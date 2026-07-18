ঋতব্রত-পন্থী সাবিনার দফতরে গনি খান থেকে মমতা, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের

ঋতব্রত-পন্থী সাবিনার দফতরে গনি খান থেকে মমতা, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের
তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন ৷ তাঁর দফতরে কংগ্রেসের গনি খান ও তৃণমূল নেত্রীর ছবি ৷
Published : July 18, 2026 at 8:53 PM IST
মালদা, 18 জুলাই: তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ডামাডোল এখনও অব্যাহত ৷ প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ছেন ৷ আবার খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে সোশাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান সম্পর্কে মানুষকে অভিহিত করছেন ৷ ঘাসফুল শিবিরের এই ‘ঘরোয়া কোন্দলে’ এবার ঢুকে পড়ল কংগ্রেসও ৷ সৌজন্যে প্রয়াত বরকত গনি খান চৌধুরী ৷
কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের আলিপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের দফতরের দেওয়ালে থাকা বরকত সাহেবের একটি ছবি নিয়েই অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিসের দেওয়ালে বরকত সাহেবের ছবি লাগানো হয়েছে ৷ আগামী সাত দিনের মধ্যে সেই ছবি খোলার আবেদন জানিয়ে বিধায়কের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কংগ্রেস ৷ তাতে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, এই সময়কালের মধ্যে বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁরা আইনগত পদক্ষেপ করবেন ৷ যদিও এই চিঠির বিষয়টি হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক ৷
গত 15 জুলাই রাতে আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা ওই দফতরে একটি জরুরি বৈঠক করেন ঋতব্রত তৃণমূল শিবিরের প্রধান মুখপাত্র তথা মালদা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত, চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মূলত সাংগঠনিক বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয় সেদিন ৷ প্রসূনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রতুয়া কেন্দ্রের বর্ষীয়ান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও কয়েকজন নেতা ৷ সেই দফতরের দেওয়ালের একদিকে লাগানো ছিল বরকত গনি খান চৌধুরীর ছবি ৷ অন্যদিকে ছবি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই নিয়ে শুধু কংগ্রেস নয়, প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরাও ৷ তাঁরা বুঝতে পারছেন না, মমতার হাত ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেও কেন সাবিনার দফতরে নেত্রীর ছবি ?
এই নিয়ে গতকাল সাবিনা ইয়াসমিনকে চিঠি পাঠিয়েছেন মালদা জেলা কংগ্রেসের লিগাল সেলের সাধারণ সম্পাদক বীরবাহাদুর সিংহ ৷ ওই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁরা বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন ৷
জেলা কংগ্রেসের লিগাল সেলের সভাপতি তথা মালদা জেলা আদালতের আইনজীবী মহিবর রহমান বলছেন, “বরকত গনি খান চৌধুরী জীবনে কোনওদিন কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল করেননি ৷ তাই আমাদের দলের লিখিত অনুমতি ছাড়া তাঁর ছবি অন্য কোনও রাজনৈতিক দল তাদের পার্টি অফিসে ব্যবহার করতে পারে না ৷ এতে দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাচ্ছে ৷ আমাদের অনুমান, রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়েই সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক তাঁর দলীয় দফতরে বরকতদার ছবি ব্যবহার করেছেন ৷ ওই ছবি সরিয়ে নেওয়ার জন্য দলের লিগাল সেলের তরফে সাবিনা ইয়াসমিনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ বরকত সাহেবের ছবি না-সরানো হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷”
বিষয়টি নিয়ে সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রশ্ন করা হলে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, “প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শ থাকে ৷ এই দুই ছবির সঙ্গে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই ৷ এটা হল আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার বিষয় ৷ আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রয়াত বরকত গনি খান চৌধুরী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অপরিসীম ৷ তাঁদের আদর্শ পাথেয় করেই আমি রাজনীতির পথ চলি ৷ এই দু’জনের কাছ থেকে আমি রাজনীতি শিখেছি ৷ তাই আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি ৷ আজ পরিস্থিতি যাই হোক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ আর বরকত সাহেব কিংবা মমতাদি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ৷ আর কংগ্রেসের লিগাল সেলের চিঠি নিয়ে আমি একটাই কথা বলতে পারি, পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায় ৷ আমি আমার ঘরে কার ছবি রাখব, কাকে শ্রদ্ধা জানাব সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় ৷ মোথাবাড়ির বিধায়ক থাকাকালীন সেখানেও আমি এই দু’জনের ছবি আমার কার্যালয়ে রেখেছিলাম ৷”