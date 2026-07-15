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বদলি নীতিতে বড় বদল নবান্নের, বন্ধ নিজের জেলায় পোস্টিং

শর্তসাপেক্ষে অবসরের আগের শেষ দু'বছর নিজের জেলায় পোস্টিং দেওয়া হতে পারে। আধিকারিকরা যাতে অনৈতিক সুযোগসুবিধা না পান, সেই কারণে নবান্নের পদক্ষেপ।

nabanna
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 6:13 PM IST

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কলকাতা, 15 জুলাই : প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ৷ প্রশাসনের কাজে আরও গতি আনা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কর্মীদের বদলি নীতিতে বড়সড় বদল করা হয়েছে। এখন থেকে ফিল্ড অফিসারদের আর নিজের জেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে না । সোমবার রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে এবিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । এক্সটেনশন অফিসার পদমর্যাদা পর্যন্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে অবিলম্বে এই নতুন বদলি নীতি কার্যকর হবে। মূলত, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাজের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ।

কী আছে নির্দেশিকায় ?
নয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও আধিকারিককে তাঁর নিজের জেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে না । তবে অবসরের ঠিক আগের দু'বছর কর্মীদের কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসনিক সুবিধার শর্তসাপেক্ষে অবসরের আগের শেষ দু'বছর নিজের জেলায় পোস্টিং দেওয়া হতে পারে ৷ আধিকারিকরা যাতে একই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে কোনও অনৈতিক সুযোগসুবিধা না পান, সেই কারণেই এই কড়া পদক্ষেপ ।


বদলির সময়সীমাতেও নির্দিষ্ট রূপরেখা

বদলির সময়সীমার ক্ষেত্রেও রাজ্য প্রশাসন নির্দিষ্ট রূপরেখা বেঁধে দিয়েছে । জানানো হয়েছে, একই জায়গায় টানা তিন বছর চাকরি করার পর কোনও কর্মীকে বদলির জন্য বিবেচনা করা হবে । তবে, কোনও অবস্থাতেই একজন আধিকারিক এক জায়গায় চার বছরের বেশি থাকতে পারবেন না । অর্থাৎ, চার বছর পূর্ণ হলেই সংশ্লিষ্ট কর্মীর বদলি নিশ্চিত ।
রাজস্ব বা কর সংগ্রহের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিভাগের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের ক্ষেত্রে বদলির নিয়ম আরও কঠোর করা হয়েছে। এই সমস্ত দপ্তরের ফিল্ড অফিসারদের দু'বছর পূর্ণ হলেই বদলি করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানানো হয়েছে, কোনও আধিকারিক এই ধরনের দায়িত্বে টানা তিন বছরের বেশি থাকতে পারবেন না ।


সুবিধা-অসুবিধায় নজর

বদলি কার্যকর করার সময় অফিসারদের সুবিধা-অসুবিধার দিকটিও ভেবে দেখার কথা বলা হয়েছে নতুন নির্দেশিকায়। তবে, তা অবশ্যই জনস্বার্থ এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতি, চরম ব্যক্তিগত অসুবিধা বা জরুরি প্রশাসনিক দরকারে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর এই নির্দেশিকা কিছুটা শিথিল করতে পারে। তবে, তার জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শানো বাধ্যতামূলক। জনস্বার্থে জারি করা এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার কথা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ।

TAGGED:

DIRECTIVES OF NABANNA
WEST BENGAL GOVT EMPLOYESS
GOVERNMENT ORDER ON TRANSFER
পোস্টিং নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত
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