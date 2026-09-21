হাইকোর্টে স্বস্তি কালীঘাট-তৃণমূলের, প্রতীক ফ্রিজ হলেও আপাতত ব্যবহার করা যাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
Calcuttta High Court: ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন যদি কোনও নির্দেশ দেয়, সেক্ষেত্রে বিষয়টি আদালতের গোচরে আনা যাবে ।
Published : September 21, 2026 at 1:04 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: সাময়িক স্বস্তি পেল কালীঘাট-তৃণমূল ৷ নির্বাচন কমিশন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করলেও আপাতত তৃণমূলকে দলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অন্তর্বর্তী নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্ট 9 জুলাই তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার জন্য কালীঘাট তৃণমূলকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিল, সেই নির্দেশই আপাতত 29 জানুয়ারি 2027 অথবা পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে । চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে ফের এই মামলর শুনানি হবে ।
স্পেশাল অফিসার যে রিপোর্ট আজ দিয়েছেন, আগামিকালের মধ্যে তা অপর পক্ষকে দিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত । 14 ডিসেম্বর ফের শুনানি করা হবে এই মামলার । ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন যদি কোনও নির্দেশ দেয়, সেক্ষেত্রে বিষয়টি আদালতের গোচরে আনা যাবে ।
এদিন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার আদালতে এবিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেছেন । পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকেও একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে । পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন আদালতে জানানো হয়, নির্বাচন কমিশনের 17 সেপ্টেম্বরের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা খারিজ করে দেওয়া উচিত । যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও এক পক্ষকেও পার্টির নাম 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'এবং 'ঘাসফুল' প্রতীক ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি । সেই কারণে 9 জুলাই এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজাতে যে তিনটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নামে, সেইগুলি তৃণমূলের কোনও অংশকেই ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না ।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন জানিয়েছেন, আগের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেহেতু কালীঘাট তৃণমূলই পার্টির আসল গ্রুপ, সেই কারণে নির্বাচন কমিশন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না-করা পর্যন্ত পার্টির দু'জন সর্বোচ্চ আধিকারিক বিশেষ অফিসারের অনুমতিতে তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলতে পারবেন । দুটি অংশকেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি । এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন প্রতীক ফ্রিজ করার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে মানেই তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যাবহার করার অধিকার চলে যায় না ।
বিচারক আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছে, সেটা শুধুমাত্র উপনির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে । এ বিষয়ে পরবর্তীতে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে 1960 সালের জনপ্রতিনিত্ব আইন অনুযায়ী । নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা শুধুমাত্র প্রতীক ব্যবহার নিয়ে । সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন এখনও গ্রহণ করেনি ।
এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের (এএজি) রাজদীপ মজুমদার বলেন, "নির্বাচন কমিশন 17 সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ফ্রিজ করতে নির্দেশ দিয়েছে । এটিকে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ হিসাবে জানানো হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে কাউকেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয় ।" এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সোয়েব আলম বলেন, "9 জুলাই এই বেঞ্চই একটা নির্দেশ দিয়েছিল । পরে সেটা শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে সুপ্রিম কোর্টও হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রেখেছিল । নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের আগে 17 সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ফ্রিজ করেছে । কিন্তু এটা নির্বাচন কমিশনের চুড়ান্ত কোনও নির্দেশ নয় । তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সোসাইটি বা কো-অপারেটিভ নয় ।"
তিনি আরও বলেন, "এখানে যে মামলা হয়েছে তা এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের তিনটি অ্যাকাউন্ট নিয়ে । যে মামলায় আগেই কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিল 9 জুলাই । পরে আরও ছটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে আদালত কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি । তৃণমূল কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল । তাদের প্রতিদিনের খরচের ব্যাপার রয়েছে, যেগুলো এই কোর্টকে আগেই জানানো হয়েছে ।"
এরপর বিচারপতি বলেন, "আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতীক হাতে না-থাকলেও অ্যাকাউন্ট খরচ করতে দিতে হবে । কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের 9 জুলাইয়ের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছিল বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে । এ অংশ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেনি কালীঘাট তৃণমূল ।"
বিচারপতির এই যুক্তি শুনে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী বলেন, "কিন্তু নির্বাচন কমিশন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি এখনও ।" তখন রাজ্যের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, "ইতিমধ্যে পার্টির একটা অংশ অ্যাকাউন্টের টাকা খরচ করে ফেলতে পারে না ।"
দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন, "আপনাদের তদন্ত কতদুর ? পুলিশের রিপোর্ট কই? রিপোর্ট ফাইল করুন ।"