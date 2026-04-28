পরিচারিকার কাজ করেন মা, জেইই মেইনসে 99 পার্সেন্টাইল ছেলের
এই গল্প হার মানাবে সেলুলয়েডের যে কোনও চিত্রনাট্যকে । JEE MAINS-এ মালবাজারের ছেলের সাফল্যের কাহিনি লিখলেন ইটিভি ভারতের সন্তু চৌধুরী ৷
Published : April 28, 2026 at 1:09 PM IST
মালবাজার, 28 এপ্রিল: পরীক্ষা শুধু খাতায়-কলমে ছিল না, পরীক্ষা ছিল জীবনেরও । আর সেই দুই পরীক্ষাতেই সফল মালবাজার শহরের কৃতি ছাত্র রূপায়ণ চন্দ । এক কামরার ঘরে শুধুমাত্র অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই বছর জয়েন্ট এনট্রান্স এক্সাম মেইনসে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 99.001 পার্সেন্টাইল । এবার রূপায়ণের লক্ষ্য JEE অ্যাডভান্সড ।
মাত্র দেড় বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে মা এবং দিদির হাত ধরে মালবাজারে আসেন রূপায়ণ । চরম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়ে ওঠা ৷ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ যাতে বাধা না হয়ে ওঠে তাই দিনের বেলা অন্যের বাড়ি কাজ করেন মা শুক্লা চন্দ ৷ রাতে রোগীদের দেখাশোনা করার কাজ করেন । কিন্তু তাতেও বা কতটুকু আয় হয় ৷ নিজের সর্বস্বটা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন । তারপরে মালবাজারের বুকে ছেলেকে নিয়ে দিন যাপন ।
দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে রূপায়ণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছেন উচ্চ শিক্ষার জন্য । মাধ্যমিকেও ভালো কল করেছিলেন রূপায়ণ । সেই সময় সরকার থেকে ট্যাব কেনার টাকা পান ৷ আরও বেশ কিছু স্কলারশিপের টাকা জোগাড় করে ল্যাপটপ কেনার কথা ছিল । কিন্তু এক কামরার সংসারে ল্যাপটপ কেনা বামনের চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্নের মতো । তখনই রূপায়ণের পাশে দাঁড়ায় তার দূর সম্পর্কের দাদা মৃন্ময় চট্টোপাধ্যায় ।
মৃন্ময় নিজেও আইআইটি থেকে পড়াশোনা করে বর্তমানে সার্বিয়াতে চাকুরিরত । শেষমেষ ল্যাপটপ পেয়ে তাকেই সঙ্গী করে নেন রূপায়ণ । তিনি বলেন, "ইন্টারনেট দেখেই পরীক্ষার সমস্ত প্রিপারেশন সেরেছেন । নির্দিষ্ট পড়ার কোনও সময় ছিল না ৷ শুধুমাত্র মাথার মধ্যে থাকা ডাউটগুলি সলভ করার চেষ্টা করতাম ।"
ছোটবেলা থেকেই প্রচন্ড ক্রিকেট খেলার শখ ছিল রুপায়ণের । কিন্তু পড়াশোনায় যাতে ক্রিকেট বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাই গত প্রায় দু'বছর মাঠে গেলেও ব্যাটে বলে সেভাবে হাত দেননি । সেই অধ্যাবসায়ের ফল মিলেছে হাতেনাতে । মালবাজারের হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে এবার ব্যাগ গোছাচ্ছে আইআইটির লক্ষ্যে ।
রুপায়ণের মা শুক্লা দেবীর কথায়, "ওর বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা প্রথমে শিলিগুড়ি থেকে চালসায় চলে আসি । কিন্তু চালসায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর তেমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না । বরং প্রতিদিন মালবাজার আসা-যাওয়ার খরচ ছিল বিশাল । তাই শেষমেষ চালসা ছেড়ে মালবাজারে ভাড়া বাড়িতে উঠে আসি । তখন থেকেই আমাদের এই যুদ্ধ চলছে । ও ভালো মানুষ হলে আমার সমস্ত কষ্ট মুছে যাবে ।"
তবে অসাধারণ ফলের পরেও রূপায়ণ অনেকটাই নিরুত্তাপ । তাঁর কথায়, "যতদিন না পড়াশোনা শেষ করে একটা কাজ জোগাড় করতে পারছি, ততদিন মাকে কষ্ট করতে হবে ।"
পড়াশুনোর মাঝে রূপায়ণের একমাত্র সঙ্গী বাড়ির পোষা বেড়াল । তবে কষ্ট থাকলেও এভাবেই রূপায়ণরা বারবার প্রমাণ করেছেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই ।'