পুলিশে বড়সড় রদবদল, অতিরিক্ত দায়িত্বে সুপ্রতিম; কলকাতা-হাওড়ার ডিসি পদেও পরিবর্তন

পুলিশে বড়সড় রদবদল, অতিরিক্ত দায়িত্বে সুপ্রতিম; কলকাতা-হাওড়ার ডিসি পদেও পরিবর্তন
Major reshuffle in Police: রাজ্য পুলিশের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পদের পাশাপাশি এবার আরও একটি দায়িত্ব সামলাবেন সুপ্রতিম ।
Published : November 13, 2026 at 9:17 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: ফের রদবদল রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে। শুক্রবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে চার আইপিএস এবং দুই ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকের বদলির কথা জানানো হয়েছে। এই তালিকায় যেমন রয়েছেন 1997 ব্যাচের সিনিয়র আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকারের নাম তেমনই কলকাতা ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গুরুত্বপূর্ণ ডিসি পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।
নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য পুলিশের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) সুপ্রতিম সরকারকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিজের বর্তমান পদের পাশাপাশি তিনি এবার থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ হাউসিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এডিজি এবং আইজিপি পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন। মানে তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়ল ।
অন্যদিকে, কলকাতা এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের দুই ডিসি-র জায়গা অদলবদল করা হয়েছে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে থাকা 2015 ব্যাচের আইপিএস তৌসিফ আলি আজহারকে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক, সাউথ) পদের দায়িত্ব নিচ্ছেন। ঠিক তাঁর জায়গাতেই অর্থাৎ হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে পাঠানো হয়েছে 2020 ব্যাচের আইপিএস নিখিল আগরওয়ালকে। নিখিল এতদিন কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক, সাউথ) পদে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়াও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পুলিশ সুপার পদে থাকা 2015 ব্যাচের আইপিএস পিনাকী রঞ্জন দাসকে বদলি করা হয়েছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের প্রথম ব্যাটেলিয়নে। সেখানে তিনি কমান্ডিং অফিসার (সিও) হিসেবে যোগ দেবেন বলে ওই নির্দেশিকা থেকে জানা গিয়েছে।
আইপিএস আধিকারিকদের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ সার্ভিস বা ডব্লিউবিপিএস ক্যাডারের দুই অভিজ্ঞ আধিকারিককেও নতুন পদে পাঠানো হয়েছে। 2009 ব্যাচের ডব্লিউবিপিএস আধিকারিক সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন জলপাইগুড়ির গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর দফতর ধূপগুড়ি) হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে আনা হয়েছে।
একই পদে অর্থাৎ ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে 2009 ব্যাচের আর এক ডব্লিউবিপিএস আধিকারিক কল্যাণ সরকারকে। তিনি এর আগে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অতিরিক্ত ডিসি পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এমনিতেই রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত 6 মাসে বেশ কয়েকবার পুলিশ ও প্রশাসনে বদল আনা হয়েছে । এবার উৎসবের মরশুমের শেষ দিকে আরও একবার বড়সড় বদল হল রাজ্য পুলিশে ।