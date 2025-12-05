প্রস্রাব খাওয়ানো-যৌনাঙ্গ কাটার হুমকি ! সাক্ষীর নামে ডেকে পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের অভিযোগ

প্রস্রাব খাওয়ানো-যৌনাঙ্গ কাটার হুমকি ! সাক্ষীর নামে ডেকে পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের অভিযোগ
সাক্ষীর নামে ডেকে এক ব্যক্তিকে শারীরিক নির্যাতন ! জল চাইলে পুলিশের তরফে প্রস্বাব খাওয়ানো ও যৌনাঙ্গ কেটে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : December 5, 2025 at 9:36 PM IST
মালদা, 5 ডিসেম্বর: খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে এক ব্যক্তিকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে টানা তিনদিন নির্যাতন ! এমনই অভিযোগ উঠেছে কালিয়াচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ওই ব্যক্তিকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁকে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তিন অফিসারের বিরুদ্ধে ৷
পুলিশের এহেন অমানবিকতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শাসকদলের নেতৃত্বও ৷ ঘটনার তদন্ত দাবি করে এবং দোষী অফিসারদের শাস্তির দাবি জানিয়ে কালিয়াচক থানার আইসির দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা ৷ এনিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছেন জেলা পুলিশের কর্তারাও ৷ বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা পুলিশের কর্তারা ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ0কর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্তে যে বা যাঁরা দোষী প্রমাণিত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
নির্যাতিত ব্যক্তির নাম মহম্মদ জিয়াউল হক ৷ পেশায় রাজমিস্ত্রি ৷ পরিবারে স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছে ৷ বাড়ি কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের যদুপুর গ্রামে ৷ অভিযোগ, গত সোমবার কালিয়াচক থানার পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ৷ জানায়, একটি খুনের তদন্তে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন ৷ যদিও তিনি পুলিশকে জানান, এ ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা নেই ৷ এরপরও পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায় বলে দাবি জিয়াউলের পরিবারের ৷
তাঁর কথায়, "টানা তিনদিন ধরে আমার উপর অকথ্য অথ্যাচার চালান তিন পুলিশ অফিসার ৷ চড়-থাপ্পর-ঘুষির পাশাপাশি লাঠি দিয়েও বেধড়ক মারা হয় ৷ বুটের লাথিও খেতে হয়েছে অসংখ্য বার ৷ এমনকী আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুঁচ পর্যন্ত ঢোকানো হয়েছে ৷ আমি বারবার তাঁদের জানিয়েছি, খুনের ব্যপারে কিছুই জানি না ৷ কিন্তু তাঁরা দাবি করতে থাকেন, আমিই নাকি খুন করেছি ৷ আমাকে দিয়ে সেকথা স্বীকার করাতে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ আমি তাঁদের জানিয়ে দিই, আমাকে মেরে ফেললেও আমি সেকথা স্বীকার করব না ৷"
তিনি আরও বলেন, "ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে আমি ওই অফিসারদের কাছে ওষুধ চাই ৷ তাঁরা আমাকে বলেন, ওষুধ দেবেন না ৷ আমি জল চাইলে তাঁরা আমাকে বলেন, জল নয়, আমাকে প্রস্রাব খাওয়ানো হবে ৷ আমার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলারও হুমকি দেন ৷ মনে হয়, কেউ বা কারা তাঁদের দিয়ে আমার উপর অত্যাচার চালিয়েছে ৷ কারণ, তাঁরা কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন ৷ আর তারপরই মারধর থেকে শুরু করে অত্যাচার করছিলেন ৷"
এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখ-সহ এলাকার তৃণমূল নেতারা ৷ সারিউল বলেন, "শুধুমাত্র সন্দেহের বশে একজন নিরাপরাধ মানুষের উপর পুলিশের এই অত্যাচার অমানবিক শুধু নয়, এটা 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷ পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা কালিয়াচক থানার আইসির সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ তিনিও মেনে নিয়েছেন, এই ঘটনা চূড়ান্ত নিন্দনীয় ৷ অত্যন্ত অমানবিক ৷ আমরা একটা দিন পুলিশকে সময় দেব ৷ তারপরেও দোষী অফিসারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-নেওয়া হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব ৷ ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে ৷"