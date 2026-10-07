পুর ভোটের আগেই কলকাতা কর্পোরেশনে ব্যাপক রদবদল, 10 কর্তাকে অন্য বিভাগে বদলি
KMC Officials Reshuffle: নির্দেশিকা অনুসারে, কলকাতা কর্পোরেশনে 10 জন শীর্ষ-কর্তার বিভাগ বদল করা হয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডিজির বিভাগ বদল করা হল।
Published : October 7, 2026 at 8:39 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: দুয়ারে পুর নির্বাচন ৷ তার আগেই কলকাতা কর্পোরেশনের অন্দরে ব্যাপক রদবদল করা হল। 10 জন শীর্ষ-কর্তার বিভাগ বদল করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনে মাত্র একজন সিএমই (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) পদে রয়েছেন। তাঁর নাম শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়। গত বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি জঞ্জাল অপসারণ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। বেশ কিছু দিন আগেই তাকে কলকাতার বর্তমান প্রশাসক স্মিতা পান্ডে বদলি করেন। এবার বিল্ডিং-সহ আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডিজির বিভাগ বদল করা হল।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সাফাই বিভাগের ডিজি শুভাশিস ভট্টাচার্য তাঁর পুরোনো পদে থাকাকালীন প্রশাসকের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁকে কেয়েক মাস আগেই সেই পদ থেকে সরিয়ে কেএমসি-শার্প বিভাগের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল। এবার সেখান থেকেও শুভাশিসবাবুকে সরিয়ে কর্পোরেশনের স্টোর ও পার্চেস বিভাগের ডিজি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশিকা অনুসারে, সড়ক বিভাগের ডিজি সুকান্ত দাসকে সরিয়ে এমপি ল্যাড ও অ্যাসফাল্টাম বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিজি (মেকানিক্যাল) বিষ্ণু দাস মণ্ডলকে অ্যাসফাল্টামের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অতিরিক্তভাবে কারপুল দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
শুভজিৎ দাশগুপ্তকে সড়ক বিভাগের ডিজি করা হয়েছে। বিল্ডিং বিভাগের থেকে সরিয়ে উজ্জ্বলকুমার সরকরেকে উত্তরণ (বস্তি) বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিল্ডিং বিভাগের কার্যনির্বাহী ডিজি হয়েছেন বিপ্লব পাল।
দুর্জয় সরকারকে উদ্যান বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্যান বিভাগ থেকে শান্তনু রায়কে সরিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠানো হয়েছে। বাজার বিভাগের কার্যনির্বাহী ডিজি করা হয়েছে মৃদুল মণ্ডলকে। মৃণালকান্তি মণ্ডলকে পাঠানো হয়েছে কেএমসি-শার্পে।
এই প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা কর্পোরেশন কারণ কিছুই স্পষ্ট করেনি। এই ব্যাপক রদবদল সম্পর্কে এক কর্তা বলেন, "এটা রুটিন বদলি। বিগত সময় নজর দিলে দেখা যাবে দীর্ঘদিন ধরেই এক একজন একই পদে বহাল থাকতেন। পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তিন বছরের বেশি কেউ একটি জায়গায় কাজ করতে পারবেন না, বিভাগ বদল করা হবে। এই বদলি কর্পোরেশনের পক্ষে ভালো। এটা যদি নিয়মিত হয় আসত তাহলে এই বিষয় নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করার অবকাশ থাকত না। তবে এখনও বেশ কিছু পদে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব না দিয়ে কার্যনির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।"