলস্তর ৷ জল কমতে শুরু করেছে ফুলহরের ৷ আশা করা হচ্ছে, এবার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও হতে পারে ৷ এদিকে, দুর্গত এলাকাগুলিতে ত্রাণ বন্টনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন ৷ একাধিক সংস্থাও বিপর্যয়ের সময় বন্যার্তদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
দুই নাবালকের মৃত্যু
গঙ্গার বন্যায় এবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানিকচক ব্লকের ভূতনি চর ৷ এখনও পর্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয়েছে চার বছর বয়সি এক শিশু-সহ তিনজনের ৷ নতুন করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের পারদেওনাপুর শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাবাতুল্লা গ্রামে ৷ দুই নাবালক এলাকার আরও কয়েকজন কিশোরের সঙ্গে বন্যার জলে খেলছিল ৷ তখনই তারা দু'জন জলে ডুবে যায় ৷ মৃত দুই নাবালকের নাম রাইহান রহমান ও ইয়াকুব শেখ ৷
11 বছর বয়সি রাইহান স্থানীয় একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত ৷ 12 বছর বয়সি ইয়াকুব ওই স্কুলেরই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল ৷ তাদের দু'জনেরই দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক কর্তা ৷ তিনি বলেন, "দুই পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর আমরা জেনেছি ৷ ওই দুই পরিবারকে উপযুক্ত সরকারি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের প্রায় তিন হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়েছে ৷ সেখানে 10টি সরকারি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ৷ দুর্গত মানুষজনকে সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে ৷"
ত্রাণ বিলি নিয়ে বৈষম্য !
এবারের বন্যায় শুধু মানিকচক বা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লক নয়, প্লাবিত হয়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাও ৷ এখানেই সরকারি ত্রাণ বিলি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বৈমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ উঠেছে ৷ বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের বন্যার্তদের অভিযোগ, মহানন্দটোলা পঞ্চায়েত এলাকায় পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ পৌঁছোলেও বিলাইমারি তা থেকে ব্রাত্য ৷
আরও অভিযোগ, দু'একটি গ্রামে প্রশাসনিক কর্তা বা জনপ্রতিনিধিদের পা পড়লেও অনেক গ্রামে এখনও কেউ দুর্গতদের খোঁজ নিতে পর্যন্ত আসেনি ৷ এঁরা খাবার থেকে শুরু করে পানীয় জলের চরম সঙ্কটে রয়েছেন ৷ সরকারিভাবে এই এলাকায় কোনও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ নিজেদের টাকা খরচ করেই বানভাসিদের যাতায়াত করতে হচ্ছে ৷ সৌভাগ্যবশত এখনও জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি ৷ রোগ ছড়াতে শুরু করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেবে ৷
খোলা আকাশের নীচে বাস
বিলাইমারির আজিজটোলা গ্রামের বাসিন্দা জেসারত আলি বলেন, "বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের 16টি বুথের 90 শতাংশ বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে ৷ আজিজটোলা, রামায়ণপুর, জুহিটোলা, রুহিমারি, জাকিরটোলা, নয়া বিলাইমারি গ্রামগুলি বিপর্যস্ত ৷ বেশিরভাগ গ্রামবাসী বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ অথচ এখানে সরকারি কোনও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ মানুষ টিনের ডোঙায় কিংবা গাঁটের টাকা খরচ করে অন্য কোনওভাবে যাতায়াত করছেন ৷ এখানে খাবার, পলিথিন কিংবা পানীয় জলেরও কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ কোনও উঁচু বাড়ি থেকে নলকূপের জল এনে তেষ্টা মেটাতে হচ্ছে ৷ অনেকে খোলা আকাশের নীচে বাস করছেন ৷ অথচ এখানে কোনও প্রশাসনিক কর্তা কিংবা জনপ্রতিনিধি এখনও আসেননি ৷"
একই বক্তব্য নয়া বিলাইমারি গ্রামের শাহজাহান আলির ৷ তিনি বলেন, "বন্যা পরিস্থিতি দেখতে সব নেতাই এখানে আশপাশে এলাকায় আসছেন ৷ কিন্তু বিলাইমারি কেউ আসছেন না ৷ পশ্চিম রতনপুর, মুলিরামটোলা, জিতুটোলা ঘুরে তাঁরা চলে যাচ্ছেন ৷ সোমবার মানিকচকের প্রাক্তন বিধায়ক, কংগ্রেসের মোত্তাকিন আলম অবশ্য এখানে এসেছিলেন ৷ জেলাশাসক, বিডিওরাও বিলাইমারি আসছেন না ৷ অথচ এখানে বন্যা পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ শুধুমাত্র চাঁদপুর এলাকাতেই পাঁচটি বুথ রয়েছে ৷ সব বাড়িতে নদীর জল ঢুকে পড়েছে ৷ বাড়ি থেকে বাঁধ পর্যন্ত যাতায়াত করতে মানুষকে 20 টাকা করে খরচ করতে হচ্ছে ৷ মহানন্দটোলার বন্যার্ত মানুষের জন্য রান্না করা খাবার, শুকনো খাবার, পলিথিন, নৌকা, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ৷ অথচ বিলাইমারির ভাগ্যে কিছুই জোটেনি ৷"
বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
চাঁদপুরের বাসিন্দা বাবর আলির বক্তব্য, "সবাই শুধু মহানন্দটোলায় যায় ৷ চাঁদপুরের কথা কারও মনে থাকে না ৷ বন্যা পরিস্থিতিতে যাঁরা বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন, কেউ সরকারিভাবে কিছু পাননি ৷ এমনকী এলাকার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ও এখানে আসেননি ৷ মহানন্দটোলায় সব দেওয়া হয়েছে ৷ এখানে কিছুই দেওয়া হয়নি ৷ কেন প্রশাসনের দ্বিচারিতা, জানা নেই ৷"
বিলাইমারির বানভাসি মানুষজনের সরকারি ত্রাণ না পাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ও ৷ তিনি বলেন, "প্রশাসন মহানন্দটোলা এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে সঠিকভাবে দাঁড়িয়েছে ৷ সেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ করা হচ্ছে ৷ বন্যার্ত মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা দেখা হচ্ছে ৷ কিন্তু বিলাইমারি এলাকার দুর্গতরা সরকারি ত্রাণ থেকে এখনও বঞ্চিত ৷ প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত ৷"
ত্রাণসামগ্রী বিলি
অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়েছে বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের ৷ এই পঞ্চায়েতের রুহিমারি সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনকে ত্রাণসামগ্রী বিলি করেছেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং ৷ ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়, চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ৷ দুর্গত মানুষজনকে তাঁরা খাদ্যসামগ্রী, মশারি, পোশাক, শিশুখাদ্য-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী বিতরণ করেন ৷
পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "বিলাইমারির সরকারি ত্রাণ শিবিরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো ত্রাণসামগ্রীও এখানে বিতরণ করা হল ৷ এবার গত বছরের তুলনায় বেশি ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়েছে ৷ তবুও কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে ৷ তা নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলব ৷ গ্রামবাসীদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হবে ৷ আর বিধায়ক কী বলেছেন আমার ঠিক জানা নেই ৷ তাঁর যদি ইচ্ছে হয় তবে তিনিও নিজের বিধায়ক কোটার টাকায় দুর্গত মানুষজনের জন্য ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে পারেন ৷"
গঙ্গার জলস্তর
মঙ্গলবার মালদায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.83 মিটার ৷ সর্বোচ্চ বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে এখনও 53 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা ৷ তবে জল কমতে শুরু করেছে ফুলহরের ৷ এদিন এই নদীর জলস্তর ছিল 27.69 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 26 সেন্টিমিটার উপরে ৷ তবে এখনও মহানন্দা নিয়ে ভয়ের কোনও পরিবেশ তৈরি হয়নি ৷ এদিন বিপদসীমা 21 মিটার থেকে 1.05 মিটার নীচে রয়েছে মহানন্দা ৷