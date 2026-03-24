জোরকদমে নির্বাচনের প্রস্তুতি, লাইসেন্স-প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখার প্রক্রিয়া শুরু পুলিশের

জোরকদমে নির্বাচনের প্রস্তুতি, লাইসেন্স-প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখার প্রক্রিয়া শুরু পুলিশের
সাত হাজারেরও বেশি মানুষের লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ ৷
Published : March 24, 2026 at 7:25 PM IST
মালদা, 24 মার্চ: সুষ্ঠুভাবে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন করতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ ৷ প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও থানা পরিদর্শনে যাচ্ছেন পুলিশ সুপার ৷ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে লাইসেন্স-প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখা, অর্থাৎ বাউন্ড ডাউন প্রক্রিয়া ৷ ইতিমধ্যে নির্বাচনে অশান্তি ছড়াতে পারে এমন 700 মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তুতিও নিচ্ছে মালদা জেলা পুলিশ ৷
মানিকচক থানা এলাকা পরিদর্শন করেন ডিআইজি মালদা রেঞ্জ দ্বীপ নারায়ণ গোস্বামী । সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ রাতেই কালিয়াচক থানা পরিদর্শন করেন জেলা পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা ৷ সোমবার দুপুরে রতুয়া থানা পরিদর্শনের পর সন্ধেয় মালদা থানা পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার ৷ প্রতিটি থানাতেই পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে বৈঠক করেন পুলিশ সুপার ৷
বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি বাড়ানো, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে নিয়মিত রুট মার্চ করা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ পুলিশ সুপার বলেন, "জাতীয় নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনে যেন কোনওরকম অশান্তি না হয় ৷ সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী ট্রাবল মঙ্গার, হিস্ট্রি শিটার, রাউডিদের চিহ্নিত করছি ৷ মালদা জেলা পুলিশ সুষ্ঠুভআবে নির্বাচন করতে তৎপর রয়েছে ৷ সীমান্তবর্তী রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের নিয়েও আমরা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করছি ৷"
উল্লেখ্য, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় ভোট হবে ৷ আর ভোট ঘোষণা হতেই 48 ঘণ্টার মধ্যে মালদার পুলিশ সুপারকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বর্তমানে মালদা জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনুপম সিংকে ৷
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে নির্বাচনে অশান্তি ছড়াতে পারে এমন সাত শতাধিক মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সেই সংখ্যা হাজারের গণ্ডি পেরোতে পারে ৷ 7 হাজার 71 জনকে বাউন্ড ডাউনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ মালদা জেলায় 1 হাজার 813টি লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে, সেগুলি জমা নেওয়ার কাজও শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ ৷