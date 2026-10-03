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বার্নপুর বিমানবন্দর নিয়ে বড় পরিকল্পনা, উড়ানের আগেই ফ্লাইট ট্রেনিং সেন্টারের ভাবনা

Burnpur Airport: বার্নপুরের ইস্কো এরোড্রমে বিমানচালক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব সামনে এসেছে। একথা জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

Burnpur Airport
বার্নপুর বিমানবন্দরে ফ্লাইট ট্রেনিং সেন্টারের ভাবনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 12:57 PM IST

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আসানসোল, 3 অক্টোবর: শিল্পাঞ্চল পশ্চিম বর্ধমানে বিমান পরিষেবার পরিধি আরও বাড়ানোর উদ্যোগ। অণ্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের পর এবার বার্নপুরের ইস্কো এরোড্রমকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন সম্ভাবনা। বিমান পরিষেবা চালুর প্রস্তুতির পাশাপাশি এই বিমানবন্দরকে ভবিষ্যতে বিমানচালক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব সামনে এসেছে। উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।

কেন্দ্রের রিজিওনাল কানেক্টিভিটি স্কিমের আওতায় ইতিমধ্যেই এসেছে বার্নপুরের ইস্কো এরোড্রম। বিমান পরিষেবা চালুর জন্য সেখানে থাকা 1220 মিটার রানওয়েকে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে 18 আসনের ছোট বিমান চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

তবে উড়ান শুরুর আগে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখে বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি স্ট্রিট লাইটের খুঁটি, উঁচু গাছ, একটি মোবাইল টাওয়ার এবং একটি বাড়ির চিলেকোঠা বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানে ইস্কো কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে।

Burnpur Airport
বিমানচালক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব সামনে এসেছে (ইটিভি ভারত)

এর মধ্যেই বিমানবন্দরকে ঘিরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা সামনে এনেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, অণ্ডাল বিমানবন্দরের সঙ্গে বার্নপুরের দূরত্ব কম হওয়ায় এখানে দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে বার্নপুরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ফ্লাইট ট্রেনিং স্কুল বা বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এই অঞ্চলে এখনও কোনও ফ্লাইট ট্রেনিং স্কুল নেই। ফলে বিমানচালনা বা বিমান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য এলাকার পড়ুয়াদের কলকাতার মতো দূরের শহরে যেতে হয়। বার্নপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা গেলে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের সামনে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে। একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ঘিরে বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক সহায়ক শিল্পও গড়ে উঠতে পারে বলে তাঁর দাবি।

মন্ত্রী আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের শীর্ষস্তরে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা চলছে।

বার্নপুর থেকে বিমান পরিষেবা চালুর উদ্যোগের সঙ্গে যদি প্রস্তাবিত ফ্লাইট ট্রেনিং সেন্টারও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পশ্চিম বর্ধমানের বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি বিমানচালনা প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নতুন পরিসর তৈরি হতে পারে। শিল্পাঞ্চলের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

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ফ্লাইট ট্রেনিং সেন্টার
বার্নপুর বিমানবন্দর
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