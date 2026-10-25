55 হাজার টাকা না দিলে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম নয়, বিজেপি জমানাতেও কাটমানির অভিযোগ বন্যা-দুর্গতদের

55 হাজার টাকা না দিলে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম নয়, বিজেপি জমানাতেও কাটমানির অভিযোগ বন্যা-দুর্গতদের
Demand of Cut Money in BJP Government: মালদায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ক্ষতিপূরণ পেতে কাটমানির অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : October 25, 2026 at 6:31 PM IST
মালদা, 25 অক্টোবর: বিজেপির জমানাতেও কাটমানি সংস্কৃতি ! সেই অভিযোগই উঠেছে মালদার মানিকচকে ৷ সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গত মানুষজনের জন্য সরকারের তরফে বরাদ্দ করা ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে কাটমানি দিতে হচ্ছে, অভিযোগ তুলছেন বন্যাক্লিষ্ট মানুষজন ৷ যদিও ভয়ে তাঁরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ ৷
এনিয়ে তোপ দেগেছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা সিপিআই(এম) নেতা দেবজ্যোতি সিনহা ৷ লক্ষ্মীপুজোর পরেই এনিয়ে তাঁরা আন্দোলনে নামতে চলেছেন বলেও জানান বাম নেতা ৷ এলাকার বিজেপি বিধায়ক বিষয়টিকে কোনও গুরুত্ব না দিলেও এই অভিযোগ যে নেহাতই উড়িয়ে দেওয়ার নয় তার প্রমাণ মিলেছে পদ্ম শিবিরের জেলাস্তরের নেতৃত্বের বক্তব্যে ৷ তাঁরাও বলছেন, এই অভিযোগ তাঁদের কাছে এসেছে ৷ তাঁরা এনিয়ে তদন্তও শুরু করেছেন ৷
পুজোর মুখে বন্যায় বেহাল হয়েছিল মানিকচকের ভূতনি চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ গঙ্গার জলে বানভাসি হয়েছিলেন রতুয়া 1 নম্বর এবং ইংরেজবাজার ব্লকের বহু মানুষ ৷ বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরই মানিকচকে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সভা থেকে তিনি বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এক লক্ষ 80 হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের 90 হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেন ৷
এদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম তোলার জন্যই বড় অঙ্কের কাটমানি দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিআই(এম) নেতা দেবজ্যোতি সিনহার ৷ তাঁর দাবি, "আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে 45-55 হাজার টাকা কাটমানি দাবি করছেন জনপ্রতিনিধিদের একাংশ ৷ সেই টাকা না দিলে কারও নাম তালিকায় তোলা হবে না বলে হুমকি দিচ্ছেন তাঁরা ৷ একেই বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়েছে মানুষ ৷ তার উপর কাটমানির এই চাপ তাঁদের আরও সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে আগামী 28 অক্টোবর আমরা দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছি ৷ আমাদের দাবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাটমানি প্রথা বন্ধ করতে হবে ৷ একইসঙ্গে প্রকৃত উপভোক্তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বন্যাদুর্গত জানাচ্ছেন, "আমার বাড়ি গঙ্গার অসংরক্ষিত এলাকায় ৷ কয়েকদিন আগেই বাড়ি থেকে বন্যার জল নেমেছে ৷ বন্যার জলে বাড়ির অনেকটা ক্ষতি হয়েছে ৷ তবু ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দিন আটেক আগে ত্রাণ শিবির থেকে বাড়ি ফিরেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী মানিকচকে এসে ঘোষণা করেছিলেন, বন্যায় আংশিক ক্ষতিগ্রস্তরা 90 হাজার টাকা করে পাবে ৷ ওই সভায় কয়েকজনের হাতে ক্ষতিপূরণের চেকও তুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ ঠিক করেছিলাম, ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে বাড়িঘর মেরামত করব ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রথম তালিকায় আমার নাম ছিল ৷ কিন্তু পরে সেই তালিকা বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ দ্বিতীয় তালিকায় নাম তুলতে গেলে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 55 হাজার টাকা না দিলে আমার নাম তালিকায় তোলা হবে না ৷ আরও বলেছেন, একথা কাউকে জানালে কোনওভাবেই আমার নাম তালিকায় উঠবে না ৷ সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন ৷ তাই ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারছি না ৷"
যদিও এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের ৷ তিনি বলেন, “এটা ঠিক, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন তালিকা তৈরি হচ্ছে ৷ আসলে প্রথম তালিকা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি থাকায় নতুন করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ৷ কিন্তু সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে কোনও বন্যা দুর্গতকে কাউকে কাটমানি দিতে হবে না ৷ আমাদের সরকার প্রথম থেকেই বলে এসেছে, বিজেপির জমানায় কোনও জায়গায় কাটমানি থাকবে না ৷ যদি এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে টাকা দাবি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷”
এনিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে ৷ আমরা সেসব অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছি ৷ যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, দলীয়ভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে৷ প্রশাসন নিজের মতো করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷”