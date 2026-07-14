ওদলাবাড়িতে ফের পথ-দুর্ঘটনা, গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে আহত 5
দুর্ঘটনার গুরুতর আহত হয়েছে 17 বছরের কিশোর ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি সে ৷
Published : July 14, 2026 at 1:43 PM IST
ওদলাবাড়ি (জলপাইগুড়ি), 14 জুলাই: কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়িতে বড়সড় পথ দুর্ঘটনা ৷ মঙ্গলবার সকালে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় দুটি গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার হাসপাতালে সিসিইউতে ভর্তি রয়েছেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল 9টা 15 মিনিটে মিনগ্লাস চা-বাগান থেকে দু'জন রোগীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন রামচন্দ্র গোদবা । সঙ্গে ছিলেন ডালিমকোটের বাসিন্দা নন্দন সোনার । অন্যদিকে শিলিগুড়ির বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা রানা দে সরকার গাড়ি করে তাঁর পুত্র রাজদীপ এবং বন্ধু স্থানীয় অমল নন্দীকে নিয়ে বিন্নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন । সেইসময় তাঁর গাড়িটি ভুল পথে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর উঠে যায় এবং সরাসরি গিয়ে আঘাত হানে অ্যাম্বুলেন্সে । দুটো গাড়িরই গতি তীব্র থাকায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন আহতরা ।
তীব্র সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে দ্রুত ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দা-সহ পথচারীরা । স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচারীদের মাধ্যমে দ্রুত আহতদের মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয় । গুরুতর আহত 17 বছরের রাজদীপ সরকার মালবাজার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ গাড়িটিতে থাকা অমল নন্দীর আঘাতও গুরুতর । গাড়ির চালক রানা দে সরকার চোট পেলেও তাঁর আঘাত তেমন আশঙ্কাজনক নয় ।
এদিকে অ্যাম্বুলেন্স চালক রামচন্দ্র গোদবা-সহ নন্দন সোনার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন । তাঁদেরও মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগী-সহ তাঁর আত্মীয়দের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় । হাসপাতালের বেডে শুয়ে অ্যাম্বুলেন্সের চালক রামচন্দ্র গোদবা বলেন, "ভুল পথে গাড়িটি ফ্লাইওভারে ওঠাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে ।"
কিছুদিন আগেই ওদলাবাড়িতে চেল নদীর সেতুর উপর দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৷ তাতে দু'জনের মৃত্যু হয় । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওদলাবাড়ি সেতুর উপর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল ৷ একই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে । বাড়তি নজরদারির সঙ্গে সঙ্গে গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানাচ্ছেন তাঁরা ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ আধিকারিকরা । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ । মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) সুদীপ্ত সরকার বলেন, "দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । গতি নিয়ন্ত্রণেও নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"