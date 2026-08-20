ETV Bharat / state

হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের 'জলযন্ত্রণা' থেকে মুক্তি দিতে বড় উদ্যোগ রেল-পুরসভার

হাওড়ার বহু পুরনো নিকাশি কাঠামো, ঘিঞ্জি বসতি, দখল হয়ে যাওয়া নালা এবং দ্রুত নগরায়ণের চাপের মধ্যে নতুন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর করা যায়, সেটিই বড় চ্যালেঞ্জ৷

drainage issues
রেল ও পুরসভার বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 20 অগস্ট: বৃষ্টি নামলেই জল জমে হাওড়া শহরে । কখনও স্টেশনের সংলগ্ন রেললাইন ডুবে যায়, কখনও জল দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তা-ঘাটে । শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেমে আসা জল আবার ঢুকে পড়ে রেল চত্বরেও । ফলে জলযন্ত্রণার ভোগান্তি শুধু হাওড়াবাসীর নয়, রোজ হাওড়া স্টেশনে যাতায়াত করা হাজার হাজার নিত্যযাত্রীরও । এবার সেই সমস্যা দীর্ঘমেয়াদে মেটাতে রেলের এলাকা এবং পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থাকে একই পরিকল্পনার আওতায় আনতে উদ্যোগী হল পূর্ব রেল ও হাওড়া পুরসভা ।

হাওড়া স্টেশন-সহ সংলগ্ন রেলাঞ্চলে কোথায়, কেন এবং কী ভাবে জল জমছে, তার কারণ খুঁজে বার করতে বৈঠকে বসেন পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন এবং হাওড়া পুরসভার আধিকারিকেরা । বৈঠকে ছিলেন হাওড়ার ডিআরএম বিশাল কপূর, পুরসভার কমিশনার তেজস্বী রানা, রেলের সিনিয়র ডিইএন (সদর ও লাইন) শৈলেশ, পুরসভার পরামর্শদাতা অজয় সিংহ-সহ রেল, পুরসভা এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আধিকারিকেরা।

বৈঠকে উঠে আসে, সমস্যার শিকড় শুধু রেলের জমির ভিতরে নয় । পার্শ্ববর্তী পুর এলাকার বৃষ্টির জলও বিভিন্ন পথে রেল চত্বরে ঢুকে পড়ছে । কোথাও কালভার্টের মুখ আটকে জল জমছে, কোথাও আবার নিকাশি পথের সংযোগ ঠিক না থাকায় জল বেরোতে পারছে না । ফলে এ বার আলাদা আলাদা ভাবে রেলের নালা বা পুরসভার নালা পরিষ্কার না করে জলের গোটা গতিপথকে একসঙ্গে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

drainage issues
নিকাশি সমাধানে বৈঠকে রেল ও পুরসভার কর্তারা৷ (নিজস্ব চিত্র)

কোন এলাকা থেকে জল নামছে, কোন পথে তা রেল চত্বরে ঢুকছে, কোথায় বাধা তৈরি হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত জল কোন পথে গিয়ে পড়ছে, সবটাই খতিয়ে দেখা হবে । প্রয়োজন হলে জলপ্রবাহের পথ রেল এলাকা পেরিয়ে হুগলি নদী পর্যন্ত অনুসরণ করা হবে । অর্থাৎ হাওড়ার জল জমার সমস্যাকে এ বার স্থানীয় নালা পরিষ্কারের গণ্ডি থেকে বের করে একটি বৃহত্তর জলপ্রবাহ ব্যবস্থার মধ্যে দেখার চেষ্টা করছে রেল ও পুরসভা ।

এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে পুরসভার পাম্পিং স্টেশনগুলিও । মৈনাকপাড়া ও গোলাবাড়ি পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা এবং বর্তমান কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা হবে । প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বা নতুন পাম্প বসানোর সম্ভাবনাও রয়েছে । ভারী বৃষ্টির সময়ে জল দ্রুত সরিয়ে দিতে এই পাম্পিং পরিকাঠামো কতটা সক্ষম, তা-ও পর্যালোচনা করা হবে ।

পাম্পের উপর নজরদারিতেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছে পূর্ব রেল । রেলের তরফে ইতিমধ্যেই পাম্পের অবস্থা এবং জলস্তর সরাসরি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । ফলে প্রবল বৃষ্টির সময়ে কোনও পাম্প বিকল হলে বা জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে রেল সূত্রে খবর ।

শুধু হাওড়া স্টেশন নয়, রানি ঝিল, বামনগাছি ও লিলুয়া এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাও পর্যালোচনার আওতায় আসছে । কোনা মোড়ের দিকে নিকাশি সংযোগ আরও শক্তিশালী করে হুগলি নদীতে জল নামানোর কোনও কার্যকর পথ তৈরি করা যায় কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । একই সঙ্গে জল ধরে রাখার জন্য এলাকার উপযুক্ত পুকুর ও ঝিলগুলিকে কী ভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্ভাবনাও দেখা হচ্ছে ।

নিকাশি নালার মুখে কোথায় আবর্জনা জমে জল আটকে যাচ্ছে, তা চিহ্নিত করতেও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । নালার মুখ ও জলপ্রবাহের পথ নজরে রাখতে ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে । এতে মাটির স্তর থেকে সহজে নজরে না আসা নিকাশি বাধা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে । এ ছাড়াও বালি, ডবসন রোড, চার্চ রোড, দশরথ ঘোষ লেন, চাঁদমারি ব্রিজ এবং টিকিয়াপাড়া এলাকায় জমে থাকা আবর্জনা এবং নিকাশি ব্যবস্থার বাধা দ্রুত সরানোর বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

এত দিন হাওড়ায় জল জমলে রেল এবং পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ উঠেছে । এ বার সেই বিভাজন সরিয়ে রেল এলাকা এবং পুর এলাকার জলনিকাশিকে একই পরিকল্পনার মধ্যে আনার চেষ্টা হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই, বৃষ্টি হলেই জল ঢুকে পড়বে না হাওড়া স্টেশনের রেলাঞ্চলে, আর শহরের জলও আটকে থাকবে না দিনের পর দিন ।

তবে পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন, দূরত্ব এখনও কম নয়। হাওড়ার বহু পুরনো নিকাশি কাঠামো, ঘিঞ্জি বসতি, দখল হয়ে যাওয়া নালা এবং দ্রুত নগরায়ণের চাপের মধ্যে নতুন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর করা যায়, সেটিই বড় চ্যালেঞ্জ ।

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS
HOWRAH MUNICIPALITY
হাওড়া স্টেশনে জলযন্ত্রণা
DRAINAGE ISSUES
HOWRAH STATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.