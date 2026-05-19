পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে বাধ্যতামূলক যোগাসন ক্লাস

পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে বাধ্যতামূলক যোগাসন ক্লাস
প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত যোগা ক্লাস হবে ৷ সেখানে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
Published : May 19, 2026 at 7:42 PM IST
মালদা, 19 মে: সারাক্ষণ পড়ুয়ারা মুখ গুঁজে স্মার্টফোনে ৷ পড়ুয়াদের সেই মোবাইল আসক্তি কমাতে কলেজে এবার বাধ্যতামূলক যোগা ক্লাস ৷ এমন উদ্যোগ নিয়েছে মালদা কলেজ ৷ তা না হলে হস্টেল ছাড়তে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ শুধু পড়ুয়াদের নয়, এই নির্দেশিকা জানানো হয়েছে তাঁদের অভিভাবকদেরও ৷
শুধু পড়াশোনা কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মোবাইল আসক্তি বিশ্বজুড়ে কমিয়ে দিয়েছে সন্তান জন্মের হার ৷ সম্প্রতি সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সেই তথ্য উঠে এসেছে ৷ গবেষকরা আমেরিকা এবং ব্রিটেনে ফোর জি ইন্টারনেটের বিস্তার ও তার ফলস্বরূপ জন্মহার কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ৷ তাঁরা বলেছেন, স্মার্টফোনের দাপটে তরুণ প্রজন্মের মেলামেশার ধরন বদলে গিয়েছে ৷ তাঁরা এখন নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করার বদলে স্মার্টফোনে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকেন ৷ ব্যক্তিগত মেলামেশা কমে যাওয়ার প্রভাবেই সন্তানের জন্ম কম হচ্ছে ৷
শুধু সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাই নন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে জন্মের হার কমে যাওয়ার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ আন্না রটকির্চও ৷ তিনি জানিয়েছেন, তরুণ প্রজন্ম সোশাল মিডিয়ায় যত মনোনিবেশ করছে, ততই তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে শীতলতা বাড়ছে ৷ এঁদের মধ্যে এক ধরনের যৌন অনীহা দেখা দিচ্ছে ৷ তাছাড়া সোশাল মিডিয়ায় তথাকথিত পারফেক্ট লাইফ দেখতে দেখতে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ৷ তাঁরা আর সন্তান পালনের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না ৷
স্মার্টফোন অ্যাডিকশন থেকে পিছিয়ে নেই ভারতের জেন জ়ি-ও ৷ একসময় প্রতিদিন সকাল-বিকেলে সবুজ মাঠে খেলতে দেখা যেত শিশু থেকে যুবক-যুবতীদের ৷ বিকেল-সন্ধেয় পাড়ার রকে জমে উঠত আড্ডা ৷ এখন সেসব শুধুই বইয়ের পাতায় ৷ সকাল থেকে মাঝরাত, সবাই মুখ গুঁজে মুঠোফোনে ৷ এতে অনেকের যেমন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তেমনই এই অভ্যাসের প্রভাব পড়ছে পড়াশোনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্মে ৷
এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমাতে একটু অন্য ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ গরমের ছুটি শেষে কলেজ খুলতেই কলেজের হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন সকালে যোগা ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যোগা ক্লাসে উপস্থিত হতেই হবে ৷
মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, "ছেলেমেয়েরা এখন অনেক রাত পর্যন্ত মোবাইল ফোনে চোখ রাখে ৷ এই অভ্যেস তাদের শারীরিক সমস্যা তৈরি করে ৷ তারা সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না ৷ তার প্রভাব পড়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ৷ তাছাড়া অতিরিক্ত মোবাইল ফোন আসক্তি ধীরে ধীরে এই সমাজকেই অবক্ষয়ের মুখে নিয়ে যায় ৷ সারা পৃথিবীতে এনিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে ৷ সে’সব গবেষণার রিপোর্ট অত্যন্ত উদ্বেগের ৷ তাই আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের যাতে স্মার্টফোন আসক্তি থেকে দূরে রাখা যায় ৷ এতে তাদের শরীর ঠিক থাকবে ৷ আমাদের সমাজও সুস্থ থাকবে ৷"
মালদা কলেজে তিনটি হস্টেল রয়েছে ৷ দুটি ছাত্রদের, একটি ছাত্রীদের ৷ মোট 143 পড়ুয়া হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন ৷ হস্টেল সুপার মিঠুন রায় বলেন, "কলেজে যোগা ক্লাস শুরুর আগে হস্টেল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গেও আমরা বৈঠক করেছি ৷ আমরা দেখেছি, কলেজের পড়ুয়ারা সবাই কোনও না কোনওভাবে মানসিক রোগী ৷ সবাই কোনও না কোনও ডিপ্রেশনে ভুগছে ৷ এর মূল দুটো কারণ হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল লাইফে অতিরিক্ত আসক্তি আর বস্তুবাদী দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ ৷"
তিনি আরও বলেন, "আর সুস্থতা মানে শুধুই শারীরিক নয়, মানসিকও বটে ৷ মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে সকালবেলার যোগাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে এখন মেয়েদের বেশিরভাগই ঋতুচক্রের সমস্যায় ভোগে ৷ বেশি রাত করে ছেলেরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করায় সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না ৷ পড়াশোনায় তার প্রভাব পড়ে ৷ এ'সবকিছুই যোগাভ্যাসে সারিয়ে ফেলা যায় ৷ এর জন্যই অধ্যক্ষ প্রতিদিন সকালে কলেজ চত্বরেই যোগা ক্লাসের আয়োজন করেছেন ৷"