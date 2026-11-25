মল্লিকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকল
Kolkata Mallikbazar Fire: বুধবার বেলার দিকে আগুন লাগে ৷ দমকল আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে ৷
Published : November 25, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায় ৷ এবার আগুন লাগল মল্লিকবাজারে ৷ বুধবার দুপুরে ওই এলাকার একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে ৷ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বহুতলের একটি তলা ৷ ধোঁয়ায় ভরে যায় চারিদিক ৷ অগ্নিকাণ্ডের খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় দমকল ৷ আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয় ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷
দমকল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিনতলা বাড়ির নিচতলায় একটি কাপড়ের গোডাউন রয়েছে ৷ দুপুর 2টো নাগাদ ওই গোডাউনে আগুন লাগে ৷ ভেতরে প্রচুর কাপড় ও দাহ্য পদার্থ ছিল ৷ যার জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । প্রাথমিকভাবে দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় ৷ এর পর ইঞ্জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আটটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় ৷
দমকল ও পুলিশ সূত্রে খবর, জায়গাটি খুব ঘিঞ্জি ৷ ফলে সেখানে পৌঁছাতে সরু গলি ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না ৷ তাই দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশ বেগ পেতে হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগও ৷ দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ আগুন নেভানোর পাশাপাশি উদ্ধার কাজও করে ৷ কারণ, যেখানে আগুন লেগেছে, তার উপরে বেশ কয়েকটি পরিবারের বসবাস রয়েছে ৷
কী কারণে আগুন লেগেছে, তা স্পষ্ট নয় ৷ দমকলের তরফে জানানো হয়েছে যে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে ৷ অগ্নিকাণ্ডের পিছনে অন্য কারণও থাকতে পারে ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি । হতাহতেরও কোনও খবর নেই ৷