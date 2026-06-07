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রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল মালবাজার হাসপাতাল, নামল পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনী

1 জুন সোমবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বছর 24-এর অভয় গৌরকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

Malbazar Hospital
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল মালবাজার হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 5:18 PM IST

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মালবাজার, 7 মে: রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। মৃত তরুণের আত্মীয়দের বিক্ষোভ সামলাতে ছুটে আসতে হলো মালবাজার থানার পুলিশের বিশাল বাহিনীকে। সঙ্গে ছিল বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সূত্রের খবর, গত 1 জুন সোমবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বছর 24-এর অভয় গৌরকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত 10টায় বানাহাট নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের বাসিন্দা এই যুবকের মৃত্যু হয় ৷

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ভর্তির সময় থেকেই এই যুবকের বেশ কিছু অঙ্গ কাজ করছিল না। হিমোগ্লোবিন নেমে গিয়েছিল প্রায় চার এর কাছাকাছি। এমনকী প্লেটলেট ও নেমে এসেছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেক নীচে। গতকাল গভীর রাতে মৃত্যুর খবর চাউর থেকেই উত্তপ্ত হতে থাকে হাসপাতাল চত্বর। এদিন সকাল থেকে নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের স্থানীয় বাসিন্দা তথা মৃত যুবকের আত্মীয়রা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হাসপাতাল চত্বরে। পরবর্তীতে হাসপাতাল সুপার সৌররঞ্জন বসু আত্নীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিযোগ লিখিত আকারে দিতে অনুরোধ করেন।

মৃতর আত্মীয় কুশল টোপ্পোর দাবি, "মালবাজার হাসপাতালে প্রায়শই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমরা চাই এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক।" আরও একজন বিক্ষুব্ধ সারিতা সিং বলেন, "আমরা জানতে চাইছি আমাদের ভাইকে এখানে আনার পর তার সঠিকভাবে চিকিৎসা কেন হয়নি ? আমরা সেই সময় দায়িত্বে থাকা সমস্ত ডাক্তার কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চাই।" পরবর্তীতে এ বিষয়ে মাল থানা সহ মহকুমা শাসক এবং হাসপাতালে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের আত্মীয় পরিজনরা।

যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, সব রকম পরিষেবা দেবার পরও রোগীকে বাঁচানো যায়নি। রোগীকে সাতদিন আগে যখন এখানে আনা হয় তখনও রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। হাসপাতাল সুপার সৌরভঞ্জন বসু বলেন, "আমরা লিখিত আকারে অভিযোগ জমা করতে বলেছি। সেই অভিযোগ আমরা আমাদের স্তর থেকে শীর্ষ কর্তৃপক্ষকে পাঠাব এবং যদি কোনও গাফিলতির খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" যদিও প্রশাসনিক স্তরে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

TAGGED:

রোগী মৃত্যু মালবাজার হাসপাতাল
MALBAZAR HOSPITAL PATIENT DEATH
মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
MALBAZAR HOSPITAL

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