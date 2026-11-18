রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল, বদলি হলেন 81 জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক
Reshuffle in WB state police: বদলি হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে 50 জন আনআর্মড ব্রাঞ্চের (ইউবি) ইন্সপেক্টর রয়েছেন। বাকি 31 জন আর্মড ব্রাঞ্চের (এবি) ইন্সপেক্টর।
Published : November 18, 2026 at 10:40 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: ফের বড়সড় রদবদল রাজ্য পুলিশের অন্দরে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থায় গতি আনতে একযোগে 81 জন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বদলি করা হয়েছে। বুধবার রাজ্য পুলিশের ডিজিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) দফতর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
বদলি হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে 50 জন আনআর্মড ব্রাঞ্চের (ইউবি) ইন্সপেক্টর রয়েছেন। বাকি 31 জন আর্মড ব্রাঞ্চের (এবি) ইন্সপেক্টর। জনস্বার্থেই এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নতুন এই রদবদলে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা আইসি পদে বদল আনা হয়েছে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ইন্সপেক্টর তাপস কুমার দাসকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত ভাটপাড়া থানার নতুন আইসি করা হয়েছে। শান্তিপুরের সিআই কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের বাগুইআটি থানার আইসি পদে পাঠানো হয়েছে। রানাঘাট ডিআইবি-র ইন্সপেক্টর দেবাশিস সরকার রানাঘাট থানার আইসি হয়েছেন। এছাড়াও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইন্সপেক্টর সুখময় চক্রবর্তীকে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি করা হয়েছে।
বদলি হয়েছেন জঙ্গলমহলের একাধিক থানার আইসি-ও। বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার আইসি প্রদীপ ঘোষকে পূর্ব বর্ধমানের ডিআইবি-তে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় বড়জোড়া থানার নতুন আইসি হচ্ছেন বিধাননগর কমিশনারেটের ইন্সপেক্টর সুদীপ্ত প্রামাণিক।
পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার আইসি অতনু সাঁতরাকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এ বদলি করা হয়েছে। বাঁকুড়া সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সুব্রত মালাকার যাচ্ছেন রঘুনাথপুর থানার আইসি হয়ে। অন্যদিকে, হুগলি গ্রামীণের সিঙ্গুর থানার আইসি সুদীপ্ত সাধুখাঁকেও রাজ্য এসটিএফ-এ পাঠানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান সদরের সিআই 'এ' মানস কুমার দাস সিঙ্গুর থানার নতুন আইসি হয়েছেন।
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রদবদল চোখে পড়ার মতো। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানার আইসি নীতেশ লামাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে। দার্জিলিং ডিইবি-র ইন্সপেক্টর অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ফালাকাটা থানার নতুন আইসি হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মিরিক থানার আইসি নয়ন চক্রবর্তীকে বসিরহাট থানার আইসি করা হয়েছে। আর বসিরহাট থানার আইসি মহম্মদ ফিরোজ আলি যাচ্ছেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটে। দার্জিলিং সদর থানার আইসি সৌভিক মজুমদারকে পূর্ব বর্ধমানের কালনার কোর্ট ইন্সপেক্টর করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় দার্জিলিং সদর থানার নতুন আইসি হচ্ছেন চন্দননগর কমিশনারেটের ইন্সপেক্টর বিশ্বাসরায় সরকার।
এছাড়াও সিআইডির ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ইসলামপুর থানার আইসি পদে এবং আইবি ইন্সপেক্টর জয়দীপ ঘোষ শিলিগুড়ি থানার আইসি পদে যোগ দিচ্ছেন। সিউড়ি থানার আইসি সত্যম কুমার ঘোষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ব্যারাকপুর কমিশনারেটে।
থানা স্তরের পাশাপাশি রাজ্যের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীতেও বড় রদবদল হয়েছে। আর্মড ব্রাঞ্চের 31 জন ইন্সপেক্টরের বদলির তালিকায় মূলত কলকাতা সংলগ্ন কমিশনারেটগুলির ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টর বা টিআই পদে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের টিআই সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, হরসুন্দর শতপথী এবং শ্যামাচরণ ওঝাকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের টিআই করা হয়েছে। উল্টোদিকে, হাওড়া কমিশনারেটের টিআই শুভাশিস ঘোষ এবং উলুবেড়িয়া গ্রামীণের টিআই দেবদুলাল বিশ্বাসকে বিধাননগর কমিশনারেটের টিআই পদে আনা হয়েছে।
ব্যারাকপুর কমিশনারেটের টিআই শেখ কুতুবউদ্দিন বখতিয়া এবং চন্দননগরের টিআই সৌরভ ব্রহ্মচারীও বিধাননগরের টিআই হয়েছেন। এসএসএফ ব্যাটালিয়নের ইন্সপেক্টর গিয়াসউদ্দিন মোল্লাকেও বিধাননগরের টিআই পদে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, বনগাঁ পুলিশ জেলার ইন্সপেক্টর রবিশঙ্কর ভৌমিকের স্যাপ প্রথম ব্যাটালিয়নে বদলির পূর্ববর্তী নির্দেশ বাতিল করে তাঁকে পেট্রাপোলের টিআই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যজুড়ে পুলিশি নজরদারি এবং ট্র্যাফিক পরিষেবাকে আরও ঢেলে সাজাতেই এই বড় পদক্ষেপ।