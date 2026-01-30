ETV Bharat / state

রাজ্যে পুলিশ বড় রদবদল! ভারপ্রাপ্ত ডিজি হলেন পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতার নয়া সিপি সুপ্রতীম সরকার

শুক্রবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য পুলিশে একাধিক রদবদলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷

Police Reshuffle in Bengal
রাজ্যে পুলিশ বড় রদবদল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 30, 2026 at 9:53 PM IST

কলকাতা, 30 জানুয়ারি: বিদায়ী ডিজি রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষের ঠিক 24 ঘণ্টা আগেই রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ-প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিজি হিসেবে নিযুক্ত হলেন আইপিএস আধিকারিক পীযূষ পাণ্ডে।

একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তরেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে মনোজ ভার্মাকে সরিয়ে নতুন নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুপ্রতীম সরকারকে। শুক্রবার নবান্ন থেকে জারি করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে শুরু করে থানা পর্যায় পর্যন্ত এই ব্যাপক রদবদলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজি রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে 31 জানুয়ারি। প্রশাসনের অন্দরে জোর জল্পনা ছিল, তাঁর পরবর্তী সময়ে কে এই গুরুদায়িত্ব সামলাবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, স্থায়ী ডিজি পদের জন্য কেন্দ্রের কাছে যে তালিকা পাঠানো হয়েছিল, তাতে রাজীব কুমারের নামও ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে নিয়োগ করা হল পীযূষ পাণ্ডেকে। তিনি এতদিন ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা অধিকর্তার পদে ছিলেন।

অন্যদিকে, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে বড় চমক দিয়েছে রাজ্য। মনোজ ভার্মাকে সিপি পদ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে পীযূষ পাণ্ডের ছেড়ে যাওয়া ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি পদে। তাঁর জায়গায় নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন সুপ্রতীম সরকার, যিনি এতদিন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ সময় পর কলকাতা পুলিশ পেল একজন বাঙালি নগরপাল। অতীতে বাম জমানাতেও দক্ষ অফিসার হিসেবে পরিচিত সুপ্রতীম সরকারকে সিপি করার পাশাপাশি প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে। এছাড়া এসটিএফ-এর এডিজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাভেদ শামিমকে।

শুধুমাত্র শীর্ষস্তরেই নয়, লালবাজারের অন্দরেও শুক্রবার ব্যাপক রদবদল হয়েছে। কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ ও থানা মিলিয়ে মোট 52 জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে 47 জনই বিভিন্ন থানার ওসি এবং অতিরিক্ত ওসি। আটটি মহিলা থানার ওসির পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

লালবাজার সূত্রে খবর, সম্প্রতি আনন্দপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে সেখানকার পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই আনন্দপুর থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হরিদেবপুর থানার ওসি প্রসূন দে সরকারকে। পাশাপাশি, পঞ্চসায়র থানার ওসি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে দক্ষিণ বন্দর থানায় এবং হেস্টিংসের ওসি চৈতন চাপাইরকে পঞ্চসায়র থানায় পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ বন্দরের ওসি সুব্রত দাস এসেছেন হেস্টিংস থানায়।

গুরুত্বপূর্ণ পার্ক স্ট্রিট থানার দায়িত্ব পেয়েছেন গিরিশ পার্কের ওসি হীরক দলপতি। চারু মার্কেট থানার ওসি সমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠানো হয়েছে গিরিশ পার্কে এবং তারাতলা থানার ওসি সুশান্ত কুণ্ডু এসেছেন চারু মার্কেট থানায়। পার্ক স্ট্রিটের ওসি বাপ্পাদিত্য নস্করকে বউবাজার থানায় বদলি করা হয়েছে।

এছাড়াও আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসি সৈকত নিয়োগী বেহালা থানার এবং বেলেঘাটার ওসি প্রসেনজিৎ পোদ্দার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার দায়িত্ব পেয়েছেন। বেহালা থানার ওসি অনিমেষ হাওলাদারকে তিলজলা থানায় এবং তিলজলার ওসি সুপ্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিঁথি থানায় পাঠানো হয়েছে।

ফুলবাগান থানার ওসি সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিদেবপুর থানায় এবং নিউ আলিপুরের ওসি অলোক সরকার ফুলবাগান থানায় বদলি হয়েছেন। রিজেন্ট পার্কের ওসি অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বেলেঘাটা এবং ঠাকুরপুকুরের ওসি রাকেশ কুমার সিং বেনিয়াপুকুর থানার দায়িত্ব পেয়েছেন। লোকসভা ভোটের আগে প্রশাসনের এই খোলনলচে বদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

