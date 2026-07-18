ETV Bharat / state

ঋতব্রত-পন্থী সাবিনার দফতরে গনি খান থেকে মমতা, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের

তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন ৷ তাঁর দফতরে কংগ্রেসের গনি খান ও তৃণমূল নেত্রীর ছবি ৷

Congress
তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের অফিসে গনি খানের ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 8:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 18 জুলাই: তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ডামাডোল এখনও অব্যাহত ৷ প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ছেন ৷ আবার খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে সোশাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান সম্পর্কে মানুষকে অভিহিত করছেন ৷ ঘাসফুল শিবিরের এই ‘ঘরোয়া কোন্দলে’ এবার ঢুকে পড়ল কংগ্রেসও ৷ সৌজন্যে প্রয়াত বরকত গনি খান চৌধুরী ৷

কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের আলিপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের দফতরের দেওয়ালে থাকা বরকত সাহেবের একটি ছবি নিয়েই অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিসের দেওয়ালে বরকত সাহেবের ছবি লাগানো হয়েছে ৷ আগামী সাত দিনের মধ্যে সেই ছবি খোলার আবেদন জানিয়ে বিধায়কের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কংগ্রেস ৷ তাতে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, এই সময়কালের মধ্যে বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁরা আইনগত পদক্ষেপ করবেন ৷ যদিও এই চিঠির বিষয়টি হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক ৷

Malda District Congress legal Cell notice to TMC MLA
তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনকে দেওয়া কংগ্রেসের আইনি নোটিশ (ছবি সূত্র কংগ্রেস)

গত 15 জুলাই রাতে আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা ওই দফতরে একটি জরুরি বৈঠক করেন ঋতব্রত তৃণমূল শিবিরের প্রধান মুখপাত্র তথা মালদা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত, চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মূলত সাংগঠনিক বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয় সেদিন ৷ প্রসূনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রতুয়া কেন্দ্রের বর্ষীয়ান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও কয়েকজন নেতা ৷ সেই দফতরের দেওয়ালের একদিকে লাগানো ছিল বরকত গনি খান চৌধুরীর ছবি ৷ অন্যদিকে ছবি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই নিয়ে শুধু কংগ্রেস নয়, প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরাও ৷ তাঁরা বুঝতে পারছেন না, মমতার হাত ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেও কেন সাবিনার দফতরে নেত্রীর ছবি ?

এই নিয়ে গতকাল সাবিনা ইয়াসমিনকে চিঠি পাঠিয়েছেন মালদা জেলা কংগ্রেসের লিগাল সেলের সাধারণ সম্পাদক বীরবাহাদুর সিংহ ৷ ওই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁরা বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন ৷

জেলা কংগ্রেসের লিগাল সেলের সভাপতি তথা মালদা জেলা আদালতের আইনজীবী মহিবর রহমান বলছেন, “বরকত গনি খান চৌধুরী জীবনে কোনওদিন কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল করেননি ৷ তাই আমাদের দলের লিখিত অনুমতি ছাড়া তাঁর ছবি অন্য কোনও রাজনৈতিক দল তাদের পার্টি অফিসে ব্যবহার করতে পারে না ৷ এতে দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাচ্ছে ৷ আমাদের অনুমান, রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়েই সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক তাঁর দলীয় দফতরে বরকতদার ছবি ব্যবহার করেছেন ৷ ওই ছবি সরিয়ে নেওয়ার জন্য দলের লিগাল সেলের তরফে সাবিনা ইয়াসমিনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷”

বিষয়টি নিয়ে সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রশ্ন করা হলে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, “প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শ থাকে ৷ এই দুই ছবির সঙ্গে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই ৷ এটা হল আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার বিষয় ৷ আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রয়াত বরকত গনি খান চৌধুরী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অপরিসীম ৷ তাঁদের আদর্শ পাথেয় করেই আমি রাজনীতির পথ চলি ৷ এই দু’জনের কাছ থেকে আমি রাজনীতি শিখেছি ৷ তাই আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি ৷ আজ পরিস্থিতি যাই হোক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ আর বরকত সাহেব কিংবা মমতাদি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ৷ আর কংগ্রেসের লিগাল সেলের চিঠি নিয়ে আমি একটাই কথা বলতে পারি, পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায় ৷ আমি আমার ঘরে কার ছবি রাখব, কাকে শ্রদ্ধা জানাব সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় ৷ মোথাবাড়ির বিধায়ক থাকাকালীন সেখানেও আমি এই দু’জনের ছবি আমার কার্যালয়ে রেখেছিলাম ৷”

TAGGED:

TMC MLA SABINA YEASMIN
CONGRESS TMC POLITICS
CONGRESS GHANI KHAN CHOUDHURY
WEST BENGAL POLITICS
CONGRESS LETTER TO TMC MLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.