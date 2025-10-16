এক মাসের মধ্যেই পুরসভাগুলিতে বড়সড় রদবদল, ইঙ্গিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আগামী এক মাসের মধ্যেই পুরসভাগুলিতে বড়সড় রদবদল হতে চলেছে ৷ পারফরমেন্সের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : October 16, 2025 at 10:42 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: তৃণমূল কংগ্রেসে ফের সাংগঠনিক পরিবর্তনের হাওয়া। একের পর এক সংগঠনে রদবদলের পর এবার নজর পুরসভাগুলির দিকে। বৃহস্পতিবার ঘনিষ্ঠ মহলে বড় বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন— দলের সাংগঠনিক রদবদল হতে চলছে এবং এই পরিবর্তন হচ্ছে একমাত্র পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার কাজের মান ও তৃণমূল সংগঠনের কার্যকারিতা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথায় প্রশাসনিক সাফল্য এসেছে, আর কোথায় জনসংযোগ ও তৃণমূল স্তরে গাফিলতি হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে জমা পড়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই আগামী এক মাসের মধ্যে একাধিক পুরসভায় বড়সড় রদবদল হতে পারে বলে ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, দলের অন্দরে 'কাজ না করা' নেতাদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে তৃণমূল। যাঁরা সংগঠনে থেকেও দলের লক্ষ্যে কাজ করেননি বা এলাকায় তৃণমূলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন, তাঁদের চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পারফরম্যান্স রিভিউ প্রক্রিয়াটি এখন থেকে নিয়মিতভাবে চালু থাকবে বলেও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।
এর আগে বুধবারই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রেও অভিষেকের নির্দেশ ছিল— যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও তৃণমূল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া। এবার সেই একই নীতি পুরসভাগুলিতেও প্রয়োগ করা হবে। বহু ক্ষেত্রে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, দলীয় নেতাদের আল টপকা মন্তব্য, পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটি দলের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে। সে ক্ষেত্রে দল কড়া অবস্থান নেবে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তৃণমূল কংগ্রেসে এই সাংগঠনিক পুনর্গঠন শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে ফলাফল এবং গ্রামীণ ভোটে দলীয় অবস্থান ধরে রাখতে এখনই শৃঙ্খলা ফেরাতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল আর 'নিষ্ক্রিয়' বা 'অকর্মণ্য' নেতাদের মেনে নিতে রাজি নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই দলের সম্পদ। এক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিতে দল পিছু হটবে না। দলের ভিত আরও শক্ত করতে, ভোটের ময়দানে প্রস্তুতি নিতে এবং জনসংযোগ বাড়াতে পুরসভা থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে কার্যকর নেতৃত্ব গড়ে তোলাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য।
সব মিলিয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসে 'পারফরম্যান্স-ভিত্তিক রাজনীতি'র এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে রাজ্যের শাসক দলে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেক স্পষ্ট করে দিয়েছেন— আগামী দিনগুলোতে 'কাজের প্রমাণ' দিতে না পারলে দলে বড় দায়িত্ব থেকে বাদ পড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।