পুলিশে বড়সড় রদবদল ! একাধিক শীর্ষ আধিকারিককে সরাল নবান্ন
IPS Officers Transferred: রাজ্য পুলিশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 26, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল ৷ একসঙ্গে 23 জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিককে বদলি করা হল ৷ কলকাতা পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদেও পরিবর্তন হয়েছে ৷ শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর ৷
বদলির তালিকায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে ট্রাফিক, এনফোর্সমেন্ট এবং সাইবার শাখার একাধিক আধিকারিক রয়েছেন ৷ প্রশাসনিক মহলের মতে, এই রদবদলের ফলে কলকাতা পুলিশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নতুন মুখ আসতে চলেছে ৷
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংহকে উত্তরবঙ্গের আইজি, আইবি পদে পাঠানো হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) সূর্যপ্রতাপ যাদবকে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, আইবি করা হয়েছে ৷ এনফোর্সমেন্ট শাখার ডিসি স্পর্শা নীলাঙ্গিকে গোয়েন্দা বিভাগের ডিসি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷
কলকাতা পুলিশের নতুন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হচ্ছেন সুধীরকুমার নীলকান্তম ৷ এতদিন তিনি এসটিএফ-এর আইজিপি পদে ছিলেন ৷ ট্রাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনারের দায়িত্ব পাচ্ছেন ভোলানাথ পাণ্ডে ৷ তিনি এতদিন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, আইবি পদে ছিলেন ৷
নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (নিরাপত্তা) সুখেন্দু হীরাকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (নিরাপত্তা) করা হয়েছে। অন্যদিকে, নীলু শেরপাকে ডব্লিউবিপিএইচআইডিসিএল-এর আইজিপি করা হয়েছে ৷ তিনি এসসিআরবি-র আইজিপি ছিলেন ৷ হোমগার্ডের আইজি শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীকে এসসিআরবি-র আইজিপি পদে আনা হয়েছে ৷
বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটেও বদল হয়েছে ৷ ডব্লিউবিপি এইচআইডিসিএলের ডিআইজি দেবর্ষি দত্তকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার করা হয়েছে ৷ সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর 10 নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার নীমা নরবু ভুটিয়াকে সিআইডির এসএস পদে পাঠানো হয়েছে ৷ আইবি-র এসএস ধৃতিমান সরকারকে মালদায় সিআইডির এসএস করা হয়েছে ৷
কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখাতেও নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য ৷ সশস্ত্র পুলিশবাহিনী থেকে তাঁকে কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখার ডিসি করা হয়েছে ৷ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি বিভাগের নতুন ডিসি হচ্ছেন কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ ৷ শিলিগুড়ি থানার ট্রাফিকের ডিসি পদে থাকা কাজি সামসুদ্দিনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে৷ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ডিসি হচ্ছেন কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
জেলার পুলিশ প্রশাসনেও একাধিক পরিবর্তন হয়েছে ৷ দার্জিলিঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদ থেকে কৌস্তুভদীপ্তা আচার্যকে সরিয়ে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে ৷ কালিম্পঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হচ্ছেন পূর্ণিমা শেরপা ৷ বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে আসছেন অভিষেক রায় ৷ মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হচ্ছেন মানবেন্দ্র দাস ৷ মালদায় গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুণাল বর্ণাবাসকে।
একসঙ্গে এত সংখ্যক আধিকারিকের বদলিতে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও কমিশনারেটে নেতৃত্বের স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল ৷ বিশেষত কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক, নিরাপত্তা, সাইবার এবং গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নতুন আধিকারিকদের আনা হয়েছে ৷ শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তির পরই নতুন দায়িত্বে আধিকারিকদের যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ৷