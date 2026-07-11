বড় পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, বাম জামানার পর কলকাতার দুই থানা পেল মহিলা ওসি
লালবাজারের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ওসি হয়েছেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে, সরশুনা থানার ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন রূপা সিং।
Published : July 11, 2026 at 8:43 AM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে তৈরি হল নতুন মাইলফলক। কাটল দীর্ঘ 15-16 বছরের খরা। শহরের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ থানার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল দুই মহিলা পুলিশ আধিকারিকের হাতে। লালবাজারের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ওসি হয়েছেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে, সরশুনা থানার ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন রূপা সিং।
কলকাতা পুলিশে একযোগে 33 জন ইন্সপেক্টর পদে রদবদল হয়েছে ঠিকই। তবে বাকি সব রদবদলকে ছাপিয়ে চর্চার কেন্দ্রে এখন কেবলই দুই মহিলা ওসির নিয়োগের খবর। নারী ক্ষমতায়নের নিরিখে লালবাজারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এতদিন মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের মূলত মহিলা থানা পরিচালনার দায়িত্বেই দেখা যেত। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই দুই আধিকারিকও আগে মহিলা থানার দায়িত্বেই ছিলেন। চামেলি মুখোপাধ্যায় কর্মরত ছিলেন উল্টোডাঙা মহিলা থানায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে অবশ্য সাময়িকভাবে তাঁকে ভবানীপুরের মতো হাই-প্রোফাইল থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে সেই সিদ্ধান্তে বদল আসে। এবার তাঁকেই পাকাপাকিভাবে সিঁথি থানার ওসি করা হল।
অন্যদিকে, রূপা সিং ছিলেন টালিগঞ্জ মহিলা থানার দায়িত্বে। তাঁকে পাঠানো হল সরশুনা থানায়। চেনা ছক ভেঙে মূল স্রোতের থানার রাশ মহিলাদের হাতে তুলে দিয়ে লালবাজার এক বড়সড় বার্তা দিল। আইনশৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা এবং কাজের গতি বাড়ানোই এই রদবদলের লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের 33 জন ইন্সপেক্টর পদে রদবদল হয়েছে, যার মধ্যে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে মূলত দুই থানার ওসি।
গত দেড় দশকে শহরে এমন নজির নেই। বাম আমলের পর এই প্রথম সাধারণ থানার মাথায় বসলেন মহিলারা। এর আগে 2010 সালে অর্থাৎ বাম আমলের শেষবার উত্তর বন্দর থানা একজন মহিলা ওসিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারপর তৃণমূল আমল গত 15 বছরে কোনও মহিলাকে কোনও থানার ওসি করেনি। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে মহিলা থানার ওসি করা হয়েছে মহিলা থানার সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু কোনও মহিলাকে ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।
লালবাজারের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নারী ক্ষমতায়নের এই পদক্ষেপে উচ্ছ্বসিত মহিলারাও। মহিলা ওসি দিয়ে এবার নতুন থানা চলবে অর্থাৎ সরশুনা থানা এবং সিঁথি থানা চালাবেন দুই মহিলা ওসি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা পুলিশের এই ভূমিকার প্রশংসা করছেন সাধারণ মানুষ। মূলত মহিলারা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপটিতে ৷