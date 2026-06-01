সাঁড়াশি দিয়ে কুপিয়ে বৃদ্ধাকে খুন ! বিছানায় পড়ে রক্তাক্ত দেহ; চাঁচলে চাঞ্চল্য

সাঁড়াশি দিয়ে কুপিয়ে বৃদ্ধাকে খুন ! বিছানায় পড়ে রক্তাক্ত দেহ; চাঁচলে চাঞ্চল্য
বৃদ্ধা খুনে জমি বিক্রির টাকার সূত্র খুঁজছে পুলিশ ৷ প্রতিবেশী-বৃদ্ধার পরিজনের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, তিনি জমি বিক্রি করেছিলেন ৷ তারপরই এই ঘটনা ৷
Published : June 1, 2026 at 9:19 AM IST
মালদা, 1 জুন: বাড়িতে একাই থাকতেন বছর সত্তরের বৃদ্ধা । রবিবার গভীর রাতে সেই বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার চাঁচল থানার কলিগ্রাম দক্ষিণপাড়া এলাকায় ।
অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে সাঁড়াশি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে আরতি দাস নামের ওই বৃদ্ধাকে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ ৷ এই বিষয়ে চাঁচলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আরতি দাস (70)। তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে । ছেলে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন । ফলে বাড়িতে অধিকাংশ সময় একাই থাকতেন আরতি । রবিবার রাতেও তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে ৷
অভিযোগ, আততায়ীরা বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধার উপর হামলা চালায় । ধারালো সাঁড়াশি দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ । রবিবার রাতে প্রতিবেশীরা তাঁর রক্তাক্ত দেহ শোবার ঘরে পড়ে থাকতে দেখেন । খবর দেওয়া হয় চাঁচল থানায় ।
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বৃদ্ধা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন ৷ কারও সঙ্গে তাঁর কোনও ঝগড়াঝাটি ছিল না । তাই তাঁকে যে কেউ খুন করতে পারে, এমনটাই হতবাক এলাকাবাসী ।
বৃদ্ধার বড় মেয়ে মধুমিতা দাস বলেন, "আমার মায়ের সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না । কেন ও কী কারণে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হল, বুঝতে পারছি না । সম্প্রতি জমি বিক্রি করেছিলেন । সেই টাকার বিষয়টাও তদন্ত করে দেখুক পুলিশ । আমরা দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তি চাই ।"
বৃদ্ধার প্রতিবেশী রাকেশ দাসের কথায়, "ঘরে ঢুকে দেখি বৃদ্ধা বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন । বাড়ির পিছনের দরজাও খোলা ছিল । তারপরই আমরা পুলিশকে খবর দিই । ঘটনায় আমরা আতঙ্কে রয়েছি ৷"
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কয়েক বিঘা জমি বিক্রি করেছিলেন আরতি দাস । সেই জমি বিক্রির টাকা নিয়েই কোনও বিবাদ বা আর্থিক লেনদেনের জেরে এই খুন কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে এলাকায় । যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে নারাজ পুলিশ । জমি বিক্রির টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কোনও বিবাদ ছিল কি না, পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।