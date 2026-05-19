পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে বাধ্যতামূলক যোগাসন ক্লাস

প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত যোগা ক্লাস হবে ৷ সেখানে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷

কলেজে বাধ্যতামূলক যোগা ক্লাস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 7:42 PM IST

মালদা, 19 মে: সারাক্ষণ পড়ুয়ারা মুখ গুঁজে স্মার্টফোনে ৷ পড়ুয়াদের সেই মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে এবার বাধ্যতামূলক যোগা ক্লাস ৷ এমন উদ্যোগ নিয়েছে মালদা কলেজ ৷ তা না হলে হস্টেল ছাড়তে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ শুধু পড়ুয়াদের নয়, এই নির্দেশিকা জানানো হয়েছে তাঁদের অভিভাবকদেরও ৷

শুধু পড়াশোনা কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মোবাইল আসক্তি বিশ্বজুড়ে কমিয়ে দিয়েছে সন্তান জন্মের হার ৷ সম্প্রতি সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সেই তথ্য উঠে এসেছে ৷ গবেষকরা আমেরিকা এবং ব্রিটেনে ফোর জি ইন্টারনেটের বিস্তার ও তার ফলস্বরূপ জন্মহার কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ৷ তাঁরা বলেছেন, স্মার্টফোনের দাপটে তরুণ প্রজন্মের মেলামেশার ধরন বদলে গিয়েছে ৷ তাঁরা এখন নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করার বদলে স্মার্টফোনে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকেন ৷ ব্যক্তিগত মেলামেশা কমে যাওয়ার প্রভাবেই সন্তানের জন্ম কম হচ্ছে ৷

পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে বাধ্যতামূলক যোগা ক্লাস (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শুধু সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাই নন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে জন্মের হার কমে যাওয়ার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ আন্না রটকির্চও ৷ তিনি জানিয়েছেন, তরুণ প্রজন্ম সোশাল মিডিয়ায় যত মনোনিবেশ করছে, ততই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে শীতলতা বাড়ছে ৷ এঁদের মধ্যে এক ধরনের যৌন অনীহা দেখা দিচ্ছে ৷ তাছাড়া সোশাল মিডিয়ায় তথাকথিত পারফেক্ট লাইফ দেখতে দেখতে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ৷ তাঁরা আর সন্তান পালনের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না ৷

স্মার্টফোন অ্যাডিকশন থেকে পিছিয়ে নেই ভারতের জেন জ়ি-ও ৷ একসময় প্রতিদিন সকাল-বিকেলে সবুজ মাঠে খেলতে দেখা যেত শিশু থেকে যুবক-যুবতীদের ৷ বিকেল-সন্ধেয় পাড়ার রকে জমে উঠত আড্ডা ৷ এখন সেসব শুধুই বইয়ের পাতায় ৷ সকাল থেকে মাঝরাত, সবাই মুখ গুঁজে মুঠোফোনে ৷ এতে অনেকের যেমন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তেমনই এই অভ্যাসের প্রভাব পড়ছে পড়াশোনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্মে ৷

যোগা ক্লাস মালদা কলেজে (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে একটু অন্য ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ গরমের ছুটি শেষে কলেজ খুলতেই কলেজের হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন সকালে যোগা ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যোগা ক্লাসে উপস্থিত হতেই হবে ৷

মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, "ছেলেমেয়েরা এখন অনেক রাত পর্যন্ত মোবাইল ফোনে চোখ রাখে ৷ এই অভ্যেস তাদের শারীরিক সমস্যা তৈরি করে ৷ তারা সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না ৷ তার প্রভাব পড়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ৷ তাছাড়া অতিরিক্ত মোবাইল ফোন আসক্তি ধীরে ধীরে এই সমাজকেই অবক্ষয়ের মুখে নিয়ে যায় ৷ সারা পৃথিবীতে এনিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে ৷ সে’সব গবেষণার রিপোর্ট অত্যন্ত উদ্বেগের ৷ তাই আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের যাতে স্মার্টফোন আসক্তি থেকে দূরে রাখা যায় ৷ এতে তাদের শরীর ঠিক থাকবে ৷ আমাদের সমাজও সুস্থ থাকবে ৷"

প্রতি সকালে বাধ্যতামূলক যোগা ক্লাস (নিজস্ব ছবি)

মালদা কলেজে তিনটি হস্টেল রয়েছে ৷ দুটি ছাত্রদের, একটি ছাত্রীদের ৷ মোট 143 পড়ুয়া হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন ৷ হস্টেল সুপার মিঠুন রায় বলেন, "কলেজে যোগা ক্লাস শুরুর আগে হস্টেল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গেও আমরা বৈঠক করেছি ৷ আমরা দেখেছি, কলেজের পড়ুয়ারা সবাই কোনও না কোনওভাবে মানসিক রোগী ৷ সবাই কোনও না কোনও ডিপ্রেশনে ভুগছে ৷ এর মূল দুটো কারণ হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল লাইফে অতিরিক্ত আসক্তি আর বস্তুবাদী দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ ৷"

তিনি আরও বলেন, "আর সুস্থতা মানে শুধুই শারীরিক নয়, মানসিকও বটে ৷ মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে সকালবেলার যোগাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে এখন মেয়েদের বেশিরভাগই ঋতুচক্রের সমস্যায় ভোগে ৷ বেশি রাত করে ছেলেরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করায় সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না ৷ পড়াশোনায় তার প্রভাব পড়ে ৷ এ'সবকিছুই যোগাভ্যাসে সারিয়ে ফেলা যায় ৷ এর জন্যই অধ্যক্ষ প্রতিদিন সকালে কলেজ চত্বরেই যোগা ক্লাসের আয়োজন করেছেন ৷"

