পুজোর রিল বানালেই পকেটে 10 লক্ষ ! রাজ্যের প্রথম পুজোয় অভিনব চমক

পুজোর রিল বানালেই পকেটে 10 লক্ষ ! রাজ্যের প্রথম পুজোয় অভিনব চমক
Durga Puja 2026: মোট তিনটি ভিন্ন বিষয়ের উপর রিল বানানোর এই প্রতিযোগিতা চলছে । ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 7, 2026 at 10:54 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দোরগোড়ায়। চারদিকে এখন সাজো সাজো রব। এই উৎসবের আবহে রাজ্যবাসীর জন্য এক বিরাট সুযোগ নিয়ে এল সরকার। স্মার্টফোনের যুগে এখন রিল বানানো আট থেকে আশি সকলের অন্যতম প্রিয় শখ। প্যান্ডেল হপিং থেকে শুরু করে পুজোর আড্ডা, সবেতেই এখন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের রমরমা। সাধারণ মানুষের এই শখকেই এবার দুর্গাপুজোয় এক অন্য মাত্রায় স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রশাসন। মহালয়ার আগে পুজো নিয়ে একটি নজরকাড়া রিল বানালেই আপনার হাতে আসতে পারে নগদ 10 লক্ষ টাকা।
এখানেই শেষ নয়। সরাসরি এই রিল আপনাকে জায়গা করে দিতে পারে আগামী 10 তারিখ অর্থাৎ মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে। সেখানে ভিভিআইপিদের মতো ক্রিয়েটর্স বক্সে বসে উৎসবের আমেজ উপভোগ করার অনন্য সুযোগ পাবেন বিজয়ীরা। এই মুহূর্তে জোরকদমে চলছে এই 'ক্রিয়েটর্স চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতা। আগামী 9 তারিখ পর্যন্ত আপনার তৈরি রিল জমা দেওয়ার শেষ সুযোগ রয়েছে।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটাই বিজেপি সরকারের প্রথম দুর্গাপুজো। স্বাভাবিকভাবেই এবারের আয়োজনে যে নতুন চমক থাকবে, তা আগে থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল। সাধারণ মানুষকে উৎসবের মূল স্রোতে আরও বেশি করে যুক্ত করতেই এই উদ্যোগ। এ বিষয়ে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "অন্য বছর সরকারের পুজো আয়োজনের থেকে এবার সবকিছুতেই আলাদা অনেক কিছু দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। বিজেপি সরকারের প্রথম পুজোতেই থাকছে একাধিক চমক। তার মধ্যে অন্যতম বড় চমক এটিও।"
মোট তিনটি ভিন্ন বিষয়ের উপর রিল বানানোর এই প্রতিযোগিতা চলছে। প্রথম বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে ‘দশশক্তি’। এই বিভাগে প্রতিযোগীকে দেবী দুর্গার দশটি শক্তির যে কোনও একটি বা একাধিক রূপ বেছে নিতে হবে। এরপর সেই নির্দিষ্ট থিমের উপর ভিত্তি করে একটি সৃজনশীল ভিডিয়ো বানাতে হবে, যা বাংলার আসল সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে।
দ্বিতীয় প্রতিযোগিতাটি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেয়। নাম ‘স্বচ্ছ প্যান্ডেল নেইবারহুড’। আপনার পাড়ার পুজো কতটা পরিচ্ছন্ন আর পরিবেশবান্ধব, সেটাই এখানে ক্যামেরাবন্দি করে দেখাতে হবে। মণ্ডপের আশপাশের রাস্তা কতটা পরিষ্কার, বর্জ্য নিষ্কাশনের কেমন ব্যবস্থা রয়েছে এবং এলাকা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত কি না, তা রিলে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিমা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব মাটির তৈরি হওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি। যে পাড়ার পুজো সবচেয়ে বেশি সবুজ এবং পরিচ্ছন্ন হিসেবে প্রমাণিত হবে, তারাই এই পুরস্কার জিতে নেবে।
তৃতীয় প্রতিযোগিতাটি রীতিমতো অভিনব এবং চ্যালেঞ্জিং। এর নাম ‘শঙ্খধ্বনি’। উৎসবের আবহে এক টানে বা এক নিঃশ্বাসে কে কতক্ষণ শঙ্খ বাজাতে পারেন, তা আনকাট ভিডিও করে দেখাতে হবে। যিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শঙ্খ বাজিয়ে বাকিদের টেক্কা দেবেন, তিনিই হবেন এই বিভাগের বিজয়ী। তবে এই ভিডিওতে কোনওভাবেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করা চলবে না। কারসাজি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে রিল বাতিল বলে গণ্য হবে।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার নিয়ম অত্যন্ত সহজ। প্রতিযোগীকে নিজের তৈরি রিলটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতে হবে। পোস্ট করার সময় 'দুর্গাপুজো ওয়েস্ট বেঙ্গল' পেজটিকে অবশ্যই ট্যাগ করতে হবে এবং একটি কোলাবরেশন রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট 'durgapujawb.com' ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রতিযোগীকে ওই রিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, হাতে সময় একদমই নেই।
আগামী 9 তারিখের মধ্যেই গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে ওয়েবসাইটে ভিডিও জমা দিতে হবে। সব শর্ত পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিল জমা দিলে তবেই 10 লক্ষ টাকার মেগা পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সেই সঙ্গে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সের ক্রিয়েটর্স বক্সে বসার দুর্লভ সুযোগ মিলবে। সরকারের এই উদ্যোগে ডিজিটাল দুনিয়ার ক্রিয়েটরদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে।