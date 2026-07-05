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মার্শাল বাইক ও 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন: উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও ট্রাফিক ব্যবস্থায় বড় উদ্যোগ

কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্টদের ধাঁচে এবার শিলিগুড়ির রাস্তায় নামানো হল বিশেষ 'ট্রাফিক মার্শাল' বাহিনী ।

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উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও ট্রাফিক ব্যবস্থায় বড় উদ্যোগ শিলিগুড়িতে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 5:14 PM IST

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শিলিগুড়ি, 5 জুলাই: শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক পরিকাঠামোয় গতি আনতে এবং উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একযোগে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপের সূচনা করল প্রশাসন । কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্টদের ধাঁচে এবার শিলিগুড়ির রাস্তায় নামানো হল বিশেষ 'ট্রাফিক মার্শাল' বাহিনী । একইসঙ্গে বহিরাগত পর্যটকদের যে কোনও ধরনের হয়রানি রুখতে চালু করা হয়েছে একটি চব্বিশ ঘণ্টার ডেডিকেটেড হেল্পলাইন নম্বর ।

রবিবার মাল্লাগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের সরকারি অনুষ্ঠানে এই নতুন পরিষেবাগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ । উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, জেলাশাসক হরিশংকর পানিকের, ট্রাফিক ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।

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পাঁচটি আধুনিক বাইক নিয়ে ট্রাফিক মার্শাল বাহিনীর যাত্রা শুরু (নিজস্ব চিত্র)

যানজট রুখতে রাস্তায় 'মার্শাল'

প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি আধুনিক বাইক নিয়ে এই ট্রাফিক মার্শাল বাহিনীর যাত্রা শুরু হল । শহরের প্রধান প্রধান জংশন ও তীব্র যানজটপ্রবণ এলাকাগুলিতে কোনও অচলাবস্থা তৈরি হলে বা কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, এই বিশেষ বাহিনী দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে ।

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, "শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ ও আধুনিক করার লক্ষ্যেই এই মার্শাল গাড়িগুলির উদ্বোধন করা হল । এটি শহরের চেনা যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেবে ।" সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে এই সংক্রান্ত বড় বড় হোর্ডিংও দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

পর্যটকদের সুরক্ষায় 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন

শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, এই রুট হয়ে ডুয়ার্স, পাহাড় কিংবা পার্শ্ববর্তী রাজ্য সিকিমে বেড়াতে গিয়েও যদি কোনও পর্যটক সমস্যায় পড়েন, তবে সরাসরি প্রশাসনের সাহায্য পেতে চালু হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর: 9800242426।

নতুন সরকারের লক্ষ্য ও পর্যটনবান্ধব পরিবেশ তৈরির বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করছি । উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসে কোনও পর্যটক যাতে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে না-ফেরেন, তা নিশ্চিত করবে এই 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন ।"

মন্ত্রী আরও যোগ করেন, আগামী দেড়-দু’মাসের মধ্যে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ আনা হচ্ছে এবং রাজ্য স্তরের মূল হেল্পলাইনের সঙ্গে এই নম্বরটিকে যুক্ত করে দেওয়া হবে ।"

কড়া নজরদারিতে হোটেল ও ট্যুর অপারেটররা

পর্যটন ব্যবসাকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে দফতর । এখন থেকে সমস্ত হোটেলকে কেন্দ্রীয় 'নিধি' (NIDHI) পোর্টালে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । একইসঙ্গে ট্যুর অপারেটর এবং গাড়ি চালকদেরও নথিবদ্ধ করবে প্রশাসন । পর্যটন দফতরের তালিকায় থাকা এই অনুমোদিত সংস্থাগুলির মাধ্যমেই যাতে পর্যটকরা পরিষেবা নেন, তার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হবে । এর ফলে কোনও পর্যটক প্রতারিত হলে প্রশাসন সরাসরি আইনি হস্তক্ষেপ করতে পারবে ।

পুলিশে বড় নিয়োগের আশ্বাস ও মানবিক বার্তা

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিকাঠামো প্রসঙ্গে মন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেন যে, বর্তমানে পুলিশেকর্মী ঘাটতি (ওয়ার্ক ফোর্স) একটি বড় সমস্যা । যেখানে উন্নত রাজ্যগুলিতে কোনও ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ 20-25 মিনিটে পৌঁছায়, সেখানে এ রাজ্যে গড়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায় । এই ব্যবধান ঘোচাতে আগামী অর্থবর্ষের আগেই রাজ্যে বড়সড় পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন, যা প্রতিটি থানাকে আরও শক্তিশালী করবে । বক্তব্যের শেষে তীব্র গরমের মধ্যে রাস্তায় ডিউটি করা ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য সাধারণ নাগরিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানান মন্ত্রী ।

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HELPLINE IN SILIGURI
শিলিগুড়ির ট্রাফিক
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