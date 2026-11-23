হাইকোর্টে বড় স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বাড়ল রক্ষাকবচের মেয়াদ
Cal High Court on Abhishek Banerjee: অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচের মেয়াদ আগামী বছর 26 ফেব্রুয়ারি অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।
Published : November 23, 2026 at 12:59 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ ফের বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। 25 অগস্ট ও 7 সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআরে-এর ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ 30 নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই মেয়াদ আগামী 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়াল হাইকোর্ট ৷
অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচের মেয়াদ আগামী বছর 26 ফেব্রুয়ারি অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে বলেও নির্দেশে জানিয়েছে হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, রাজ্য যে রিপোর্ট দাখিল করেছে আদালতে, তাতে তদন্ত এখনও চলছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তে সহযোগিতা করছেন। সেই কারণে আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
বিচারপতি এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর ও কালীতলা আসুতি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরে 25 অগস্ট রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি, 7 সেপ্টেম্বর বিষ্ণুপুর থানার দু'টি এফআইআর এবং রবীন্দ্রনগর থানার একটি এফআইআরে অভিষেককে রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। সবগুলি এফআইআরে আপাতত 26 ফেব্রুয়ারি বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না ।
বিষ্ণুপুর থানায় অভিষেকের সেবাশ্রয়-1 ও সেবাশ্রয়-2-কে কেন্দ্র করে দায়ের হয়েছিল এফআইআর। পাশাপাশি, আমফান ত্রাণের টাকা, মাটি পাচারের অভিযোগেও দায়ের হয়েছিল মামলা। এফআইআর খারিজ ও রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক।