প্রশাসনিক রদবদল: নবান্নে বড়সড় পরিবর্তন, নতুন দায়িত্বে একাধিক আইএএস-আইপিএস

প্রশাসনিক রদবদল: নবান্নে বড়সড় পরিবর্তন, নতুন দায়িত্বে একাধিক আইএএস-আইপিএস
নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে এবং জনসেবাকে আরও মসৃণ করতেই রাজ্য প্রশাসনে এই বড়সড় রদবদল ঘটানো হয়েছে ।
Published : January 21, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটাল নবান্ন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সম্মতিতে মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক শীর্ষ আমলার দফতরে পরিবর্তন আনা হয়েছে ।
কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মোট ছ'জন বরিষ্ঠ আইএএস (IAS) এবং আইপিএস (IPS) আধিকারিকের দায়িত্বে অদলবদল এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণের কথা জানানো হয়েছে । প্রশাসনিক মহলে যদিও বলা হয়েছে, এটা রুটিন বদলি বা রদবদল । নতুন কিছু নয় ৷ তবে মঙ্গলবার বিকেলের এই বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের শীর্ষ পদে পরিবর্তন নজরে এসেছে । নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে এবং জনসেবাকে আরও মসৃণ করতেই এই পদক্ষেপ । একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কে কোন দায়িত্ব পেলেন ।
গুরুত্বপূর্ণ দফতরে রদবদল
মঙ্গলবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আইপিএস অফিসার ড. রাজেশ কুমারকে (Dr. Rajesh Kumar) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এতদিন তিনি জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন । নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাঁকে এখন কারেকশনস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কারা দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের (PHE) প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তার (Surendra Gupta) কাঁধে চাপল বাড়তি দায়িত্ব । তিনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধান সচিবের পদের পাশাপাশি এখন থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন দফতরের ভারও সামলাবেন । রাজ্যের কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে এই দায়িত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
দফতর বদল স্মারকী মহাপাত্রর
আইএএস অফিসার স্মারকী মহাপাত্রর (Smaraki Mahapatra) দফতরেও বদল আনা হয়েছে । তিনি এতকাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন দফতরের সচিব হিসেবে কাজ করছিলেন । সুরেন্দ্র গুপ্তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়ার পর, স্মারকী মহাপাত্রকে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ, ড. রাজেশ কুমারের ছেড়ে যাওয়া পদে এলেন স্মারকী মহাপাত্র । এছাড়াও, আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব পদে আনা হয়েছে অপালা শেঠকে (Apala Seth) । রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নে জোর দিতেই এই নিয়োগ বলে মনে করা হচ্ছে ।
অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত দফতরে রদবদল
অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদেও রদবদল হয়েছে । রণধীর কুমারকে (Randhir Kumar) স্টেট গেজেটিয়ার্স-এর সচিব পদে নিযুক্ত করা হয়েছে । তবে শুধু এই দায়িত্বই নয়, এর পাশাপাশি তিনি ডিরেকটরেট অফ ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস এবং পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের অধিকর্তা হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন ।
অন্যদিকে, পবন কাদিয়ানকে (Pawan Kadyan) রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্প রেভিনিউয়ের কমিশনার করা হয়েছে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তাঁকেও ট্রেজারি, পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের অধিকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে এবং রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিতে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে এই আধিকারিকদের নতুন করে বিন্যাস করা হয়েছে বলে খবর ।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতায় জোর
রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই রদবদল সম্পূর্ণভাবেই জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করা হয়েছে । সামনেই একাধিক প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে রাজ্যের । তার আগে বিভিন্ন দফতরের কাজের চাপ এবং আধিকারিকদের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এই নতুন দায়িত্ব বণ্টন । মঙ্গলবার বিকেলেই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে তাঁদের নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।