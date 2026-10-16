অন্তরালে মায়েরা, পুরুষদের জোগাড়েই পূজিত 378 বছরের প্রাচীন মহামায়া

অন্তরালে মায়েরা, পুরুষদের জোগাড়েই পূজিত 378 বছরের প্রাচীন মহামায়া
Malda Adi Kansabanik Durgabari: মালদা জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজো আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির পুজো ৷ প্রতিবেদন পার্থ দাসের ৷
Published : October 16, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 16 অক্টোবর: জেলায় সরকারিভাবে 1 হাজার 647 টি দুর্গাপুজোর মধ্যে অনেক পুজো অতি প্রাচীন, কিছু আবার নবীন ৷ কিন্তু মালদা শহরের আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির পুজো জেলাবাসীর আবেগ ৷ এবার এই পুজো 378 বছরে পা দিতে চলেছে ৷ মহাসপ্তমীর সকাল থেকেই মায়ের মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে ৷ এই মুহূর্তে চলছে তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ৷
কংসবণিক সম্প্রদায়ের দাবি, এই পুজোর সূত্রপাত 1054 বঙ্গাব্দে ৷ প্রাচীন এই পুজো ঘিরে রয়েছে অনেক লোকশ্রুতি ৷ কংসবণিকদের বক্তব্য, 378 বছর আগে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়ে একটি পাথরের চক্রের সন্ধান পান স্থানীয় এক বৃদ্ধা ৷ দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি ওই চক্রটিকে মা চণ্ডীরূপে পুজো শুরু করেন ৷ কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে বেশিদিন তিনি এই পুজো চালিয়ে যেতে পারেননি ৷
পরে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পুরোনো মালদার মোকাতিপুর এলাকার বাসিন্দা, জমিদার গিরিজাকান্ত দাস এই পুজোর দায়িত্ব নেন ৷ কিছু বছর পর জমিদার গিরিজাকান্ত এই পুজোর দায়িত্ব সঁপে দেন আদি কংসবণিক সম্প্রদায়ের তৎকালীন চার মাতব্বর লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, কমললোচন দত্ত, জগমোহন দত্ত ও মাধবচন্দ্র দত্তের হাতে ৷ সেই সময় থেকে এই সম্প্রদায় মায়ের পুজোর আয়োজন করে চলেছে ৷ শারদীয় দুর্গাপুজো ছাড়া মায়ের বসন্তকালীন পুজোও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ৷
আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির সভাপতি নবগোপাল মণ্ডল ইটিভি ভারতকে বলেন, “আমাদের পূর্বপুরুষরা 378 বছর আগে এই পুজো স্থাপন করেছিলেন ৷ এলাকার এক বৃদ্ধা স্থানীয় নিমতলি ঘাটে মহানন্দায় স্নান করছিলেন ৷ সেই সময় তাঁর মাথায় পাথরের একটি চক্রের ছোঁয়া লাগে ৷ তিনি প্রথমে ওই চক্রটি নদীর ঘাটে গাছতলায় রেখে চলে আসেন ৷ পরে মা চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন ৷ এরপরেই ওই বৃদ্ধা নিজের বাড়িতে ওই চক্রটি স্থাপন করে মায়ের পুজো শুরু করেন ৷ এরপর পুরাতন মালদার জমিদার গিরিজাকান্ত দাস এই পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ তাঁর হাত থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এই পুজোর দায়িত্ব পান ৷ বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির, তখন সেখানে ছিল গোয়াল ৷ পুজোর দায়িত্ব পেয়ে গোয়ালের জায়গাতেই মায়ের পুজো শুরু হয় ৷ বর্তমান মন্দিরটি 1275 বঙ্গাব্দে অর্থাৎ 1868 সালে নির্মিত হয়েছে ৷ সেই বছর 23 এপ্রিল মন্দিরের উদ্বোধন হয়৷ অর্থাৎ এই মন্দিরের বয়স 158 বছর ৷”
সভাপতি নবগোপাল আরও বলেন, “আমাদের পুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে৷ অন্যান্য জায়গায় মহিলারাই পুজোর জোগাড় করেন৷ কিন্তু এখানে সেটা হয় না ৷ মহাষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত ভোগমন্দিরে মায়ের পুজোর সমস্ত জোগাড় করা হয় ৷ সেই দিনগুলিতে ভোগমন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ পুজোর যাবতীয় জোগাড় ছেলেরাই করে থাকে ৷ তাদের বয়স 10 থেকে 70-80 বছরও হতে পারে ৷ এই পুজোয় কোনও অন্নভোগ নেই ৷ নানা ধরনের মিষ্টি, সুজি, মালপোয়া প্রসাদ হিসাবে মাকে নিবেদন করা হয় ৷"
পুজোর চাঁদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র কংসবণিক সম্প্রদায় ছাড়া আমরা কারও কাছ থেকে পুজোর চাঁদা নিই না ৷ এখানে প্রায় 400 পরিবার আদি কংসবণিক রয়েছে ৷ তাদের কাছেও অবশ্য কেউ চাঁদা নিতে যায় না ৷ প্রত্যেকে মন্দিরে এসে স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে যায় ৷ প্রতি পরিবারে পুরুষের সংখ্যা অনুযায়ী চাঁদা ধার্য করা হয় ৷ সেই পুরুষ যদি বিবাহিত হয় তবে চাঁদার মূল্য বেশি ৷ অবিবাহিত পুরুষদের কাছ থেকে কম চাঁদা নেওয়া হয় ৷ আজ কোনও পরিবারে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে তার নামেও অভিভাবকদের চাঁদা দিতে হবে ৷ কিন্তু যদি কোনও পরিবারে শুধু কন্যাসন্তানই থাকে, তবে তার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না ৷ আর যদি অ-কংসবণিক কেউ মায়ের কাছে কিছু দান করতে চান, আমরা সেই দান গ্রহণ করি ৷ কিন্তু তার জন্য কোনও রসিদ দেওয়া হয় না ৷ তবে এই মন্দিরে যত পুজো হয়, তা শুধুমাত্র কংসবণিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ৷ পুজো সবাই উপভোগ করেন ৷”
এই পুজোয় শুধু দুর্গা ও তাঁর চার সন্তান নয়, সব মিলিয়ে থাকে 22টি মূর্তি ৷ একচালায় শিব, নন্দী, ভৃঙ্গী, রাম, লক্ষ্মণ, জয়া, বিজয়া সবাই রয়েছেন ৷ পুজো কমিটির সদস্যরা জানালেন, মায়ের ভোগের জন্য প্রতিদিন তৈরি হয় আড়াই কিলো ময়দার লুচি, খাঁটি ঘিয়ে ভাজা হয় ৷ পুজোর প্রতিদিন 150টি করে পদ্মফুল লাগে ৷ মায়ের মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষত্ব ৷ মৃণ্ময়ীর রঙের কাজ শুরু হয় পা থেকে ৷ নিভৃতে চক্ষুদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় ৷ মায়ের চক্ষুদান করে মৃৎশিল্পীই প্রথমে মহামায়ার পুজো করেন ৷
তারপর অন্যরা মায়ের রূপ দর্শন করতে পারেন ৷ নবরাত্রিতে মায়ের ঘট ভরা হয় ৷ দশমী তিথিতে কাঁধে চাপিয়ে মায়ের মূর্তির আনুষ্ঠানিক বিসর্জন দেওয়া হলেও পুজোর প্রক্রিয়া শেষ হয় কোজাগরী তিথিতে ৷
এই পুজোকে কেন্দ্র করে কংসবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়৷ এই সম্প্রদায়ের কেউ কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও পুজোর সময় শিকড়ের টানে ফিরে আসেন ৷ তাঁদের একজন অমিত দাস ৷ তিনি বলেন, “পুজোর চারদিন সন্ধ্যার সময় মায়ের ভোগ বিতরণ করা হয় ৷ যাঁরা সেই সময় মন্দিরে থাকেন, তাঁরা ভোগ গ্রহণ করেন ৷ এই পুজোর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল ৷ এই পুজোয় অংশ নেওয়ার জন্য কংসবণিক ছেলেদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে ৷ আমরা ছোটতে যেভাবে পুজো দেখে এসেছি, এখন তার থেকে অনেক ভালোভাবে পুজো পরিচালনা হচ্ছে ৷ এই পুজোর দায়িত্ব বর্তায় আমাদের সম্প্রদায়ের 70 জন ছেলের উপর ৷ তাদের মধ্যে 20 জনকে মোক্তার চিহ্নিত করা হয় ৷ আজ সন্ধ্যা থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত মোক্তাররা মন্দিরেই থাকবে ৷ মূর্তির বিসর্জনের পর তারা ঘরে ফিরবে ৷”