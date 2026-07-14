রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে সরানো হল সুপ্রতিম সরকারকে

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে সরানো হল সুপ্রতিম সরকারকে
মঙ্গলবার এক নির্দেশিকা জারি করে একধাক্কায় 33 জন আইপিএস এবং রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিককে বদলি করল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর।
Published : July 14, 2026 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে এক বড়সড় রদবদল ঘটল। মঙ্গলবার এক নির্দেশিকা জারি করে একধাক্কায় 33 জন আইপিএস এবং রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিককে বদলি করল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর। এই রদবদলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম সুপ্রতিম সরকার। রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান অর্থাৎ সিআইডি-র এডিজি পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হল নটরাজন রমেশবাবুকে। একসঙ্গে এতজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বদলি প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।
14 জুলাই স্বরাষ্ট্র দফতরের পুলিশ সার্ভিস সেলের প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, সুপ্রতিম সরকার এতদিন সিআইডি-র এডিজি এবং আইজিপি পদে ছিলেন। একইসঙ্গে তাঁর কাঁধে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা আইবি-র অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল। নতুন নির্দেশে তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (টেলিকম)-এ বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, নটরাজন রমেশবাবু রাজ্যের কারাদফতরের ডিজি পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁকে সিআইডি-র ডিজি এবং আইজিপি করা হয়েছে। তবে সিআইডি-র পাশাপাশি কারাদফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি সামলাবেন। রাজ্যের অত্যন্ত সংবেদনশীল আইবি-র নতুন এডিজি এবং আইজিপি হলেন বিশাল গর্গ। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি পদে ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের নতুন এডিজি ও আইজিপি করা হয়েছে আনন্দ কুমারকে।
গোয়েন্দা দফতরের পাশাপাশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ পদেও রদবদল হয়েছে। বিধাননগরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার ত্রিপুরারি অথর্বকে ট্রাফিক ও সড়ক নিরাপত্তা বিভাগের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় বিধাননগরের নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন রাঠোড় অমিতকুমার ভরত। তিনি এতদিন রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। উত্তরবঙ্গের এডিজি ও আইজিপি কে জয়রামনকে ইকোনমিক অফেন্সেস ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর পদে বদলি করা হয়েছে। এসটিএফ-এর আইজিপি প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি হলেন হোম গার্ডের নতুন আইজি। সিসিডাব্লু-র আইজিপি সুকেশ কুমার জৈন উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের আইজিপি পদে নিযুক্ত হয়েছেন।
কলকাতা পুলিশ এবং জেলা পুলিশের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল চোখে পড়েছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (প্রশাসন) ভি এস আর অনন্তনাগ নিজের পদের পাশাপাশি যুগ্ম কমিশনার (এসটিএফ)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন। এসটিএফ-এর যুগ্ম কমিশনার দীনেশ কুমারকে বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি করে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এসটিএফ-এর ডিআইজি-র অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। কলকাতা পুলিশের ডিসি (ডিডি) ইয়েলওয়াড় শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার হয়ে যাচ্ছেন। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়াকে কলকাতা পুলিশের কেএপি ফার্স্ট ব্যাটালিয়নের ডিসি করা হয়েছে।
এই ব্যাপক রদবদল প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, "পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ জনস্বার্থে করা হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে এবং পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করতেই এই রুটিন বদলি। নির্দেশিকা জারির পর দ্রুত সকলকে নতুন দায়িত্ব বুঝে নিতে বলা হয়েছে।"রাজ্যপালের নির্দেশানুসারে এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র রায়। শীর্ষ আইপিএস আধিকারিকদের পাশাপাশি পিনাকী দত্ত, সৌমিক সেনগুপ্ত, অতীশ বিশ্বাস, শ্যামল কুমার মণ্ডল এবং অগ্নীশ্বর চৌধুরীর মতো বেশ কয়েকজন রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের (ডাব্লুবিপিএস) আধিকারিককেও বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে রদবদল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পুলিশ প্রশাসনে মঙ্গলবারের এই রদবদল সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় পদক্ষেপ।