জল কমছে ! উৎসবের মেজাজে ফিরছে ভূতনি, সরকারি অনুদানের ভরসায় পুজো উদ্যোক্তারা

জল কমছে ! উৎসবের মেজাজে ফিরছে ভূতনি, সরকারি অনুদানের ভরসায় পুজো উদ্যোক্তারা
Durga Puja 2026: সরকার ও প্রশাসন পুজোয় ভূতনিবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে ৷ এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷
Published : September 23, 2026 at 4:20 PM IST
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: নদী আপাতত শান্ত ৷ জলের উপর মাথা তুলে হাওয়ায় গা ভাসিয়েছে কাশফুলের দল ৷ নীল আকাশে এখন পুজো পুজো ভাব ৷ এদিকে, বন্যার জল নেমেছে ভূতনি চরের অধিকাংশ এলাকা থেকেও ৷ আতঙ্কের অন্ধকার থেকেও উৎসবের আলোয় ফিরতে চাইছে মানুষ ৷ মা আসছেন ৷ জলযন্ত্রণা ভুলে মহামায়ার আগমনের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ার অপেক্ষায় চরের পুজো উদ্যোক্তারা ৷ কাজ শুরু করে দিয়েছেন মৃৎশিল্পীরাও ৷ এলাকার পদ্ম বিধায়ক জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি পুজো কমিটির পাশে রয়েছে ৷ উৎসবে কোনও খামতি থাকবে না ৷
চরের ডোমনটোলা সর্বজনীন উৎসব কমিটির পক্ষে সোমেনচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "ভূতনির পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভালো ৷ জল কমেছে ৷ রাস্তাঘাট থেকেও জল নেমে গিয়েছে ৷ রাস্তায় টোটো চলাচল শুরু হয়েছে ৷ মানুষজন যাতায়াত করছেন ৷ জনজীবন ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ৷ আমাদের দুর্গামন্দিরে এবার এক গলা জল হয়েছিল ৷ দু'দিন আগে মন্দির থেকে জল নেমেছে ৷ জল নামতেই আমরা মন্দির পরিষ্কার করেছি ৷ প্রতিমা তৈরির বিচালির কাজ শুরু হয়েছে ৷ এবারও ধুমধাম করে পুজো হবে ৷ আমাদের উন্নয়নমুখী সরকার পাশে রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, প্রতিটি জায়গায় পুজো হবে ৷"
মৃৎশিল্পী গোবর্ধন মণ্ডলের কথায়, "আমার ঠাকুরদা এখানে 60-70 বছর প্রতিমা বানিয়েছেন ৷ আমার বাবা প্রতিমা তৈরি করেছেন ৷ এখন আমি সেই কাজ করছি ৷ আজ থেকেই কাজ শুরু করলাম ৷ আজ কাঠামো তৈরি করছি ৷ আগামিকাল থেকে বিচালি বাঁধার কাজ শুরু হবে ৷ বন্যার জন্য এবার কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে গেল ৷ হাতে সময় খুব কম ৷ কিন্তু কী করা যাবে! অল্প সময়ের মধ্যেই যেভাবে হোক মায়ের মূর্তি তৈরি করতে হবে ৷ কষ্ট করে হলেও মায়ের পুজো করতে হবে ৷"
হাতে কম সময় থাকলেও দুর্গাপুজোয় খামতি রাখতে চাইছে না শঙ্করটোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিও ৷ এই কমিটির তরফে অখিল মণ্ডল বলেন, "2026 সালের দুর্গাপুজোর জন্য আমাদের বিশেষ ভাবনা ছিল ৷ কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে ভাবতে পারিনি পুজো করতে পারব ৷ যাই হোক, জলের গতি কমেছে ৷ তাই পুজোর উদ্যোগ নিয়েছি ৷ মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সাহস জুগিয়েছেন ৷ আমাদের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলও ভূতনিবাসীর জন্য সমস্ত কাজের কথা বলেছেন ৷ তিনি কাঁটা বাঁধ নিয়েও বলেছেন ৷ চলতি বছরই বাঁধের কাজ হয়ে যেত ৷ কিন্তু সময়ের অভাবে করতে পারেননি ৷ আমাদের আশা, আগামী বছর বাঁধের কাজ হবে ৷ আর আমাদের ডুবতে হবে না ৷ মায়ের পুজোয় কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না ৷"
মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের বক্তব্য, "ভূতনি চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে 22টি দুর্গাপুজো হত ৷ হিন্দু সনাতনিদের কোনও পুজোই আটকাবে না ৷ যত ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন, সরকার করবে ৷ আমি বিধায়ক হিসাবেও সেই সহযোগিতা করব ৷ আশা করছি, দুর্গাপুজো আসতে আসতে এখনও যেসব মণ্ডপে জল রয়েছে, নেমে যাবে ৷ তবে জল থাকলেও মায়ের পুজো বন্ধ হবে না ৷ তবে মণ্ডপে জল থাকলেও পুজো বন্ধ হবে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "2024 ও 2025 জলে ভূতনিবাসী জলের উপর মাচা বেঁধে পুজো করেছিলেন ৷ সেই ইতিহাস এখানে আছে ৷ কয়েকদিন ভূতনিবাসী খুব কষ্টে দিন কাটিয়েছেন ৷ পুজোর মাসে ধনী-গরিব এক হয়ে এই উৎসব পালন করেন ৷ সরকার, প্রশাসন ও আমরা পুজোয় ভূতনিবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করব ৷ চরবাসীদের জামাকাপড় দেওয়ার জন্য আমরা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি ৷ পুজোর মুখে অনেক মানুষ সর্বশান্ত হয়েছেন ৷ পুজোয় তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদান পাবেন ৷ পুজো কমিটিগুলিকেও আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে ৷"
এই মুহূর্তে গঙ্গার জলস্তর দ্রুতগতিতে নামছে ৷ বুধবার সকালে নদীর জলস্তর ছিল 24.59 মিটার ৷ জল কমছে ফুলহরেরও ৷ এদিন সকালে তার জলস্তর 26.90 মিটার উচ্চতায় রেকর্ড করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে মহানন্দার জলস্তর ছিল 19.10 মিটার ৷