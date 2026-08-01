জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে স্কুলে ! তৃণমূল জমানায় বন্ধ আদুরিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালুর দাবি

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে স্কুলে ! তৃণমূল জমানায় বন্ধ আদুরিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালুর দাবি
গ্রামের শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ, প্রতিদিন 3-4 কিলোমিটার দূরের স্কুলে যেতে হয় খুদে পড়ুয়াদের ৷ সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আসতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় রোজগার !
Published : August 1, 2026 at 2:55 PM IST
দুর্গাপুর, 1 অগস্ট: কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদুরিয়া গ্রাম ৷ একসময় সেখানে রমরমিয়ে চলত আদুরিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ৷ কাঁকসার জঙ্গলমহলের এই গ্রামের একমাত্র স্কুল ছিল এটি ৷ কিন্তু, বিগত তৃণমূল সরকারের সময় থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে ৷ ফল, তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরের স্কুলে যেতে হয় এই গ্রামের পড়ুয়াদের ৷ অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনও সমাধান ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর তালাবন্দি আদুরিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ফের খোলার আশায় রয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা ৷
কাঁকসার জঙ্গলমহলের আদুরিয়া গ্রামে প্রায় 50টি পরিবারের বসবাস ৷ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান ৷ একসময় আদুরিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রই ছিল এলাকার ছোট ছোট পড়ুয়াদের পড়াশোনার একমাত্র ভরসা ৷ কিন্তু, তৃণমূল সরকারের শেষলগ্নে হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় সেই কেন্দ্র ৷ বন্ধ হয়ে যায় মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাও ৷ তারপর থেকেই চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় এলাকার মানুষকে ৷
বর্তমানে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হলে খুদে পড়ুয়াদের প্রায় চার কিলোমিটার দূরের রক্ষিতপুর প্রাইমারি স্কুলে যেতে হচ্ছে ৷ কিন্তু, স্কুলে পৌঁছনোর সেই পথ কোনওভাবেই নিরাপদ নয় ৷ ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় খুদে পড়ুয়াদের ৷ এলাকায় হিংস্র জীবজন্তুর আতঙ্ক থাকায় কোনও অভিভাবকই সন্তানদের একা স্কুলে পাঠানোর সাহস পান না ৷ ফলে প্রতিদিন কাজ ফেলে সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দিতে এবং নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন বাবা-মায়েরা ৷
আর দিনমজুরির কাজ বন্ধ রেখে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া মানেই সেদিনের রোজগার বন্ধ ৷ একদিকে শিক্ষা, অন্যদিকে পেটের লড়াই, এই দুইয়ের মাঝখানে অসহায় হয়ে পড়েছেন আদুরিয়ার মানুষজন ৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিকবার প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল ৷ বারবার আবেদন করা হলেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালুর বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷
অথচ, প্রতিদিন তার খেসারত দিতে হচ্ছে নিরীহ পড়ুয়া ও তাদের পরিবারকে ৷ এ নিয়ে অভিভাবক রুম্পা রায় বলেন, "এই স্কুল আগের সরকারের সময় থেকে বন্ধ হয়ে আছে ৷ এলাকার বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুরি করে ৷ তাই ছেলেমেয়েদের দূরের স্কুলে নিয়ে যেতে হলে কাজ বন্ধ থাকে ৷ আমরা চাই গ্রামের এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যেন দ্রুত চালু করা হয় ৷"
পূরবী রায় বলছেন, "এই জঙ্গলের রাস্তায় দিয়ে বাচ্চাদের একা স্কুলে পাঠানো যায় না ৷ বড়দের সঙ্গে সাইকেলে পাঠিয়ে দিই ৷ কখনও আমি, আর নয়তো ওদের বাবা দিয়ে আসে ৷ সেখানেও সমস্যা ৷ দিনমজুরী করে খাই আমরা ৷ বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসতে গেলে, ওইদিনের রোজগার বন্ধ হয়ে যায় ৷ আমাদের গ্রামের স্কুলটা চালু করলে খুব উপকার হয় ৷"
রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন আদুরিয়ার বাসিন্দারা ৷ দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বিষয়টি জেনেছি ৷ এই বিধানসভা এলাকায় অনেকগুলি স্কুল বন্ধ হয়ে আছে ৷ সবক’টি চালু করার জন্য শিক্ষা দফতরের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ অবিলম্বে ওই শিক্ষা কেন্দ্র চালু হবে ৷ ওখানে শিক্ষক দেওয়ার আবেদন করেছি ৷ আগে যাঁরা পড়াতেন, তাঁদের অনেক মাসের বেতনও হয়নি ৷ এই সমস্যা অধিকাংশ এসএসকে স্কুলের ক্ষেত্রেই রয়েছে ৷"