ভোটের বাংলায় চোখ রাঙাচ্ছে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গি, নির্বাচনের আবহে মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে কড়া নির্দেশিকা

ভোটের বাংলায় চোখ রাঙাচ্ছে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গি, নির্বাচনের আবহে মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে কড়া নির্দেশিকা
ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপ যাতে মারাত্মক না-হয়, তার জন্য় এখন থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে চাইছে প্রশাসন ৷
Published : May 2, 2026 at 4:41 PM IST
কলকাতা, 2 মে: রাজ্যজুড়ে এখন ভোটের মরশুম। রাজনৈতিক প্রচার আর নেতা-নেত্রীদের চরম ব্যস্ততার দোসর হয়েছে অকাল ও ভারী বৃষ্টিপাত ৷ লাগাতার বৃষ্টির জেরে ভোট মরশুমেই রাজ্যবাসীর অন্যতম বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপ ৷
অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য প্রশাসন। মশার প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করার আগেই একেবারে গোড়া থেকে রোগ নির্মূল করতে আসরে নেমে পড়ল নবান্ন। সম্প্রতি রাজ্যের পূর্ত দফতরের তরফ থেকে মশাবাহিত রোগের বিস্তার রোধে একগুচ্ছ কড়া ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ তা দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
কোথায় বিপদ ? কোন পথে সুরক্ষা
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষার মরশুম হল ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক মশার আদর্শ প্রজনন সময়। এই সময়ে যত্রতত্র জমে থাকা পরিষ্কার জলেই এডিস মশা দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। রাজ্যজুড়ে পূর্ত দফতরের অধীনে অসংখ্য সরকারি আবাসন, সরকারি অফিস, খালি জমি আছে ৷ সেখানকার কোনও কোনও জায়গায় ছোট-বড় নির্মাণকাজ চলছে ৷ তাই এই জায়গাগুলি যাতে কোনওভাবেই মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পূর্ত দফতরের অধীনস্থ কোনও সম্পত্তিতেই যেন কোনওভাবেই জল জমে না থাকে ৷
নির্দেশিকায় বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কড়া নজর দিতে বলা হয়েছে-
প্রথমত, বৃষ্টির জল জমে থাকতে পারে, এমন খোলা গর্ত বা খানাখন্দ অবিলম্বে মাটি বা বালি দিয়ে ভরাট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিশেষ করে যেখানে নির্মাণকাজ চলছে, সেই এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে ৷
দ্বিতীয়ত, ব্যবহার করা হচ্ছে না এমন নির্মাণ সামগ্রী, বিটুমেন ভ্যাট, ভাঙা পাইপ বা বাতিল যন্ত্রাংশ খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এগুলিতে বৃষ্টির জল জমার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তাই এগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা পুরু ত্রিপল দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হবে। ফেলে দেওয়া ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশও অবিলম্বে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
তৃতীয়ত, সরকারি ভবনগুলির ছাদ, ব্রিজ ডেক এবং অন্যা ড্রেনেজ পয়েন্টগুলিতে যাতে পাতা, প্লাস্টিক বা আবর্জনা জমে জল দাঁড়িয়ে না-থাকে, তার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চালাতে হবে ৷ সরকারি ক্যাম্পাসের নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ সিস্টেম সর্বতোভাবে সচল রাখতে হবে ৷
চতুর্থত, বড় সরকারি বহুতলগুলিতে থাকা চিলার প্ল্যান্টের কুলিং টাওয়ার এবং এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটগুলি মশার ডিম পাড়ার অন্যতম আদর্শ জায়গা ৷ নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সপ্তাহে অন্তত এক দিন এই যন্ত্রাংশগুলি পরিষ্কার করতে হবে।
পাশাপাশি, সরকারি ভবনের আশেপাশে গজিয়ে ওঠা অপ্রয়োজনীয় ঝোপঝাড় ও আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ ও নজরদারিতে সপ্তাহে অন্তত একবার করে নির্দিষ্ট মাত্রায় লার্ভিসাইড স্প্রে করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
বিশেষ নজর হাসপাতালের দিকে
নির্দেশিকায় সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সরকারি হাসপাতালগুলির উপর। কারণ, হাসপাতালে আগে থেকেই শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসাধীন থাকেন। সেখানে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়ালে রোগীদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে ৷ তাই হাসপাতাল চত্বরকে সম্পূর্ণ মশামুক্ত করতে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রেখে কাজ করবে পূর্ত দফতর। হাসপাতালগুলিতে খুব শীঘ্রই একটি বড়সড় ও সর্বাঙ্গীন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে ৷
নবান্ন সূত্রে আরও খবর, শুধুমাত্র কাগজে-কলমে নির্দেশিকা জারি করেই দায় সারছে না পূর্ত দফতর ৷ এই সমস্ত নিয়মাবলি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ ঠিক কতটা সম্পন্ন হল, তার একটি বিস্তারিত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কাজে কোনওরকম গাফিলতি বা ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানানো হয়েছে ৷ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক মহলের মতে, বর্ষা পুরোপুরি শুরু হওয়ার আগেই যদি লার্ভা নিধনের এই কাজগুলি রাজ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে চলতি বছরে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগের গ্রাফ অনেকটাই নিম্নমুখী রাখা সম্ভব হবে ৷