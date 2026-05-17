45 দিনের ডেডলাইন শুভেন্দুর, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু জমি অধিগ্রহণ

45 দিনের ডেডলাইন শুভেন্দুর, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু জমি অধিগ্রহণ
নির্দেশ পেতেই ময়দানে নেমে পড়েছে মালদা জেলা প্রশাসন ৷ ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফ আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর ৷
Published : May 17, 2026 at 3:56 PM IST
মালদা, 17 মে: হাতে সময় বড়ই কম ৷ 45 দিনের ডেডলাইন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার মধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ করে তা বিএসএফকে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ তাই আর দেরি না-করে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করে দিল প্রশাসন ৷
শুধু অনুপ্রবেশই নয়, জাল টাকার কারবারেও কুখ্যাত মালদা জেলার অরক্ষিত ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ এর সঙ্গে রয়েছে মাদক, অস্ত্রের পাচার ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 569 কিলোমিটার অরক্ষিত বাংলাদেশ সীমান্ত থাকলেও দেশের নজর থাকে শুধুমাত্র মালদা জেলার 33 কিলোমিটারের দিকে ৷
এবার বাংলার নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলেছেন, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তাঁদের প্রথম কাজ হবে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ৷ দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অরক্ষিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমির আবেদন করে আসছে ৷ কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার জমির ব্যবস্থা করতে গড়িমসি করেছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে ৷ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই সেই জমির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন ৷ 45 দিনের মধ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে জমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
তাঁর নির্দেশ পেতেই ময়দানে নেমে পড়েছে মালদা জেলা প্রশাসন ৷ ইতিমধ্যেই গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফ আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর ৷ সেই বৈঠক শেষ হতে না-হতেই সীমান্তে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ হবিবপুরের ইন্দো-বাংলা সীমান্তে সেই কাজ চলছে জোরকদমে ৷
মালদা জেলায় ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে 172 কিলোমিটার ৷ এর মধ্যে প্রায় 33 কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ৷ এর বেশিরভাগই নিচু জায়গা ৷ রয়েছে তিন কিলোমিটার জল সীমান্তও ৷ অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে এই জেলায় কমপক্ষে 260 একর জমি প্রয়োজন ৷ জমি অধিগ্রহণের জন্য গত বছর তৎকালীন রাজ্য সরকারের তরফে 52 কোটি টাকা জেলায় এসেছে ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত জমি অধিগৃহীত হয়েছে মাত্র 10 একর ৷ নির্দিষ্ট সময়ে বাকি জমির ব্যবস্থা করতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের কর্মী ও আধিকারিকরা এখন চূড়ান্ত ব্যস্ত ৷ জেলা প্রশাসনের সাতটি টিম কাজে নেমে পড়েছে ৷ হবিবপুর ব্লকে কাজ করছে তিনটি টিম ৷ এই ব্লকেই সীমান্তের পরিমাণ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৷
হবিবপুর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভবানীপুর, আগ্রা হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় অরক্ষিত সীমান্ত বেশ কয়েক কিলোমিটার ৷ এই গ্রামগুলিতে জমি মাপজোকের কাজ চলছে ৷ থাকছেন খোদ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক স্বপন তরফদার ৷
তিনি বলছেন, "আমাদের এই ব্লকে 29.3 কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত রয়েছে ৷ সেখানে জমির সীমানা নির্ধারণের কাজ চলছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছেন, 45 দিনের মধ্যে সীমান্ত বেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে ৷ তাঁর নির্দেশ মেনে আমরা প্রতিকূল পরিবেশেও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করছি ৷ এই ব্লকে 12টি টিম নামানো হয়েছে ৷ টিমের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করছেন ৷ সীমান্ত এলাকার মানুষজনের তরফেও যথেষ্ট সাড়া রয়েছে ৷ দেশের সুরক্ষায় তাঁরা নিজেদের জমি দিতে প্রস্তুত ৷ নির্দিষ্ট সময়েই বিএসএফকে আমরা জমি হস্তান্তর করে দেব৷ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করবে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর ৷ যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই তাঁদের জমির দাম মেটানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷"
দেশের নিরাপত্তায় খুশি মনেই নিজেদের জমি সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন কৃষকরা ৷ তাঁদেরই একজন ভবানীপুর গ্রামের অনন্ত মণ্ডল ৷ জানালেন, "আমরা চার ভাই ৷ সবার মিলে 17 শতক জমি সরকার অধিগ্রহণ করছে ৷ এবার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হবে ৷ এতদিন পুরো গ্রামটাই অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ছিল ৷ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এখান দিয়ে গরু নিয়ে যেত ৷ গ্রামবাসীদের মারধর করত ৷ ধারালো অস্ত্রের কোপও দিত ৷ এবার আর সেসব হবে না ৷ আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব ৷ সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমরা খুব খুশি ৷"
ভবানীপুর গ্রামেরই বাসিন্দা গোপাল দাসের বক্তব্য, "আমাদের গ্রামটা জিরো পয়েন্টে ৷ এতদিন এখানে তারকাঁটার বেড়া ছিল না ৷ এখান দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হত ৷ ওপারের দুষ্কৃতীরা এখান দিয়ে গরু নিয়ে যেত ৷ শুধু তাই নয়, জমির পাকা ধান ওদেশের লোকজন মাঝেমধ্যেই নিয়ে চলে যেত ৷ তিন মাস ধান চাষ করে যখন ফসল তোলার সময় আসত, তখন জমি থেকে আমাদের খালি হাতে ফিরতে হত ৷ রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এখানে তারকাঁটার বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ৷ এতে আমরা খুব খুশি ৷ ওই বেড়া হয়ে গেলে জমি চাষ করতে আমাদের আর সমস্যা হবে না ৷ নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে বিএসএফ-এর ঝামেলা থাকবে না ৷ এতদিন তাদের কথামতোই আমাদের চাষ করতে যেতে হত কিংবা চাষ করে ঘরে ফিরতে হত ৷ সেই বেড়া দেওয়ার জন্য প্রশাসন জোরদার কাজ শুরু করেছে ৷ কৃষকরাও আনন্দের সঙ্গে নিজেদের জমি সীমান্ত বেড়ার জন্য সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছে ৷"