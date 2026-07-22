দুর্নীতি ও ভুয়ো টেন্ডার ! গ্রেফতার মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান-সহ 5
মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূল । কিন্তু পরবর্তীতে আবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁকে দলে ফেরানো হয় ।
Published : July 22, 2026 at 2:34 PM IST
মালবাজার, 22 জুলাই: এবার দুর্নীতি এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা স্বপন সাহা । তাঁর সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করেছে আরও চারজনকে ।
ধৃতদের মধ্যে আছেন মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন স্টোর কিপার তথা মালবাজার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অমিত দে, ক্যাজুয়াল ইঞ্জিনিয়ার কুণাল সরকার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সুমন চট্টোপাধ্যায় এবং পুরসভার ইলেকট্রিশিয়ান সুমিত দে । নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তে গতি আনছিল মালবাজার থানার পুলিশ । মঙ্গলবার সকালে প্রতারণার প্রমাণ হাতে আসতেই প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেফতার করা হয় এই পাঁচজনকে ।
জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি বলেন, "অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তের ভিত্তিতেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশ সামগ্রিক বিষয়ে তদন্ত করছে ।"
জানা গিয়েছে, 2023 সালের মাঝামাঝি সময়ে মালবাজার পুরসভা একটি সোলার লাইটের টেন্ডার করে ৷ যার বাজেট ছিল 1 কোটি 52 লক্ষ টাকা । এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে কাজ পায় ধূপগুড়ির মালাকার মেশিনারিজ নামক একটি প্রাইভেট ফার্ম । অভিযোগ, এই কাজের বরাত পেতে প্রায় 30 লক্ষ টাকা ঘুষ দেয় ওই ফার্ম । পরবর্তীতে মালবাজার পুরসভা থেকে বহু ভুয়ো রিসিভ ওই ফার্মকে দেওয়া হয় এবং ধাপে ধাপে আরও কিছু টাকা উপঢৌকন হিসেবে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ।
পরবর্তীতে টেন্ডারের কাজ শুরু করবার জন্য ওই ফার্মটি পুরসভার কাছে অর্থ দাবি করলে অভিযুক্তরা বারংবার এড়িয়ে যেতে শুরু করেন । ওই ফার্মের দাবি, বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ জানিয়ে সেই সময় লাভ হয়নি । কিন্তু রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর জুলাই মাসের শুরুর দিকে মালাকার মেশিনারিজের তরফে বাসক মালাকার মালবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নামে পুলিশ ।
জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে বিশেষ SIT বা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করা হয় । এই তদন্তকারী দলকে নেতৃত্ব দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার এবং মালবাজার থানার আইসি সৌমজিৎ মল্লিক, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সেকেন্ড অফিসার কুষাণ লেপচাও । দ্রুত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরা । অবশেষে মঙ্গলবার সকালে তদন্তের সমস্ত প্রমাণ পাওয়ার পর পুরসভার আধিকারিকদের মালবাজার থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ । সেখানেই আর্থিক প্রতারণার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় ।
জানা যাচ্ছে, তদন্তে নেমে টেন্ডার নোটিশের নম্বর উল্লেখ করে তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা মালবাজার থানাকে টেন্ডার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানাতে নির্দেশ দেন । পরবর্তীতে পুরসভা লিখিত আকারে জানায়, এই নম্বরের কোনও টেন্ডার সেখানে হয়নি অর্থাৎ সমগ্র টেন্ডার প্রক্রিয়াটি ছিল ভুয়ো । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর মঙ্গলবার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা-সহ বাকি অভিযুক্তদের মালবাজার থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । এরপর ধাপে ধাপে অভিযুক্তদের সঙ্গে কথা বলে শেষমেষ সন্ধ্যা নাগাদ তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ।
মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে আগে থেকেই বড় রকম আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ছিল, যে কারণে তৃণমূল কংগ্রেস 2024 সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করে । কিন্তু পরবর্তীতে আবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাকে দলে ফেরায় তৃণমূল । রাজ্যের পালা পরিবর্তনের পর থেকেই স্বপন সাহার বিরুদ্ধে পুলিশ বিভিন্ন তদন্তে জাল গুটিয়ে আনছিল ।
বিজেপির মালবাজার মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, "আমরা বহুদিন থেকেই দাবি করছি, মালবাজার পুর প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত । সরকার পরিবর্তনের পরে তা প্রমাণিত হল । আমরা চাই আরও বড় করে সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক ।" সিপিএমের মালবাজার এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তের কথায়, "এই ঘটনা বিরলতম এবং এই শহরের লজ্জা ।"
অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধৃতরা । পুলিশের গাড়িতে উঠতে গিয়ে অমিত দে বলেন, "গোটা ঘটনাটাই সাজানো, ঘটনা সম্পর্কে কোনও কিছুই জানি না । এমনকী অভিযোগকারী কাউকেই আমি কোনদিনও দেখিনি ৷"
এদিকে অভিযোগকারীর আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, "দুর্নীতির জেরে ওঁরা গ্রেফতার হয়েছেন ৷ এখনও লড়াই শেষ হয়নি ৷ 120 কোটি টাকার উপরে মালবাজার পুরসভায় দুর্নীতি হয়েছে ৷ ঠিকঠাক তদন্ত হলে পুরসভার 80 শতাংশ আধিকারিক জেলে থাকবে ৷ যার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যতটা সম্ভব আইনি সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করব ৷"