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25 বছরের শাপ মুক্তি! পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল মালবাজার মহকুমা আদালত

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় । পরে ভার্চুয়ালি কোর্ট ভবনের উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ।

Malbazar Sub divisional Court
মালবাজার মহকুমা আদালত চত্বরে এই দুই কোর্টের উদ্বোধন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 4:30 PM IST

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মালবাজার, 11 জুলাই: 25 বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান । শেষমেষ প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল মালবাজার মহকুমা আদালত । 2001 সালে মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই মালবাজারে রয়েছে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজের কোর্ট । শুক্রবার থেকে মালবাজার মহকুমা আদালতে এবার চালু হয়ে গেল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট এবং কোর্ট অফ সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশন ।

মালবাজার মহকুমা আদালত চত্বরে এই দুই কোর্টের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা, বিচারপতি পার্থসারথি সেন, আইনমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস, জেলা বিচারক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের রেজিস্ট্রার বিভূতি খেসান-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা ।

25 বছরের শাপ মুক্তি ! পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল মালবাজার মহকুমা আদালত (ইটিভি ভারত)

কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি কোর্ট ভবনের উদ্বোধন করেন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানের শুরুতে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে 'গার্ড অফ অনার' দেয় মহকুমা পুলিশ । বিচারপতি সিনহা তাঁর বক্তব্যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট এবং কোর্ট অফ সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন । বহুদিন ধরে এই দুই কোর্টের দাবি ছিল বলেও তিনি তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন ।

Malbazar Sub divisional Court
দুই কোর্টের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

গত 25 বছর ধরে মহকুমা হওয়া সত্বেও ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটি আইনি জটিলতায় বাসিন্দাদের ছুটে যেতে হয়েছে 60 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সদর শহর জলপাইগুড়িতে । নতুন কোর্ট চালু হওয়ার পর মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশই কমে আসবে বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা । মূলত সাত বছরের কম সাজা রয়েছে এমন সব মামলায় এখন থেকে শুনানি করতে পারবে মালবাজার মহকুমা আদালত । সেই সঙ্গে জমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হবে মহকুমা আদালতেই ।

Malbazar Sub divisional Court
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে মহকুমা আদালতে দুটি নতুন কোর্ট চালু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মালবাজার বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা । বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুভাষ পাসওয়ান বলেন, "দুটি পূর্ণাঙ্গ কোর্ট শুরু হওয়ায় এবারে অনেক বিচারের নিষ্পত্তি মহকুমা আদালতেই হয়ে যাবে ৷ এতে মানুষের হয়রানি কমবে । তবে আমরা পূর্ণাঙ্গ অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট মহকুমা আদালতে শুরু করবার দাবি জানিয়েছি ।"

Malbazar Sub divisional Court
দুই কোর্টের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

সেই সঙ্গে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিচারপতি অমৃতা সিনহার কাছে এআরটিও অফিসের দাবি জানানো হয়েছে । সব মিলিয়ে মহকুমা আদালত পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ায় এ যেন 25 বছরের শাপ মুক্তি ঘটল মালবাজারের ।

Malbazar Sub divisional Court
বিচারপতি অমৃতা সিনহার হাতে কোর্টগুলির উদ্বোধন হল (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

MALBAZAR COURT
SUB DIVISIONAL COURT
মালবাজার মহকুমা আদালত
বিচারপতি অমৃতা সিনহা
MALBAZAR SUB DIVISIONAL COURT

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