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55 হাজার টাকা না দিলে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম নয়, বিজেপি জমানাতেও কাটমানির অভিযোগ বন্যা-দুর্গতদের

Demand of Cut Money in BJP Government: মালদায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ক্ষতিপূরণ পেতে কাটমানির অভিযোগ উঠেছে ৷

Cut Money Politics in Malda
মালদায় সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে দিতে হবে কাটমানি, অভিযোগ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2026 at 6:31 PM IST

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মালদা, 25 অক্টোবর: বিজেপির জমানাতেও কাটমানি সংস্কৃতি ! সেই অভিযোগই উঠেছে মালদার মানিকচকে ৷ সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গত মানুষজনের জন্য সরকারের তরফে বরাদ্দ করা ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে কাটমানি দিতে হচ্ছে, অভিযোগ তুলছেন বন্যাক্লিষ্ট মানুষজন ৷ যদিও ভয়ে তাঁরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ ৷

এনিয়ে তোপ দেগেছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা সিপিআই(এম) নেতা দেবজ্যোতি সিনহা ৷ লক্ষ্মীপুজোর পরেই এনিয়ে তাঁরা আন্দোলনে নামতে চলেছেন বলেও জানান বাম নেতা ৷ এলাকার বিজেপি বিধায়ক বিষয়টিকে কোনও গুরুত্ব না দিলেও এই অভিযোগ যে নেহাতই উড়িয়ে দেওয়ার নয় তার প্রমাণ মিলেছে পদ্ম শিবিরের জেলাস্তরের নেতৃত্বের বক্তব্যে ৷ তাঁরাও বলছেন, এই অভিযোগ তাঁদের কাছে এসেছে ৷ তাঁরা এনিয়ে তদন্তও শুরু করেছেন ৷

পুজোর মুখে বন্যায় বেহাল হয়েছিল মানিকচকের ভূতনি চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ গঙ্গার জলে বানভাসি হয়েছিলেন রতুয়া 1 নম্বর এবং ইংরেজবাজার ব্লকের বহু মানুষ ৷ বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরই মানিকচকে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সভা থেকে তিনি বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এক লক্ষ 80 হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের 90 হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেন ৷

Ex-gratia for Flood Affected Victims in Malda
মালদায় বন্যা দুর্গতদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছে সরকার (ইটিভি ভারত)

এদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম তোলার জন্যই বড় অঙ্কের কাটমানি দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিআই(এম) নেতা দেবজ্যোতি সিনহার ৷ তাঁর দাবি, "আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে 45-55 হাজার টাকা কাটমানি দাবি করছেন জনপ্রতিনিধিদের একাংশ ৷ সেই টাকা না দিলে কারও নাম তালিকায় তোলা হবে না বলে হুমকি দিচ্ছেন তাঁরা ৷ একেই বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়েছে মানুষ ৷ তার উপর কাটমানির এই চাপ তাঁদের আরও সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে আগামী 28 অক্টোবর আমরা দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছি ৷ আমাদের দাবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাটমানি প্রথা বন্ধ করতে হবে ৷ একইসঙ্গে প্রকৃত উপভোক্তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বন্যাদুর্গত জানাচ্ছেন, "আমার বাড়ি গঙ্গার অসংরক্ষিত এলাকায় ৷ কয়েকদিন আগেই বাড়ি থেকে বন্যার জল নেমেছে ৷ বন্যার জলে বাড়ির অনেকটা ক্ষতি হয়েছে ৷ তবু ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দিন আটেক আগে ত্রাণ শিবির থেকে বাড়ি ফিরেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী মানিকচকে এসে ঘোষণা করেছিলেন, বন্যায় আংশিক ক্ষতিগ্রস্তরা 90 হাজার টাকা করে পাবে ৷ ওই সভায় কয়েকজনের হাতে ক্ষতিপূরণের চেকও তুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ ঠিক করেছিলাম, ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে বাড়িঘর মেরামত করব ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রথম তালিকায় আমার নাম ছিল ৷ কিন্তু পরে সেই তালিকা বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ দ্বিতীয় তালিকায় নাম তুলতে গেলে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 55 হাজার টাকা না দিলে আমার নাম তালিকায় তোলা হবে না ৷ আরও বলেছেন, একথা কাউকে জানালে কোনওভাবেই আমার নাম তালিকায় উঠবে না ৷ সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন ৷ তাই ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারছি না ৷"

যদিও এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের ৷ তিনি বলেন, “এটা ঠিক, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন তালিকা তৈরি হচ্ছে ৷ আসলে প্রথম তালিকা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি থাকায় নতুন করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ৷ কিন্তু সরকারি ক্ষতিপূরণ পেতে কোনও বন্যা দুর্গতকে কাউকে কাটমানি দিতে হবে না ৷ আমাদের সরকার প্রথম থেকেই বলে এসেছে, বিজেপির জমানায় কোনও জায়গায় কাটমানি থাকবে না ৷ যদি এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে টাকা দাবি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷”

এনিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে ৷ আমরা সেসব অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছি ৷ যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, দলীয়ভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে৷ প্রশাসন নিজের মতো করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷”

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মালদা বন্যায় ক্ষতিপূরণ পেতে কাটমানি
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