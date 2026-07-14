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ওদলাবাড়িতে ফের পথ-দুর্ঘটনা, গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে আহত 5

দুর্ঘটনার গুরুতর আহত হয়েছে 17 বছরের কিশোর ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি সে ৷

Odlabari road accident
ওদলাবাড়ি সেতুতে গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 1:43 PM IST

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ওদলাবাড়ি (জলপাইগুড়ি), 14 জুলাই: কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়িতে বড়সড় পথ দুর্ঘটনা ৷ মঙ্গলবার সকালে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় দুটি গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার হাসপাতালে সিসিইউতে ভর্তি রয়েছেন ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল 9টা 15 মিনিটে মিনগ্লাস চা-বাগান থেকে দু'জন রোগীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন রামচন্দ্র গোদবা । সঙ্গে ছিলেন ডালিমকোটের বাসিন্দা নন্দন সোনার । অন্যদিকে শিলিগুড়ির বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা রানা দে সরকার গাড়ি করে তাঁর পুত্র রাজদীপ এবং বন্ধু স্থানীয় অমল নন্দীকে নিয়ে বিন্নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন । সেইসময় তাঁর গাড়িটি ভুল পথে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর উঠে যায় এবং সরাসরি গিয়ে আঘাত হানে অ্যাম্বুলেন্সে । দুটো গাড়িরই গতি তীব্র থাকায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন আহতরা ।

Odlabari road accident
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি (নিজস্ব ছবি)

তীব্র সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে দ্রুত ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দা-সহ পথচারীরা । স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচারীদের মাধ্যমে দ্রুত আহতদের মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয় । গুরুতর আহত 17 বছরের রাজদীপ সরকার মালবাজার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ গাড়িটিতে থাকা অমল নন্দীর আঘাতও গুরুতর । গাড়ির চালক রানা দে সরকার চোট পেলেও তাঁর আঘাত তেমন আশঙ্কাজনক নয় ।

এদিকে অ্যাম্বুলেন্স চালক রামচন্দ্র গোদবা-সহ নন্দন সোনার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন । তাঁদেরও মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগী-সহ তাঁর আত্মীয়দের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় । হাসপাতালের বেডে শুয়ে অ্যাম্বুলেন্সের চালক রামচন্দ্র গোদবা বলেন, "ভুল পথে গাড়িটি ফ্লাইওভারে ওঠাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে ।"

Odlabari road accident
অ্যাম্বুলেন্সে এসে সংঘর্ষ গাড়ির (নিজস্ব ছবি)

কিছুদিন আগেই ওদলাবাড়িতে চেল নদীর সেতুর উপর দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৷ তাতে দু'জনের মৃত্যু হয় । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল ৷ একই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে । বাড়তি নজরদারির সঙ্গে সঙ্গে গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানাচ্ছেন তাঁরা ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ আধিকারিকরা । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ । মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) সুদীপ্ত সরকার বলেন, "দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । গতি নিয়ন্ত্রণেও নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ODLABARI
JALPAIGURI ROAD ACCIDENT
ওদলাবাড়িতে পথ দুর্ঘটনা
গাড়ি অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ
ODLABARI ROAD ACCIDENT

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