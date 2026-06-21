পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে বাড়ছে নদীর জলস্তর, অস্থায়ী সাঁকো ভেঙে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিতে বাড়ছে নদীর জলস্তর, অস্থায়ী সাঁকো ভেঙে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ
উত্তরবঙ্গে অনবরত ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ এর ফলে একাধিক নদীতে জল বাড়ছে ৷ ভাঙছে অস্থায়ী বাঁশের তৈরি সাঁকো ৷ চিন্তায় প্রশাসন ৷
Published : June 21, 2026 at 2:07 PM IST
কোচবিহার, 21 জুন: একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় ৷ জলস্তর বেড়েছে কোচবিহারের তোর্ষা, রায়ডাক-সহ বিভিন্ন নদীতে ৷ ভেঙে গিয়েছে নদীর পারাপারের অস্থায়ী সাঁকো ৷ নদীর দু'কুল ছাপিয়ে জল ঢুকতে শুরু করেছে বসতি এলাকায় ৷ বিপাকে পড়েছেন কোচবিহার-1 নম্বর ব্লকের বাসিন্দারা ৷ পাশাপাশি তুফানগঞ্জ-2 নম্বর ব্লকের বাসিন্দারাও জল-যন্ত্রণা ভোগ করছেন ৷ রাতভর ভারী বৃষ্টিতে জল জমেছে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৷
তার জেরে রবিবার সকালে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷ সেচ দফতর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর তৈরি রয়েছে ৷ দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে জল বেড়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে ৷ একই অবস্থা রায়ডাক নদীর ৷ জলস্তর বেড়ে যাওযায় জলের তোড়ে ভেসে যায় রায়ডাক নদীর উপর জালধোয়া ঘাটের অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো ৷
ফলে সাঁকো দিয়ে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই সমস্যা মেটাতে এখন নৌকাই ভরসা ৷ এদিন সকাল থেকে নৌকায় চড়ে নদী পারাপার করতে হচ্ছে দুই পাড়ের বাসিন্দাদের ৷ অনেকেই নড়বড়ে সাঁকো ভাঙার আশঙ্কা করেছিলেন । এবার সেই আশঙ্কা সত্যি হল ৷ ফলে জালধোয়া ঘাটের পথ দিয়ে রামপুরের সঙ্গে বক্সিরহাট ও তুফানগঞ্জের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন ৷
রামপুরেরর বাসিন্দা দিলীপ বর্মন বলেন, "কাজের জন্য এপারে এসেছিলাম ৷ এখন মাঠে যাওয়ার কথা কিন্তু যেতে পারছি না ৷ নৌকা না আসা পর্যন্ত এখানেই আটকে থাকতে হবে ৷ প্রতি বছর শুখা মরশুমে নৌকা না চলায় বায়াডাক নদীর জালধোয়া ঘাটের উপর অস্থায়ী সাঁকো তৈরি করা হয় ৷ সেই সাঁকো দিয়ে চলে পারাপার ৷ বর্ষায় জলের স্রোতে সাঁকো ভেঙে গেলে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ৷ এবারও তাই হল ৷ আবার জল কমলে নৌকায় যাতায়াত শুরু হয় ৷ তবে এখন নতুন সাঁকো তৈরির জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুখা মরশুম পর্যন্ত ৷" তিনি জানান এই নদীর একপারে রামপুর-1, রামপুর-2 ও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ আরেক পারে বক্সিরহাট, তুফানগঞ্জ ৷ জল বেড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ৷
গত 46 বছর ধরে ওই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা রায়ড়াক নদীর উপর একটি সেতু তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি ৷ সেতু তৈরি হলে যেমন তুফানগঞ্জ-2 ব্লকের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন, তেমনই অসম, বাংলা-সহ ভুটানের মধ্যে যাতায়াত করাও সহজ হবে ৷ ফলে তুফানগঞ্জ-2 ব্লক তথা তুফানগঞ্জ মহকুমা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ৷