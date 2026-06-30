জাহাঙ্গির খান ও তাঁর স্ত্রীর নামে মিলল 60টি জমির দলিল, বাড়ছে বাজেয়াপ্তর জল্পনা

জাহাঙ্গির খান ও তাঁর স্ত্রীর নামে মিলল 60টি জমির দলিল, বাড়ছে বাজেয়াপ্তর জল্পনা
তদন্তকারীদের একাংশের মতে, গুন্ডা দমন সংক্রান্ত আইনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অর্জিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথ সহজ হচ্ছে। তাই জাহাঙ্গির খানের সম্পত্তির নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।
Published : June 30, 2026 at 11:51 AM IST
কলকাতা, 30 জুন: রাজ্যে গুন্ডা দমন বিল (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill) পাস হওয়ার পর থেকেই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে পুলিশ। সেই আবহেই এবার তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ফলতার স্বঘোষিত 'পুষ্পা' ওরফে জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর স্ত্রীর নামে প্রায় 60টি জমির দলিল উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি।
পুলিশ সূত্রে খবর, তোলাবাজি, জমি দখল এবং বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তদন্তে নেমে জাহাঙ্গির খানের বিপুল সম্পত্তির হদিশ মিলছে। ফলতা-সহ একাধিক এলাকায় তাঁর নামে এবং পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণ জমি ও সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া 60টি জমির দলিল বর্তমানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিটি সম্পত্তি কীভাবে কেনা হয়েছে, অর্থের উৎস কী এবং সেগুলি আইনসঙ্গতভাবে অর্জিত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, শুধু নিজের বা স্ত্রীর নামেই নয়, বেনামি সম্পত্তিরও হদিশ মিলেছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। সেই সমস্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা এবং আর্থিক লেনদেনের নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে আয়কর দফতর, ভূমি দফতর এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গেও তথ্য আদান-প্রদান করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
তদন্তকারী আধিকারিকদের একাংশের মতে, গুন্ডা দমন সংক্রান্ত নতুন আইনি ব্যবস্থার জেরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথ অনেকটাই সহজ হয়েছে। সেই কারণেই জাহাঙ্গির খানের সম্পত্তির নথিপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে এই সম্পত্তিগুলি বেআইনি উপায়ে অর্জিত, তাহলে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।
এদিকে, জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও অপরাধচক্র পরিচালনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তদন্ত ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। পুলিশ এখন তাঁর আর্থিক লেনদেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জমি ক্রয়-বিক্রির নথি এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে।
সব মিলিয়ে, 60টি জমির দলিল উদ্ধার এবং বেনামি সম্পত্তির সম্ভাব্য সন্ধান মিলতেই জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এখন নজর, তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে সত্যিই কি তাঁর বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথে এগোয় পুলিশ, নাকি তদন্তে উঠে আসে আরও বিস্ফোরক তথ্য।গতকাল বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল পাস হয়। তাতে বলা হয় কেউ কোনও গুন্ডামি করলে শুধু তাকে গ্রেফতার না। তার সম্পত্তিও বাজেআপ্ত করবে সরকার।
ভোটের পর জাহাঙ্গির খান গ্রেফতার হওয়ার পর তার স্ত্রীয়ের নেতৃত্বে এলাকার একদল সমাজবিরোধী এলাকায় জমায়েত করে এবং পুলিশের দিকে তেড়ে যায় তার যত জাহাঙ্গিরকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য তারা একত্রিত হয়। পরে তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়।