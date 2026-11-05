কালিম্পংয়ের চালতা ফরেস্টে ভয়াবহ আগুন ! বন্যপ্রাণ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা

কালিম্পংয়ের চালতা ফরেস্টে ভয়াবহ আগুন ! বন্যপ্রাণ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা
Fire in Chalta Forest: জঙ্গলে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
Published : November 5, 2026 at 9:38 PM IST
কালিম্পং, 5 নভেম্বর: কালিম্পং জেলার চালতা ফরেস্টে সংলগ্ন অভয়ারণ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছড়িয়েছে উদ্বেগ । জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ায় পুড়ে যাচ্ছে একের পর এক ছোট-বড় গাছ । আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীরা । কালিম্পং জেলার অন্তর্গত এই বনাঞ্চলটি মূলত চেল এবং নোম রেঞ্জের অন্তর্গত । যদিও এই বিষয়ে বন দফতরের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত যোগাযোগ করা যায়নি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চালতা ফরেস্ট সংলগ্ন এই এলাকার শুকনো কাশিয়ার গাছে কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে ৷ সেখান থেকেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর জঙ্গলে । যদিও আগুন লাগার প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও কেউই নিশ্চিত নন ।
স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংস্থা নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির কো-অর্ডিনেটর নাফসার আলি ঘটনায় বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন । তাঁর কথায়, "প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আগুন লেগেছে । এই এলাকায় গোটা বছর হাতিদের আনাগোনা থাকে । দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বন্যপ্রাণের বড় ক্ষতি হতে পারে ।"
সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়, জঙ্গলের পাশেই পাহাড় । আগুনের শিখা পাহাড়ের জঙ্গলে পৌঁছে গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে । পাশাপাশি চালতা ফরেস্টে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীরও দেখা মেলে । আগুনের কারণে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাণ বাঁচাতে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে বেরিয়ে আসতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে । এই কথা মাথায় রেখে বন্যপ্রাণ স্কোয়াড-এর কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বন দফতরের তরফে ।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা চালতা বন এলাকা সোশাল মিডিয়ায় প্রচার পাওয়ায় প্রচুর মানুষের আনাগোনা ঘটছে । সাম্প্রতিক সময়ে বিখ্যাত একটি রিয়ালিটি শোয়ের শুটিংও এখানে হওয়ার কথা রয়েছে । কিন্তু জঙ্গলে আগুনের কারণে পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, এরপর সাধারণ মানুষের এই এলাকায় প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার বিষয়ে আওয়াজ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা পরিবেশপ্রেমীরা ।
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