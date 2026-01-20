ETV Bharat / state

15টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 25 রাউন্ড তাজা কার্তুজ-সহ মালদায় গ্রেফতার 2

পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হাওয়া চারটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল বিহার থেকে আনা হয়েছে ৷

FIREARMS RECOVERY
বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার মালদায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
মালদা, 20 জানুয়ারি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল মালদা জেলা পুলিশ । পৃথক দুটি ঘটনায় 15টি আগ্নেয়াস্ত্র, আটটি ম্যাগাজিন ও 25 রাউন্ড তাজা কার্তুজ-সহ দুই কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মিলকি এলাকায় হানা দেয় । তথ্য অনুযায়ী এক তরুণের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় দশটি পাইপ গান, একটি 7 মিলিমিটারের পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড তাজা কার্তুজ (একটি শর্টগানের কার্তুজ) । গ্রেফতার করা হয় ওই তরুণকে । ধৃত তরুণের নাম ম‌ইনূল হাসান (20) । বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার অন্তর্গত মির্জাদপুর এলাকায় ।

15টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 25 রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অন্যদিকে তথ্যের ভিত্তিতে কালিয়াচক থানার পুলিশ সুজাপুর এলাকায় একটি দোকানে হানা দেয় । তথ্য অনুযায়ী তল্লাশি চালিয়ে ওই দোকান থেকে উদ্ধার হয় চারটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন ও 20 রাউন্ড তাজা কার্তুজ । এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ আনারুল হক (45) । বাড়ি কালিয়াচক থানার বালিহারপুর এলাকায় ।

মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার ও কালিয়াচক থানা এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের হেফাজত থেকে মোট 15টি আগ্নেয়াস্ত্র, আটটি ম্যাগাজিন ও 25 রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে । দুটি ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের এদিন পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হচ্ছে ।"

তিনি আরও বলেন, "প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ধৃতরা উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল । ইংরেজবাজারে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলো ধৃত কোথা থেকে পেয়েছে, কাদেরকে হস্তান্তর করতে এসেছিল, সবই তদন্ত করে দেখা হবে ৷ আর কালিয়াচক থেকে উদ্ধার হাওয়া চারটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল বিহার থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আমরা ঘটনার তদন্ত চালাব । এর আগে অস্ত্র আইনে আনারুল হককে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ ৷"

