সীমান্তে 'জিরো টলারেন্স' ! গরুপাচার-অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গ্রামবাসীর দুয়ারে পুলিশ-বিএসএফ

সীমান্তে 'জিরো টলারেন্স' ! গরুপাচার-অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গ্রামবাসীর দুয়ারে পুলিশ-বিএসএফ
সীমান্তে কড়া নজরদারি ! গ্রামে গ্রামে পুলিশ-বিএসএফের বার্তা, গরুপাচারে মদত নয়, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই খবর দিন !
Published : July 12, 2026 at 2:19 PM IST
কোচবিহার, 12 জুলাই: বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ, গরুপাচার এবং সীমান্তঘেঁষা এলাকায় বেআইনি কর্মকাণ্ড রুখতে আরও কড়া হচ্ছে নজরদারি । সেই লক্ষ্যেই শনিবার বিকেলে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ ও নোটাফেলা সীমান্ত এলাকায় যৌথ টহল চালাল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) । শুধু টহলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি অভিযান । সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনও করেন বাহিনীর সদস্যরা ।
যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গ্রামবাসীদের স্পষ্ট বার্তা দেন, কোনওভাবেই অনুপ্রবেশ, গরুপাচার বা অন্য কোনও বেআইনি কাজে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতা করা যাবে না । অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তি, যানবাহন বা গতিবিধি নজরে এলেই দ্রুত পুলিশ অথবা বিএসএফকে জানাতে অনুরোধ করা হয় । নিরাপত্তা রক্ষায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই কথাই তুলে ধরেন কর্তব্যরত আধিকারিকেরা ।
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় পাচারচক্র অনেক সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রলোভন দেখিয়ে বা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে । ফলে গ্রামের মানুষকে সচেতন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । তাঁদের কথায়, "মানুষ সচেতন হলে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ও গরুপাচারের মতো অপরাধ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।" সেকারণেই এই সচেতনতার অভিযান শুরু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রের দাবি, তুফানগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত কোচবিহার জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় 500 কিলোমিটার । এর অধিকাংশ অংশে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এখনও প্রায় 50 কিলোমিটার এলাকায় বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি । সেই ফাঁককেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে পাচারচক্র । সীমান্ত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যেসব এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেগুলিই পাচারকারীদের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি স্পর্শকাতর ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য জমি হস্তান্তরের কাজ কিছু ক্ষেত্রে গতি পেয়েছে । একই সঙ্গে পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে সমন্বয়ও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে । সেই সমন্বয়ের ফল হিসেবেই নিয়মিত যৌথ টহল, নজরদারি এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি ।
এ দিনের অভিযানে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন । তাঁদের মতে, শান্তিপূর্ণ ও অপরাধমুক্ত সীমান্ত গড়ে তুলতে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের যৌথ উদ্যোগই সবচেয়ে কার্যকর । দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, "অনুপ্রবেশ ও গরুপাচার বন্ধ করতে শুধু পুলিশ বা বিএসএফের পক্ষে সম্ভব নয় । সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষকেও এগিয়ে এসে সহযোগিতা করতে হবে । তাহলেই এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে ।"
সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করতে আগামী দিনেও এ ধরনের যৌথ টহল এবং জনসচেতনতামূলক অভিযান নিয়মিত চালানো হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ।
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